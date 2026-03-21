Bộ đôi xe bán tải Ford Ranger, Toyota Hilux đều thuộc nhóm ô tô tải thông dụng

Những thông tin liên quan đến cách phân loại xe bán tải đang trở thành đề tài bàn tán xôn xao trên nhiều diễn đàn, hội nhóm mạng xã hội về giao thông. Nhiều người dùng hiện tỏ ra lúng túng, khi không thể xác định rõ phương tiện của mình thuộc nhóm ô tô con hay ô tô tải.

Trước những băn khoăn từ dư luận, Cục Cảnh sát giao thông mới đây vừa có thông tin, hướng dẫn về việc phân loại xe bán tải. Theo đó, đơn vị này cho biết, cách phân loại sẽ không dựa vào kiểu dáng hay mục đích sử dụng, mà căn cứ vào thông số kỹ thuật thể hiện trên Giấy chứng nhận kiểm định an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường của từng phương tiện.

'Bộ 3' bán tải ăn khách đều là ô tô tải thông dụng

Đáng chú ý, chiếu theo cách phân loại này, nhiều mẫu xe bán tải phổ biến trên thị trường ô tô Việt Nam hiện nay, như Ford Ranger, Toyota Hilux hay Mitsubishi Triton cũng được xác định thuộc nhóm ô tô tải pickup. Đồng nghĩa có thể chịu các quy định hạn chế áp dụng với xe tải trong một số trường hợp lưu thông.

Với cách phân loại theo hướng dẫn từ Cục Cảnh sát giao thông, nhiều mẫu xe bán tải phổ biến trên thị trường rơi vào nhóm ô tô tải pickup ẢNH: FORD, CỤC CSGT

Đây là điểm đáng lưu ý, bởi trên thực tế, các mẫu xe này đều có thiết kế 5 chỗ ngồi, kiểu dáng gần với các dòng xe SUV khung gầm rời (body-on-frame) và thường được người dùng cá nhân lựa chọn phục vụ nhu cầu gia đình. Tuy nhiên, xét theo quy định, việc "định danh" phương tiện không phụ thuộc vào cách sử dụng mà dựa trên thông số kỹ thuật đã được cơ quan đăng kiểm xác nhận.

Trên thị trường, Ford Ranger hiện vẫn là dòng bán tải có sức tiêu thụ ổn định trong nhiều năm. Mẫu xe này hiện được phân phối tổng cộng 5 phiên bản, có giá dao động từ 707 triệu đồng đến 1,039 tỉ đồng. Bên cạnh danh mục phiên bản đa dạng, khả năng đáp ứng nhiều nhu cầu sử dụng cũng là điểm mạnh giúp Ford Ranger thống lĩnh thị trường.

Trong khi đó, Mitsubishi Triton cũng là mẫu xe bán tải khá được ưa chuộng nhờ thiết kế hiện đại và khả năng vận hành linh hoạt. Tuy nhiên, doanh số của mẫu xe này thời gian gần đây có sự biến động, khi cạnh tranh trong phân khúc ngày càng gay gắt với sự trở lại của các đối thủ.

Toyota Hilux thế hệ mới vừa mở bán tại Việt Nam cách đây không lâu ẢNH: NHẬT VY

Đáng chú ý, Toyota Hilux đang cho thấy dấu hiệu phục hồi rõ rệt sau khi ra mắt phiên bản mới tại Việt Nam đầu năm 2026. Với những nâng cấp về thiết kế, trang bị và công nghệ, mẫu xe này nhanh chóng lấy lại sức hút và thậm chí đã vượt qua Ranger trong tháng 2.2026 vừa qua, với doanh số đạt 871 xe.

Bên cạnh ba mẫu xe kể trên, các dòng bán tải quen thuộc khác trên thị trường như Nissan Navara và Isuzu D-Max cũng được xác định thuộc nhóm ô tô tải pickup nếu chiếu theo tiêu chí phân loại của Cục Cảnh sát giao thông.

Điều này cho thấy, phần lớn các mẫu bán tải phổ thông đang lưu hành tại Việt Nam hiện nay đều được xếp vào nhóm ô tô tải trong tổ chức giao thông, thay vì ô tô con như cách hiểu quen thuộc của nhiều người dùng trước đây.

Không thể "đuổi hình bắt… kiểu loại" xe

Tuy nhiên, cách phân loại này cũng dẫn đến một thực tế đáng chú ý, khi một số mẫu bán tải cỡ lớn, ít phổ biến tại Việt Nam như Toyota Tacoma, Ford F-150 hay RAM 1500 lại được đăng ký là ô tô con pickup.

Ngoài ra, tại Việt Nam cũng từng xuất hiện trường hợp ngoại lệ ngay trong nhóm xe bán tải phổ thông. Cụ thể, Ford Ranger Raptor đời 2018 - 2021 là mẫu xe cá biệt được đăng ký loại phương tiện ô tô con pickup, thuộc nhóm ô tô chở người đến 8 chỗ (không kể chỗ người lái). Với cách phân loại này, Ranger Raptor đời cũ được áp dụng mức lệ phí trước bạ tương tự ô tô con và không bị giới hạn niên hạn sử dụng, khác với phần lớn các mẫu xe bán tải trên thị trường.

Tuy nhiên, từ các lô xe sản xuất năm 2022 trở đi, mẫu xe này đã không còn được đăng ký dưới dạng ô tô con pickup, mà chuyển sang nhóm ô tô tải pickup như các dòng bán tải thông thường.

Một số mẫu xe bán tải cỡ lớn như Toyota Tacoma lại được liệt vào nhóm ô tô tải pickup ẢNH: T.N

Thực tế này càng cho thấy, không thể "đuổi hình bắt… kiểu loại" khi phân biệt xe bán tải là ô tô con hay ô tô tải theo hướng dẫn từ Cục Cảnh sát giao thông. Một chiếc xe có thiết kế giống SUV, phục vụ nhu cầu gia đình, vẫn có thể bị xếp vào nhóm xe tải nếu thông số kỹ thuật phù hợp với quy định. Ngược lại, một mẫu bán tải cỡ lớn vẫn có thể được coi là ô tô con nếu đáp ứng tiêu chí trong hồ sơ đăng kiểm.

Chính cách phân loại này là nguyên nhân dẫn đến những băn khoăn trong thời gian gần đây, khi người dùng không thể xác định loại phương tiện chỉ bằng quan sát. Do đó, việc kiểm tra thông tin trên giấy chứng nhận kiểm định trở thành căn cứ quan trọng để hiểu rõ phương tiện của mình thuộc nhóm nào, từ đó chủ động tuân thủ các quy định khi tham gia giao thông.