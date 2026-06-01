Vì sao 'khai tử' xăng khoáng, không bán song song xăng E10?

"Thời điểm chín muồi" chuyển đổi xăng E10 chia sẻ tại tọa đàm, ông Đào Duy Anh, Phó cục trưởng Cục Đổi mới sáng tạo, Chuyển đổi xanh và Khuyến công, khẳng định Bộ Công thương đã nghiên cứu và triển khai thận trọng lộ trình chuyển đổi xăng E10, trên cơ sở đánh giá, khảo sát tất cả các điều kiện, từ nguồn cung cho đến hạ tầng lưu chứa, phối trộn, vận chuyển và phân phối đến người dùng tiêu dùng.

Chuyển đổi xăng E10 hướng đến mục tiêu đầu tiên là bảo vệ môi trường. Nếu giảm đốt 1 lít xăng thì giảm phát thải khoảng 2,5 kg CO 2 . Ngoài ra, nhiên liệu sinh học là nhiên liệu có khả năng tái tạo, tức là từ các sản phẩm nông nghiệp có thể sản xuất được, không như nhiên liệu khoáng càng ngày càng cạn kiệt.

Bên cạnh đó, chuyển đổi xăng E10 để giảm phụ thuộc vào xăng khoáng, bởi nguy cơ "đứt gãy" chuỗi cung ứng xăng khoáng luôn hiện hữu do xung đột chính trị, xung đột vũ trang. Việt Nam nâng cao khả năng tự chủ ở trong nước thông qua các nguồn nhiên liệu mới thì sẽ giảm phụ thuộc vào xăng khoáng và góp phần bảo đảm cho an ninh năng lượng quốc gia.

Sau nhiều năm nghiên cứu, đánh giá và thử nghiệm, Bộ Công thương xác định, đã đến thời điểm chín muồi phải thực hiện một chủ trương rất đúng, đã được cụ thể hóa bằng các nghị quyết của Bộ Chính trị, các quyết định của Thủ tướng Chính phủ cũng như quyết tâm của các bộ, ngành. Do đó, Bộ Công thương, Chính phủ phải triển khai quyết liệt để đạt được tất cả các mục tiêu đề ra.

"Chúng ta đã khảo sát, đánh giá và có đầy đủ thông tin thì không có lý do gì để vẫn tiếp tục giữ lại và lưu thông xăng khoáng. Nếu như vẫn sử dụng xăng khoáng thì làm sao có thể nói giảm sự lệ thuộc vào nhiên liệu hóa thạch và tự chủ được an ninh năng lượng quốc gia", ông Đào Duy Anh nói và nhấn mạnh, đây là lý do Bộ Công thương, Chính phủ quyết tâm đã chuyển đổi thì chuyển đổi xăng E10 một cách triệt để.

"Xăng dầu là mạch máu của nền kinh tế. Người tiêu dùng hãy yên tâm, không có Chính phủ nào, cho dù vì bất kỳ lý do gì, môi trường hay là kinh tế, mà lại đi bơm "máu bẩn" vào nền kinh tế", ông Anh nhấn mạnh.

Chỉ tiêu kỹ thuật xăng E10 cơ bản lấy trên xăng khoáng

Ông Bùi Ngọc Bảo, Chủ tịch Hiệp hội Xăng dầu Việt Nam khẳng định, quá trình chuyển đổi sang E10 được Chính phủ và các cơ quan quản lý nhà nước "chuẩn bị hết sức dày công".

Dẫn chứng thông tin Việt Nam "tự chủ" được 70% sản phẩm xăng dầu cho nhu cầu tiêu dùng trong nước, ông Bảo nhấn mạnh phải hiểu "tự chủ" ở đây là những nhiên liệu sản xuất được thông qua hai nhà máy lọc dầu Nghi Sơn và Bình Sơn.

Nhưng thực tế, toàn bộ dầu thô của Nhà máy lọc dầu Nghi Sơn phải nhập khẩu dầu thô từ vùng Vịnh, chỉ có Nhà máy lọc dầu Dung Quất là chạy bằng dầu do Việt Nam đang khai thác.

Chiến tranh vùng Vịnh vừa qua làm đứt gãy chuỗi cung ứng năng lượng, đẩy giá dầu lên rất cao, đáp ứng đủ nguồn rất khó khăn. Để đảm bảo nhu cầu tiêu dùng trong nước, Chính phủ phải vào cuộc thông qua những hiệp định, những cuộc gặp gỡ với các quốc gia để tiếp cận, nhập khẩu được dầu thô.

Theo đó, chuyển đổi xăng E10 không ngoài mục đích là đảm bảo được tính chủ động trong đảm bảo an ninh năng lượng; phải giảm thiểu sự phụ thuộc vào những nguồn năng lượng hóa thạch, giảm dần sự phụ thuộc vào một thị trường cơ bản.

Khi xăng E10 phát triển là giảm sự phụ thuộc 10% đối với xăng hóa thạch, đây là con số hết sức có ý nghĩa trong cuộc khủng hoảng năng lượng ảnh hưởng từ chiến tranh vùng Vịnh vừa qua.

Xăng E10 có tiêu hao nhiên liệu hơn xăng RON 95?

Ông Bùi Ngọc Bảo khẳng định, hầu hết các tiêu chuẩn kỹ thuật của xăng E5 và E10 hoàn toàn đồng nhất với tiêu chuẩn của xăng khoáng. Ngoài hệ số kích nổ RON ra, chỉ tiêu sống còn của xăng là phần cất, tức là sôi đầu này rồi cất 10%, 50%, 90%... đây là yếu tố quyết định độ cháy, khởi động và độ tăng tốc của động cơ.

"Các chỉ tiêu cơ bản của xăng E10 đều lấy trên cơ sở xăng khoáng, có nghĩa rằng chỉ tiêu kỹ thuật hoàn toàn tương đồng, chỉ khác là có thêm ethanol đưa vào sẽ làm hàm lượng oxy cao hơn, do đó cháy nóng hơn xăng khoáng", ông Bảo nói.