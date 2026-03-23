Xe bán tải liệu còn sức hút tại Việt Nam khi bị xem như xe tải?

Bất chấp những biến động trên thị trường ô tô Việt Nam, trong khoảng gần 10 năm trở lại đây, xe bán tải luôn được xem là một trong những phân khúc ô tô hút khách tại thị trường Việt Nam. Dù chưa thể sánh với những thị trường như Thái Lan, Úc… vốn được ví von là thiên đường của xe bán tải nhưng với doanh số trung bình đạt hơn 22.000 xe/năm, Việt Nam vẫn được xếp trong nhóm những thị trường tiêu thụ xe bán tải nhiều nhất khu vực Đông Nam Á.

Hội tụ nhiều lợi thế, xe bán tải từng được nhiều người Việt ưa chuộng

Bên cạnh đặc trưng về thiết kế, khả năng chở hàng hóa cùng với kiểu dáng, trang bị nội thất, công nghệ… không hề kém cạnh các dòng SUV đa dụng, xe bán tải còn hút khách Việt nhờ các chính sách về thuế hay lệ phí trước bạ. Thực tế, việc chia sẻ nền tảng thiết kế, công nghệ với các dòng xe SUV 7 chỗ thiết kế khung gầm rời kiểu body-on-frame, nên nhiều dòng bán tải phổ biến tại Việt Nam như Ford Ranger, Mitsubishi Triton, Toyota Hilux, Isuzu D-Max… có kiểu dáng, trang bị, tính năng khá tương đồng với các dòng SUV như Ford Everest, Mitsubishi Pajero Sport, Toyota Fortuner hay Isuzu mu-X…

Nhiều dòng xe bán tải phổ biến tại Việt Nam có kiểu dáng, trang bị, tính năng khá tương đồng với dòng SUV 7 chỗ Ảnh: B.H

Chính những yếu tố này, kết hợp với thùng hàng phía sau, giúp xe bán tải tại Việt Nam được nhiều người chọn mua sử dụng như một chiếc ô tô gia đình cũng như cho công việc, kinh doanh, bởi hiếm có dòng xe nào vừa "đi phố cũng sang, chở hàng cũng tiện" như bán tải. Trong khi đó, mua xe bán tải lại giúp chủ xe tiết kiệm phần nào chi phí khi lăn bánh. Bởi, khác với hầu hết các mẫu ô tô du lịch đang phải gánh lệ phí trước bạ ở mức 10% - 12% giá trị xe, xe bán tải hiện chỉ phải chịu lệ phí trước bạ 6% - 7,2%, tức chỉ bằng 60% so với xe con. Thậm chí, trước năm 2019, người mua xe bán tải chỉ phải đóng lệ phí trước bạ ở mức 2%. Điều duy nhất khiến người mua có chút băn khoăn với dòng xe này nằm ở niên hạn sử dụng. Dù vậy, con số 25 năm có lẽ quá đủ để thuyết phục.

Doanh số xe bán tải Năm 2021 25325 Năm 2022 22762 Năm 2023 20111 Năm 2024 23163 Năm 2025 27093

Việc hội tụ nhiều lợi thế là một trong những yếu tố giúp xe bán tải vẫn giữ được sức hút bất chấp thị trường ô tô Việt Nam liên tục biến động, cạnh tranh trong những năm qua. Trong khoảng 3 năm trở lại đây, lượng tiêu thụ xe bán tải tại Việt Nam liên tục gia tăng. Từ mức chỉ hơn 20.000 xe trong năm 2023, bước sang năm 2024 con số này tăng lên gần 23.200 xe, sau đó xác lập kỷ lục mới trong năm 2025 vừa qua với hơn 27.000 xe đến tay người tiêu dùng.

Trong khoảng 3 năm trở lại đây, lượng tiêu thụ xe bán tải tại Việt Nam liên tục gia tăng Ảnh: B.H

Bước sang năm 2026, dù sức mua trên thị trường ô tô trong hai tháng đầu năm liên tục sụt giảm nhưng tổng doanh số xe bán tải tại Việt Nam vẫn đạt 4.381 xe, tăng 1.267 xe, tương đương 29% so với cùng kỳ năm ngoái.

Bị xem như ô tô tải thông dụng, xe bán tải liệu có còn sức hút?

