Toyota Hilux hạ nhiệt, Ford Ranger giữ 'ngôi vương' doanh số xe bán tải quý 1/2026

Chí Tâm
17/04/2026 10:16 GMT+7

Bất chấp những thay đổi về quy định, phân khúc xe bán tải vẫn ghi nhận mức tăng trưởng trong quý đầu năm 2026. Trong đó, Ford Ranger vẫn giữ vững "ngôi vương" doanh số, bỏ xa Toyota Hilux và Mitsubishi Triton.

Đối mặt với một số quy định mới khiến nhiều mẫu xe bán tải bị xếp vào nhóm xe tải, hạn chế lưu thông so với trước kia nhưng doanh số phân khúc này trong quý 1/2026 vẫn tăng trưởng gần 23% so với cùng kỳ năm ngoái. Tính riêng lượng xe bán tải bán ra trong tháng 3.2026 tăng hơn 30% so với tháng liền kề.

Trong đó, Ford Ranger dẫn đầu phân khúc với lượng xe bán ra đạt 4.112 xe trong 3 tháng đầu năm 2026. Riêng tháng 3 vừa qua, có 1.449 chiếc Ranger bàn giao đến tay khách hàng. Kế đến, Toyota Hilux có dấu hiệu hạ nhiệt sau giai đoạn ngắn bùng nổ. Cụ thể, trong tháng 3 vừa qua chỉ có 650 chiếc Hilux bán ra thị trường, lũy kế sau 3 tháng đạt được 1.649 xe.

Toyota Hilux hạ nhiệt, Ford Ranger giữ ‘ngôi vương’ doanh số xe bán tải trong quý 1 - Ảnh 1.

Toyota Hilux đạt doanh số 650 chiếc trong tháng 3, trở thành mẫu xe bán chạy thứ 2 trong phân khúc bán tải

ẢNH: QUANG THÁI

Ở vị trí thứ 3, Mitsubishi Triton đạt doanh số 972 chiếc trong quý đầu năm 2026. Riêng tháng 3.2026, Mitsubishi Triton bán ra 467 chiếc, trở thành một trong những mẫu xe tăng trưởng ấn tượng trên thị trường. Xếp cuối phân khúc là Isuzu D-Max với doanh số lũy kế 306 xe trong 3 tháng đầu năm, riêng tháng 3.2026 đạt 92 chiếc.

