Nhiều hãng xe lên tiếng: Ô tô, xe máy nào 'sống khỏe' với xăng E10?

Đình Tuyên
02/06/2026 14:39 GMT+7

Sau Toyota, Mitsubishi, ngày càng nhiều hãng ô tô, xe máy tại Việt Nam lên tiếng khẳng định về khả năng tương thích của các dòng xe với xăng E10. Tuy nhiên, không phải mọi xe đang lưu hành đều được khuyến nghị sử dụng loại nhiên liệu mới này.

Từ ngày 1.6, xăng sinh học E10 chính thức được triển khai trên toàn quốc theo lộ trình của Bộ Công thương. Bên cạnh những kỳ vọng về giảm phát thải và thúc đẩy sử dụng nhiên liệu sinh học, việc chuyển đổi sang E10 cũng làm dấy lên nhiều băn khoăn liên quan đến khả năng tương thích của các dòng ô tô, xe máy đang lưu hành tại Việt Nam.

Trong những ngày gần đây, sau yêu cầu rà soát từ cơ quan quản lý, nhiều hiệp hội và hãng xe đã đồng loạt công bố đánh giá về mức độ phù hợp của phương tiện với xăng E10. Những thông tin này phần nào giúp người dùng có thêm cơ sở để xác định liệu chiếc xe mình đang sử dụng có thể vận hành ổn định với loại nhiên liệu mới hay không.

Hãng khẳng định xe đời mới tương thích với xăng E10

Theo Hiệp hội Các nhà sản xuất ô tô Việt Nam (VAMA), phần lớn các mẫu ô tô đang sản xuất, phân phối trên thị trường hiện nay đều tương thích với xăng E10. Đánh giá này được tổng hợp từ ý kiến của các doanh nghiệp thành viên trong quá trình góp ý cho lộ trình triển khai nhiên liệu sinh học.

Thêm loạt hãng lên tiếng: Ô tô, xe máy nào 'sống khỏe' với xăng E10? - Ảnh 1.

Nhiều hiệp hội và nhà sản xuất khẳng định hầu hết các dòng xe hiện nay tương thích với xăng E10

ẢNH: NHẬT THỊNH

Nhiều hãng xe cũng đưa ra các khuyến nghị khá cụ thể. Toyota Việt Nam cho biết các mẫu xe sản xuất từ năm 1997 trở lại đây có thể sử dụng xăng E10. Trong khi đó, Mitsubishi Motors Việt Nam xác nhận phần lớn các dòng xe sử dụng hệ thống phun xăng điện tử MPI hoặc EFI từ năm 1997 tương thích với nhiên liệu chứa 10% ethanol.

Ford và Hyundai cũng có quan điểm tương tự khi cho rằng các mẫu xe xăng hiện nay đã được phát triển để đáp ứng các tiêu chuẩn nhiên liệu có pha ethanol ở tỷ lệ cao hơn so với xăng khoáng truyền thống. Thực tế, xănq E10 đã được sử dụng rộng rãi tại nhiều quốc gia trên thế giới trong nhiều năm qua và trở thành một trong những loại nhiên liệu phổ biến đối với các dòng xe đời mới.

Ở lĩnh vực xe máy, thông tin từ Hiệp hội Các nhà sản xuất xe máy Việt Nam (VAMM) cho thấy, phần lớn phương tiện của các thành viên như Honda, Yamaha, Piaggio, SYM hay Suzuki đều có thể sử dụng xăng E10 mà không cần điều chỉnh kỹ thuật.

Thêm loạt hãng lên tiếng: Ô tô, xe máy nào 'sống khỏe' với xăng E10? - Ảnh 2.

Những mẫu xe máy "quốc dân" của Honda vận hành bình thường khi đổ xăng E10

ẢNH: ĐÌNH TUYÊN

Honda Việt Nam cũng xác nhận các mẫu xe máy chính hãng hiện nay được thiết kế để sử dụng nhiên liệu có hàm lượng ethanol tối đa 10%. Điều này đồng nghĩa nhiều dòng xe phổ biến trên thị trường như Vision, SH, SH Mode, Lead, Air Blade, Future hay Winner X đều có thể sử dụng xăng E10 nếu nhiên liệu đáp ứng đúng tiêu chuẩn chất lượng.

