Toyota Hilux 2023 giá 852 triệu đồng tại Việt Nam trang bị gì?

Trở lại thị trường Việt Nam lần này, Toyota Hilux 2023 chỉ có 1 phiên bản duy nhất đi kèm mức giá 852 triệu đồng, tăng gần 180 triệu đồng so với bản tiền nhiệm.

Toytoa Hilux 2023 đã có mặt tại các đại lý ở Việt Nam

Ở bản tiền nhiệm trước đó, Toyota Hilux 4x2 AT có giá niêm yết chỉ 674 triệu đồng. Dù Toytoa Hilux 2023 được hãng xe Nhật Bản định giá cao hơn nhiều nhưng rất khó nhận thấy trang bị cao cấp nào tương xứng với phần chênh lệch về giá bán giữa 2 bản cũ và mới. Mức giá tăng thêm cũng khó thuyết phục khách hàng bỏ qua nhiều lựa chọn giá thấp hơn như Nissan Navara EL (giá 699 triệu đồng), Mitsubishi Triton 4x2 AT (giá 650 triệu đồng), Ford Ranger XLS 2.0 AT (giá 688 triệu đồng).

Nội thất Toytoa Hilux 2023 trang bị các tính năng cơ bản



Điểm qua một số tính năng trên Toytoa Hilux 2023 công bố chính hãng tại Việt Nam, có thể nhận thấy những tiện nghi cơ bản như màn hình giải trí kết nối Apple Car Play, hệ thống điều hòa chỉnh cơ, bảng đồng hồ táp-lô kiểu truyền thống... không thấy hãng xe Nhật Bản nhắc đến những tính năng cao cấp như hệ thống loa JBL với màn hình lớn hay ghế ngồi được bọc da như các phiên bản cao cấp của Hilux cũ. Với những trang bị cùng giá bán mới, Hilux 2023 khó có thể cạnh tranh với các đối thủ tại Việt Nam.

Ngoại hình Toyota Hilux 2023 tại Việt Nam không khác biệt so với bản tiền nhiệm, kể cả thiết kế nội thất. Bản mới sử dụng mâm đúc 17 inch giống Toyota Fortuner đời cũ nhưng sơn màu tối tạo cảm giác thể thao hơn.

Toyota Hilux 2023 sử dụng động cơ dầu diesel 2.4 lít, 4 xi-lanh có công suất 148 mã lực tại 3.400 vòng/phút, mô-men xoắn cực đại 400 Nm tại 1.600 vòng/phút. Động cơ này kết hợp với hộp số tự động 6 cấp. Hilux 2023 có tinh chỉnh mới nhằm đáp ứng tiêu chuẩn khí thải Euro 5. Tuy nhiên, các thông số về sức mạnh động cơ không thay đổi.

Với giá bán 852 triệu đồng, Toyota Hilux 2023 khó cạnh tranh với đối thủ cùng phân khúc

Gói trang bị an toàn Toyota Safety Sense cũng không được hãng xe Nhật Bản nhắc tới, dù giá bán công bố lên tới 852 triệu đồng. Dù vậy, xe bán tải này vẫn được trang bị các tính năng an toàn cơ bản như hệ thống cân bằng điện tử, kiểm soát lực kéo, hỗ trợ khởi hành ngang dốc...



Trước đây, Toyota Hilux vốn là xe bán tải có doanh số "khiêm tốn" dù giá bán không cao so với các đối thru cạnh tranh. Với sự trở lại lần này cùng giá bán cao hơn, chưa rõ hãng xe Nhật Bản toan tính gì tại thị trường Việt Nam.