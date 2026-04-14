Xe bán tải tại Việt Nam vẫn hút khách mua, Ford Ranger lấy lại ngôi đầu

Trần Hoàng
Trần Hoàng
14/04/2026 14:50 GMT+7

Bất chấp việc bị xem như ô tô tải thông dụng và có thể bị hạn chế lưu thông theo từng tuyến đường, khung giờ… xe bán tải tại Việt Nam vẫn cho thấy sức hút với doanh số tăng trưởng hơn 30% trong tháng 3.2026, trong đó Ford Ranger vượt Toyota Hilux để lấy lại ngôi đầu.

Những thay đổi về quy định cũng như hoạch định chính sách giao thông tại một số thành phố lớn… khiến dòng xe bán tải tại Việt Nam gặp không ít khó khăn trong thời gian qua. Việc xe bán tải bị phân loại như ô tô tải thông dụng từng tạo ra không ít ý kiến tranh cãi, đồng thời khiến cộng đồng người dùng xe bán tải hoang mang, lo lắng khi có thể bị hạn chế lưu thông theo từng tuyến đường, khung giờ… tại một số đô thị lớn.

Từ đầu tháng 3.2026, vấn đề xe bán tải bị xem như ô tô tải thông dụng từng trở thành chủ đề nóng trên các diễn đàn, hội nhóm. Dù vậy, điều này dường như vẫn không làm ảnh hưởng quá lớn đến dòng ô tô mang tính đặc thù này, bởi thực tế doanh số xe bán tải vẫn gia tăng trong tháng 3.2026 và vừa kết thúc quý 1/2026 với kết quả khá tích cực.

Doanh số xe bán tải vẫn gia tăng trong tháng 3.2026 và kết thúc quý 1/2026 với kết quả khá tích cực

Người Việt mua sắm gần 2.700 xe bán tải trong tháng 3.2026

Trái với dự đoán của giới chuyên môn về việc lượng tiêu thụ xe bán tải sẽ bị sụt giảm bởi những quy định, chính sách liên quan đến dòng xe này, thực tế diễn ra trên thị trường cho thấy người Việt ưa chuộng xe bán tải. Theo số liệu bán hàng từ Hiệp hội Các nhà sản xuất ô tô Việt Nam (VAMA) trong tháng 3.2026, tổng doanh số bán xe bán tải tại Việt Nam đạt 2.658 xe, tăng 818 xe tương đương 30,8% so với tháng 2.2026, đồng thời tăng 317 xe tương đương 12% so với cùng kỳ năm ngoái. Số liệu này thậm chí chưa bao gồm doanh số bán của mẫu Nissan Navara khi hãng xe Nhật Bản cùng đối tác liên doanh tại Việt Nam không công bố.

Như vậy, sau ba tháng liên tiếp sụt giảm doanh số (tính từ cuối năm 2025) phân khúc xe bán tải tại Việt Nam đã tìm lại nhịp tăng trưởng trong bối cảnh hàng loạt khó khăn bủa vây. Không những vậy, đây là tháng bán hàng có kết quả cao nhất của phân khúc xe bán tải từ đầu năm 2026 đến nay.

Thực tế, với thiết kế mang tính đặc thù với cabin như xe con lại còn có thêm thùng chở hàng, xe bán tải được người Việt ưa chuộng để sử dụng hàng ngày cũng như phục vụ công việc. Bên cạnh đó, không phải thành phố lớn nào cũng áp dụng quy định cấm xe bán tải. Xe bán tải vẫn rất hữu dụng, thuận tiện sử dụng tại các tỉnh thành, khu vực công trình, nông thôn… nhờ tính linh hoạt, mạnh mẽ trong vận hành.

Ngoài ra, việc các nhà sản xuất, phân phối tiếp tục nỗ lực triển khai chương trình ưu đãi, đồng thời đề xuất các giải pháp cân bằng giữa mục tiêu quản lý giao thông đô thị và nhu cầu sử dụng thực tế của khách hàng… cũng góp phần giữ sức hút cho dòng xe bán tải trên thị trường.