Từng rất được người Việt ưa chuộng, tuy nhiên những thay đổi về quy định cũng như hoạch định chính sách giao thông tại một số thành phố lớn… đang trở thành mối đe dọa kéo tụt sức hút của dòng xe bán tải trên thị trường ô tô Việt Nam.

Mới đây, Cục Cảnh sát giao thông vừa có thông tin, hướng dẫn về việc phân loại xe bán tải. Theo đó, đơn vị này cho biết, cách phân loại sẽ không dựa vào kiểu dáng hay mục đích sử dụng, mà căn cứ vào thông số kỹ thuật thể hiện trên Giấy chứng nhận kiểm định an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường của từng phương tiện.

Nhiều mẫu xe bán tải tại Việt Nam xếp vào nhóm ô tô tải pickup Ảnh: B.H

Trước đó, Thông tư số 53/2024/TT-BGTVT ngày 15.11.2024 của Bộ Giao thông vận tải (nay là Bộ Xây dựng) quy định phân loại ô tô pickup (cabin đơn hoặc cabin kép) thành 02 loại, gồm: "Ô tô con Pickup (thuộc loại ô tô chở người đến 08 chỗ ngồi không kể chỗ của người lái xe) và "ô tô tải Pickup (thuộc loại ô tô tải thông dụng). Bên cạnh đó, Quy chuẩn 41/2024 đã bỏ nội dung "xe bán tải chở dưới 950 kg hàng hóa mới được coi là xe con khi tham gia giao thông" đã được quy định trong quy chuẩn 41/2019.

Đáng chú ý, việc hạn chế xe tải lưu thông vào nội đô trong khung giờ nhất định cũng đang được nhiều đô thị lớn như Hà Nội áp dụng nhằm giảm ùn tắc và ô nhiễm. Điều này đồng nghĩa với việc, một số mẫu xe bán tải phổ biến tại Việt Nam hiện nay, nếu bị xếp vào nhóm "ô tô tải Pickup" theo Giấy chứng nhận kiểm định an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường thì sẽ bị hạn chế lưu thông theo từng tuyến đường, khung giờ tại các đô thị lớn (như ở Hà Nội đang áp dụng).

Những quy định này chẳng khác nào "vòng kim cô" khóa chặt những lợi thế vốn có của dòng xe bán tải. Quan niệm mua bán tải để "đi phố cũng sang, chở hàng cũng tiện" giờ đây không còn phù hợp, nhất là ở các đô thị lớn. Bởi với quy định mới, nhiều mẫu xe bán tải giờ đây chẳng khác nào xe tải thông dụng. Sức hút của dòng xe bán tải đang bị đe dọa nghiêm trọng khi những quy định mới đang dần khỏa lấp đi lợi thế vốn có của dòng xe này.

Quan niệm mua xe bán tải để "đi phố cũng sang, chở hàng cũng tiện" giờ đây không còn phù hợp, nhất là ở các đô thị lớn Ảnh: Ford

Thực tế, sau khi thông tin hướng dẫn về việc phân loại xe bán tải được Cục Cảnh sát giao thông đưa ra, không ít khách hàng đang lưỡng lự với dự định mua xe bán tải. Anh Nguyễn Thanh T., ngụ TP.Hà Nội cho biết: "Dù đã đi xem một số mẫu mã nhưng tôi đang cân nhắc lại kế hoạch mua xe bán tải. Bởi dù có lợi thế về việc chuyên chở nhưng với quy định mới, nếu bị hạn chế lưu thông tại các khu vực nội đô sẽ kéo theo rất nhiều bất tiện khi dùng xe bán tải".

Không chỉ anh T., nhiều khách hàng khác từng dự định mua xe bán tải cũng đang lưỡng lự. Chính điều này phần nào khiến sự quan tâm với dòng xe này đang có xu hướng chững lại. Nhân viên bán hàng của một đại lý Mitsubishi tại TP.HCM cho biết: "Kể từ khi có thông tin liên quan về việc phân loại xe bán tải, sự quan tâm của khách hàng với những dòng xe như Mitsubishi Triton đã giảm đáng kể dù hiện tại phía nhà phân phối vẫn triển khai các chương trình ưu đãi, giảm giá".

Thực tế này có thể khiến doanh số phân khúc xe bán tải tại Việt Nam tiếp đà lao dốc. Trước đó, nhu doanh số xe bán tải đã sụt giảm liên tiếp trong tháng 1 và tháng 2.2026.



