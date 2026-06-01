Bộ Công thương ra mắt chatbot giải đáp xăng E10

Nguyên Nga
01/06/2026 11:50 GMT+7

Để phục vụ nhu cầu tìm hiểu của người dân về xăng E10, Bộ Công thương hôm nay (1.6) đã đưa vào vận hành chatbot hỏi đáp trên Cổng thông tin Bộ Công thương và Báo Công thương.

Chatbot hoạt động dựa trên bộ dữ liệu hàng trăm câu hỏi - đáp do Báo Công thương biên soạn và kiểm duyệt liên quan xăng E10. Tập trung vấn đề người dân thường quan tâm, từ khái niệm, đến chính sách, loại phương tiện nào dùng được xăng E10, cách sử dụng, mức tiêu hao nhiên liệu hay lộ trình bắt buộc chuyển đổi…

Khi bạn đọc nhập câu hỏi, hệ thống tìm trong kho dữ liệu này và đưa ra câu trả lời phù hợp nhất. Bên cạnh đó, chatbot cũng gợi ý các câu hỏi liên quan để bạn đọc chọn hỏi và nhận được câu trả lời chính xác, tức thì dựa trên nội dung đã được biên soạn và kiểm duyệt. Việc này sẽ giúp bạn đọc tiết kiệm thời gian và không phải tra cứu nhiều nguồn khác nhau.

Đối với những câu hỏi chưa có sẵn lời giải đáp, chatbot không tự sinh nội dung mà ghi nhận lại để tòa soạn bổ sung, qua đó bảo đảm thông tin cung cấp tới bạn đọc luôn chính thống và hạn chế sai sót.

Việt Nam trở thành một trong hơn 60 quốc gia đã triển khai chính sách pha trộn ethanol bắt buộc, trong đó E10 là mức phổ biến nhất

Chatbot được tích hợp trên Báo điện tử Công thương và trên Cổng thông tin điện tử Bộ Công thương tại địa chỉ moit.gov.vn, có thể dùng trên máy tính và điện thoại cá nhân.

Sản phẩm do Tổ công tác chuyển đổi số và đổi mới sáng tạo của Báo Công thương (Tổ công tác 57) tự nghiên cứu, phát triển. Được biết, đây là bước thử nghiệm ban đầu, được xây dựng với mục đích giúp người dân, bạn đọc một kênh tra cứu thông tin nhanh chóng, thuận tiện và đáng tin cậy.

Như vậy, sau khi phát hành Cẩm nang sử dụng xăng sinh học E10, cung cấp thông tin về lợi ích, cách sử dụng và những lưu ý dành cho người tiêu dùng; 85 câu hỏi và giải đáp thắc mắc của người tiêu dùng về xăng E10, Bộ Công thương tiếp tục sử dụng công cụ chabot để những thắc mắc của người dân liên quan sản phẩm xăng sinh học E10 được giải đáp nhanh nhất, dễ hiểu nhất.

Việt Nam chính thức chuyển sang xăng sinh học

Từ 0 giờ hôm nay 1.6, xăng E10 chính thức được áp dụng trên toàn quốc, đưa VN gia nhập nhóm hơn 60 quốc gia sử dụng nhiên liệu sinh học trên thế giới.

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập thường trực: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2026 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
