Sử dụng xe bán tải: Khác biệt giữa người Thái và người Việt

Tôi vừa có hơn 2 tháng công tác tại Thái Lan. Khoảng thời gian này, tôi phát hiện khá nhiều điều thú vị về nước bạn, trong đó có câu chuyện về xe cộ. Mà cụ thể ở đây là cách người Thái sử dụng ô tô, đặc biệt là xe bán tải.

Có thể nói, ngay những ngày đầu tiên sống ở Bangkok, tôi đã nhìn thấy luôn sự khác biệt giữa dân Thái và dân Việt Nam mình. Trên các tuyến đường trung tâm, xe bán tải chạy "dập dìu", số lượng không thua kém các dòng xe con khác. Không chỉ vậy, nếu có dịp lái xe hoặc ngồi trên xe khách đi dạo vài vòng, tôi tin chắc ai cũng nhận ra một thực tế là người Thái sử dụng xe bán tải rất "chuẩn".

Xe bán tải chở nông sản chạy "đầy" trên đường phố Thái Lan Đình Tuyên

Tại sao tôi lại nói như thế? Vì vốn dĩ xe bán tải sinh ra để phục vụ nhu cầu chuyên chở thêm hành lý, hàng hóa - đây chính là khuyết điểm của những dòng xe con (xe du lịch). Vậy nên, theo lý thuyết, dòng xe này phù hợp với những đối tượng người dùng bên cạnh nhu cầu đi lại tiện lợi, còn muốn chở thêm đồ đạc, hàng hóa. Và đúng là người Thái đã dùng xe bán tải như vậy.

Ngay trên những tuyến đường trung tâm thủ đô Bangkok, chỉ cần chú ý quan sát, tôi rất dễ dàng và thường xuyên bắt gặp những chiếc xe bán tải chở đồ đạc, nông sản chạy băng băng. Thậm chí, một điều thú vị nữa là ở Thái Lan, xe bán tải cabin đơn, gắn thêm thùng cũng rất phổ biến. Và gần như, xe bán tải ở Thái Lan cũng rất "mộc", thậm chí đa số nhìn có vẻ cũ kỹ.

Còn ở Việt Nam mình thì sao? Tôi không 'vơ đũa" hay đánh đồng tất cả, nhưng thực tế là rất hiếm khi tôi bắt gặp một chiếc xe bán tải ở Việt Nam được sử dụng để chuyên chở đồ đạc, chứ đừng nói đến nông sản… Người dùng ô tô Việt Nam mình hiện nay đang xem xe bán tải như một chiếc ô tô con bình thường, một tài sản giá trị và vẫn dùng xe bán tải để đi lại thuần túy hoặc nói vui là đi "cà phê", dạo chơi. Chính vì vậy, xe bán tải ở xứ mình thường rất "bóng bẩy", sạch sẽ.

Người Thái sử dụng xe bán tải như một phương tiện thuần túy và tận dụng hết công năng Đình Tuyên

Ngoài ra, một điều khác biệt nữa tôi thấy trong cách sử dụng xe bán tải ở Thái Lan so với Việt Nam là lựa chọn thương hiệu. Ở mình không cần nói cũng biết, Ford Ranger là mẫu xe bán chạy nhất. 10 người mua xe bán tải chắc cũng đến 8 người chọn Ranger rồi, dù cho giá bán của mẫu xe này thường cao hơn các dòng xe bán tải Nhật.

Trong khi đó, ở Thái Lan thì khác. Để ý sẽ thấy, Isuzu D-max mới là dòng xe xuất hiện trên đường nhiều nhất, sau đó là Toyota Hilux. Ford Ranger cũng có, nhưng lâu lâu mới có một chiếc chạy trên đường. Rõ ràng là người Thái đề cao tính thực dụng và độ bền bỉ của xe Nhật. Nó khác hẳn với cách người Việt chọn xe bán tải "bằng mắt" và rất tùy hứng.

Tất nhiên, tôi không có ý chỉ trích hay phê phán. Vì mọi người có quyền lựa chọn mua xe theo ý muốn cá nhân. Tuy nhiên, nhìn cách người Thái chọn và dùng xe bán tải, quả thực tôi có chút "chạnh lòng". Ngành công nghiệp ô tô ở Thái Lan đã rất phát triển và người dân ở đây dường như đã đơn thuần xem xe đúng là một phương tiện di đi lại.

Trong khi, để tiến đến giai đoạn này, Việt Nam có lẽ sẽ còn rất lâu.

* Bài viết thể hiện văn phong và góc nhìn của tác giả, một người sống và làm việc tại Hải Phòng. Đóng góp bài viết, câu hỏi xin gửi về xe@thanhnien.vn hoặc thainguyenthanhnien@gmail.com.