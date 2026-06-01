Xăng E10 có tiêu hao nhiên liệu hơn xăng RON 95?

Chưa có cơ sở khoa học khẳng định xăng E10 hao nhiên liệu hơn RON 95

Xăng E10 được bán trên toàn quốc từ 1.6, thay thế xăng khoáng RON 95 ẢNH: PHAN HẬU

Xăng E10 được bán trên toàn quốc từ hôm nay 1.6, thay thế xăng khoáng RON 95. Dư luận những ngày gần đây có thông tin cho rằng, xăng E10 hao nhiên liệu hơn xăng RON 95.

Có nhiều năm nghiên cứu về xăng sinh học, ông Đỗ Văn Tuấn, Chủ tịch Hiệp hội nhiên liệu sinh học Việt Nam, dẫn chứng căn cứ khoa học để phân tích, làm rõ thông tin này.

Ông Tuấn cho rằng, hàm lượng năng lượng trong xăng E10 thấp hơn xăng RON 95 khoảng 3%. Nếu xét về mặt lý thuyết, mức tiêu hao nhiên liệu có thể cao hơn khoảng 3%. Nhưng xăng E10 lại có chỉ số octan cao hơn xăng RON9 5 khoảng 2 - 3%. Khi sử dụng xăng có chỉ số octan cao hơn, động cơ của phương tiện vận hành ổn định và hiệu quả hơn.

Như vậy, giữa xăng E10 và xăng RON 95 có hai yếu tố tác động theo chiều ngược nhau: một yếu tố có thể làm tăng mức tiêu hao nhiên liệu, trong khi yếu tố còn lại có thể giúp cải thiện hiệu suất vận hành của động cơ.

Ông Đỗ Văn Tuấn cho rằng, chưa thể khẳng định yếu tố nào sẽ đóng vai trò chi phối trong thực tế sử dụng. Đáng lưu ý, thời điểm xăng E10 được đưa ra thị trường trùng với giai đoạn nắng nóng diễn ra trên diện rộng, đặc biệt ở miền Bắc và miền Trung.

Xăng E10 có thực sự khiến xe hao xăng, máy yếu?

Khi điều kiện thời tiết khắc nghiệt có thể khiến động cơ của phương tiện tiêu hao nhiên liệu nhiều hơn, từ đó một số người liên hệ hiện tượng này với việc sử dụng xăng E10. Còn xét trên cơ sở khoa học, ông Tuấn khẳng định, hiện chưa có căn cứ khẳng định xăng E10 hao nhiên liệu hơn xăng RON 95.

Xăng E10 không gây nóng máy

Ông Đỗ Văn Tuấn cho rằng, xăng E10 không phải là loại nhiên liệu sinh học mới, sản phẩm này được sử dụng phổ biến ở nhiều quốc gia như: Mỹ, các nước châu Âu, Trung Quốc, Ấn Độ, Thái Lan, Philippines... Vì vậy, người tiêu dùng hoàn toàn có thể yên tâm khi sử dụng xăng E10 khi thực tế nhiên liệu này đã được kiểm chứng sau nhiều năm sử dụng các quốc gia.

Trước những thông tin lo ngại, xăng E10 có thể làm nóng máy, gây hư hỏng động cơ, ông Tuấn khẳng định, đặc tính của loại nhiên liệu này chủ yếu tác động đến các vật liệu phi kim, không ảnh hưởng đến các vật liệu kim loại và các chi tiết kim loại trong động cơ. Trên các phương tiện có một số chi tiết được làm từ vật liệu phi kim như: ống dẫn nhiên liệu, gioăng phớt hay một số bộ phận của hệ thống nhiên liệu.

Đối với các dòng xe máy và ô tô được sản xuất trong những năm gần đây, đặc biệt từ khoảng năm 2009 trở lại đây, các nhà sản xuất đã sử dụng những vật liệu phù hợp với xăng E10.

Còn đối với những dòng xe quá cũ, nếu các chi tiết phi kim như ống dẫn nhiên liệu hoặc gioăng phớt bị hư hỏng thì hoàn toàn có thể thay thế tại các cơ sở sửa chữa, việc khắc phục tương đối đơn giản. Theo đó, có thể khẳng định, xăng E10 không phải là nguyên nhân gây hỏng động cơ ô tô hay xe máy.

Ông Tuấn cũng cho biết, xăng E10 có hàm lượng oxy cao hơn so với xăng khoáng. Khi oxy cao hơn, quá trình cháy diễn ra hiệu quả hơn và nhiệt độ cháy thấp hơn. Về mặt lý thuyết, xăng E10 có xu hướng giúp động cơ vận hành mát hơn chứ không gây nóng máy.

"Những thông tin lan truyền trên mạng cho rằng sử dụng xăng E10 khiến động cơ nóng hơn là không có cơ sở khoa học", ông Tuấn nói.

Cũng theo Chủ tịch Hiệp hội nhiên liệu sinh học Việt Nam, nhiều nước sử dụng xăng E10 phổ biến nhưng đến nay chưa có các chuyên gia, quốc gia nào có ý kiến cho rằng sử dụng xăng E10 làm gia tăng nguy cơ cháy nổ phương tiện.

Trước năm 2015, Việt Nam ghi nhận xảy ra một số vụ việc cháy nổ khi bắt đầu triển khai xăng E5. Nhưng tại thời điểm đó, nguyên nhân được nhắc tới là do một số đối tượng sản xuất xăng giả bằng cách pha methanol vào xăng thay vì ethanol.

Trong khi đó, methanol có khả năng gây hư hỏng nghiêm trọng đối với hệ thống nhiên liệu, đặc biệt là các đường ống dẫn nhiên liệu và đây có thể là một trong những nguyên nhân dẫn đến một số sự cố cháy nổ. Còn xăng E10 không được ghi nhận là nguyên nhân gây ra nguy cơ cháy nổ đối với phương tiện giao thông.