Doanh số tăng kỷ lục trong năm 2025, Ford Ranger 'chễm chệ' ngôi vương

Doanh số bán nhiều gấp 2,2 lần Toyota Hilux, Ford Ranger đòi lại ngôi đầu bảng

Số liệu được PV Thanh Niên tổng hợp từ báo cáo bán hàng của VAMA cho thấy, trong tháng 3.2026 mức tăng trưởng của phân khúc xe bán tải tại Việt Nam không đồng đều giữa các mẫu mã. Chủ yếu tập trung ở các dòng xe đã tạo được sức hút, dồi dào nguồn cung như Ford Ranger hay Mitsubishi Triton. Trong khi các mẫu xe bán tải thương hiệu Nhật Bản như Toyota Hilux, Isuzu D-Max bất ngờ chững lại.

Doanh số các mẫu xe bán tải tại Việt Nam năm 2026

Nguồn: VAMA

Cụ thể, sau khi tạo nên bất ngờ trong tháng trước đó, bước sang tháng 3.2026 doanh số Toyota Hilux giảm về mức 650 xe bán ra, thấp hơn 221 xe so với tháng 2.2026. Với kết quả này, Toyota Hilux kết thúc quý 1/2026 với doanh số gần 1.700 xe, đồng thời mất vị trí dẫn đầu.

Trong khi đó, sau bước chạy đà không mấy khả quan, Ford Ranger đang dần tăng tốc trở lại. Mẫu xe bán tải thương hiệu Mỹ đạt doanh số bán gần 1.500 xe trong tháng 3.2026, tăng 640 xe so với tháng trước đó và nhiều gấp 2,2 lần so với Toyota Hilux. Qua đó, nâng tổng doanh số bán hàng sau ba tháng đầu năm 2026 lên mức 4.112 xe và củng cố vững chắc vị trí dẫn đầu.

Toyota Hilux kết thúc quý 1/2026 với doanh số gần 1.700 xe, đồng thời mất vị trí dẫn đầu

Ở nửa cuối bảng xếp hạng cũng có sự xáo trộn khi Mitsubishi Triton với 467 xe bán ra, nâng tổng doanh số sau ba tháng đầu năm lên mức 972 xe, qua đó lấy lại vị trí thứ ba từ tay Isuzu D-Max (đạt 92 xe). So với tháng trước đó, doanh số D-Max giảm nhẹ 5 xe và khép lại quý đầu năm với 306 xe.

Cộng dồn ba tháng đầu năm 2026, tổng doanh số xe bán tải tại Việt Nam đạt 7.039 xe, tăng 1.584 xe, tương đương gần 23% so với cùng kỳ năm ngoái. Trong đó, riêng các tỉnh miền Bắc đã tiêu thụ gần 3.000 xe bán tải, miền Trung chiếm 2.035 xe và miền Nam chiếm 2.132 xe.

Tin liên quan

Xe bán tải liệu còn sức hút tại Việt Nam khi bị xem như xe tải?

Xe bán tải liệu còn sức hút tại Việt Nam khi bị xem như xe tải?

Khi lợi thế về chính sách thuế, lệ phí trước bạ dần bị thu hẹp… việc bị xem như ô tô tải thông dụng và có thể bị hạn chế lưu thông theo từng tuyến đường, khung giờ tại các đô thị lớn đang khiến dòng xe bán tải tại Việt Nam đối diện nguy cơ mất sức hút, sụt giảm mạnh về doanh số.

Xe bán tải Ford Ranger có thêm phiên bản Wildtrak X, liệu có về Việt Nam?

Bộ đôi xe bán tải Ford Ranger, Toyota Hilux đều thuộc nhóm ô tô tải thông dụng

Khám phá thêm chủ đề

xe bán tải tại Việt Nam Thị trường xe bán tải Ford Ranger Mua xe bán tải Toyota Hilux