Nhìn từ phía các nhà sản xuất, nhóm phương tiện đời mới sử dụng hệ thống phun nhiên liệu điện tử gần như không phải đối tượng khiến họ lo ngại nhất khi chuyển sang sử dụng xăng E10.

Xe nào cũng cần lưu ý khi sử dụng xăng E10?

Dù vậy, các thông báo từ hiệp hội và nhà sản xuất cũng cho thấy không phải mọi phương tiện đang lưu hành đều nằm trong nhóm được khuyến nghị sử dụng xăng E10.

Theo VAMA, một số mẫu xe được phát triển từ nhiều năm trước, đặc biệt trong giai đoạn xăng E10 chưa phổ biến trên thế giới, có thể không đạt mức tương thích tương đương các dòng xe đời mới hiện nay. Đây chủ yếu là nhóm xe sử dụng công nghệ động cơ và hệ thống nhiên liệu cũ, vốn không được thiết kế với mục tiêu sử dụng nhiên liệu có hàm lượng ethanol cao hơn.

Thêm loạt hãng lên tiếng: Ô tô, xe máy nào 'sống khỏe' với xăng E10? - Ảnh 3.

Thực tế, chỉ có một số mẫu ô tô, xe máy đời cũ, sản xuất vài chục năm mới cần lưu ý khi sử dụng xăng E10

ẢNH: THANH THỦY

Mitsubishi Motors Việt Nam là một trong số ít hãng xe đưa ra lưu ý cụ thể khi cho biết một số mẫu xe đời cũ như L300, Pajero V31 hay Jolie chưa được xác nhận tương thích hoàn toàn với xăng E10 và người dùng nên tham khảo thêm khuyến cáo từ nhà sản xuất trước khi sử dụng.

Ở lĩnh vực xe máy, Suzuki là thương hiệu hiếm hoi công bố danh sách một số mẫu xe vẫn đang chờ xác nhận đầy đủ về khả năng tương thích với xăng E10. Danh sách này gồm nhiều dòng xe đã xuất hiện trên thị trường từ khá lâu như Viva 110, Smash, Smash Revo, Shogun, Amity, AN125, GN125, Hayate, EN150, GZ150, UA125 hay GD110.

Đáng chú ý, bên cạnh yếu tố tuổi đời phương tiện, một số hãng cũng lưu ý đến điều kiện sử dụng thực tế. Theo khuyến cáo từ nhà sản xuất, các phương tiện ít sử dụng, để nhiên liệu tồn trữ trong thời gian dài hoặc có hệ thống nhiên liệu đã xuống cấp sau nhiều năm vận hành cần được theo dõi kỹ hơn khi chuyển sang dùng xăng E10.

Thêm loạt hãng lên tiếng: Ô tô, xe máy nào 'sống khỏe' với xăng E10? - Ảnh 4.

Cơ quan chức năng khuyến cáo, người dân không nên quá lo lắng khi chuyển sang sử dụng xăng E10

ẢNH: ĐÌNH TUYÊN

Đây cũng là nhóm phương tiện thường xuất hiện trong các tranh luận trên mạng xã hội thời gian qua. Nhiều người dùng phản ánh hiện tượng hụt ga, khó nổ, rung giật hoặc hao nhiên liệu sau khi chuyển sang sử dụng xăng E10. Tuy nhiên, đến nay chưa có kết luận chính thức nào cho thấy các hiện tượng này đều xuất phát trực tiếp từ bản thân nhiên liệu mới.

Cơ quan quản lý yêu cầu các đơn vị chủ động ban hành hướng dẫn kỹ thuật và khuyến cáo sử dụng nhằm hỗ trợ người dùng trong quá trình chuyển đổi nhiên liệu.

'Lắc bình' khi dùng xăng E10: Chuyên gia khẳng định không dành cho ô tô

Thông tin xăng E10 có khả năng hút ẩm khiến nhiều người dùng lo ngại hơi nước dễ lọt vào bình nhiên liệu, gây ảnh hưởng đến động cơ. Tuy nhiên trên thực tế, hệ thống bình xăng trên ô tô hiện đại kín và phức tạp hơn khá nhiều so với suy nghĩ phổ biến.

'Lắc bình' khi dùng xăng E10: Lời khuyên có cơ sở hay thổi phồng?

