Xe bán tải Ford Ranger có thêm phiên bản Wildtrak X, liệu có về Việt Nam?

Trong bối cảnh áp lực cạnh tranh ngày càng gia tăng, các đối thủ như Toyota Hilux, Isuzu D-Max… lần lượt được làm mới, Ford Ranger cũng có những thay đổi nhằm gia tăng sức hút. Theo đó, cùng với phiên bản Ranger Super Duty, mẫu xe bán tải này vừa được Ford bổ sung thêm bản Ford Ranger Wildtrak X dành cho thị trường Đông Nam Á. Theo đó, Ford Ranger Wildtrak X vừa được Ford trình làng tại thị trường Thái Lan.

Khác với các phiên bản trước đây, Ranger Wildtrak X dù cơ bản vẫn giữ nguyên kiểu dáng đặc trưng nhưng một số chi tiết, bộ phận đã có sự thay đổi để tạo sự khác biệt. Bên cạnh đó, còn được trang bị động cơ mới mang lại khả năng vận hành mạnh mẽ hơn.

Cụ thể, Ford Ranger Wildtrak X dùng động cơ diesel V6, tăng áp kép, dung tích 3.0 tương tự Ford Ranger Super Duty. Động cơ này sản sinh công suất tối đa lên tới 250 mã lực tại vòng tua máy 3.250 vòng/phút, mô-men xoắn cực đại 600 Nm tại dải tua máy 1.750 - 2.250 vòng/phút. Động cơ này kết hợp hộp số tự động 10 cấp, hệ thống dẫn động 4 bánh cùng 6 chế độ lái tương thích với nhiều dạng địa hình khác nhau.

Như vậy, so với bản Ranger Wildtrak X ra mắt tại thị trường Úc vào năm 2023 vốn được trang bị động cơ diesel 4 xi-lanh, tăng áp kép, dung tích 2.0 lít; bản Ranger Wildtrak X dành cho thị trường Thái Lan sở hữu động cơ mạnh mẽ hơn. Ngoài ra, Ford Ranger Wildtrak X còn được nâng cấp hệ thống treo với giảm xóc Bilstein Position-Sensitive Dampers mới.

Diện mạo Ford Ranger Wildtrak X cũng có một số thay đổi, trong đó phần đầu được thiết kế tương tự bản Ranger Stormtrak với lưới tản nhiệt sơn màu đen bao gồm thanh ngang được tích hợp cụm đèn LED hỗ trợ chiếu sáng, cải thiện tầm nhìn trong mọi điều kiện thời tiết và tăng độ an toàn vào ban đêm. Trên nắp ca-pô còn được gắn thêm dòng chữ "Wildtrak" màu đen.

Phiên bản này được trang bị bệ bước chân bằng nhôm đúc, logo "Wildtrak X" trên tích hợp trên cửa trước, cửa thùng hàng; bộ mâm đúc kích thước 17 inch, 6 chấu kép kết hợp lốp General Grabber AT3. Tương tự Ranger Stormtrak, phiên bản này cũng có giá nóc có thể gập gọn và thanh thể thao trượt lên/xuống ở thùng hàng.

Ở bên trong, nội thất Ford Ranger Wildtrak X về cơ bản vẫn giữ nguyên cách thiết kế, bố trí các chi tiết như bản Wildtrak, hãng xe Mỹ chỉ thay đổi một số bộ phận để tạo điểm nhấn. Trong đó, toàn bộ ghế đều bọc da và theo logo Wildtrak X, ghế trước chỉnh điện 8 hướng. Điểm nhấn trên bảng táp-lô là màn hình cảm ứng trung tâm 12 inch đặt dọc, hỗ trợ kết nối Apple CarPlay/Android Auto không dây, cùng với bảng đồng hồ kỹ thuật số đa sắc TFT 12,4 inch dành cho người lái. Ranger Wildtrak X còn sở hữu dàn âm thanh Bang & Olufsen 10 loa, đèn viền nội thất, điều hòa tự động 2 vùng và 4 cổng USB.

Với những thay đổi về thiết kế, trang bị tính năng và động cơ, có thể thấy Ford Ranger Wildtrak X là phiên bản hướng đến nhóm khách hàng cần một chiếc Ranger trang bị "xịn" hơn đồng thời sở hữu khả năng vận hành mạnh mẽ hơn.

Tại Thái Lan, Ford Ranger Wildtrak X được phân phối với giá 1,469 triệu baht, tương đương 1,02 tỉ đồng. Dù vậy, phiên bản này khó có khả năng được đưa về Việt Nam bởi dung tích động cơ lớn có thể khiến giá bán đội lên khá cao sau khi bao gồm các khoản thuế phí. Bên cạnh đó, dòng xe bán tải tại Việt Nam đang đối mặt với nhiều khó khăn khi những quy định mới khiến bán tải bị xếp vào nhóm bị hạn chế lưu thông theo thời gian và một số tuyến đường như xe tải thông dụng.