Bộ Công thương ra mắt chatbot giải đáp xăng E10

Chatbot hoạt động dựa trên bộ dữ liệu hàng trăm câu hỏi - đáp do Báo Công thương biên soạn và kiểm duyệt liên quan xăng E10. Tập trung vấn đề người dân thường quan tâm, từ khái niệm, đến chính sách, loại phương tiện nào dùng được xăng E10, cách sử dụng, mức tiêu hao nhiên liệu hay lộ trình bắt buộc chuyển đổi…

Khi bạn đọc nhập câu hỏi, hệ thống tìm trong kho dữ liệu này và đưa ra câu trả lời phù hợp nhất. Bên cạnh đó, chatbot cũng gợi ý các câu hỏi liên quan để bạn đọc chọn hỏi và nhận được câu trả lời chính xác, tức thì dựa trên nội dung đã được biên soạn và kiểm duyệt. Việc này sẽ giúp bạn đọc tiết kiệm thời gian và không phải tra cứu nhiều nguồn khác nhau.

Đối với những câu hỏi chưa có sẵn lời giải đáp, chatbot không tự sinh nội dung mà ghi nhận lại để tòa soạn bổ sung, qua đó bảo đảm thông tin cung cấp tới bạn đọc luôn chính thống và hạn chế sai sót.

Việt Nam trở thành một trong hơn 60 quốc gia đã triển khai chính sách pha trộn ethanol bắt buộc, trong đó E10 là mức phổ biến nhất ẢNH: CHỤP MÀN HÌNH

Chatbot được tích hợp trên Báo điện tử Công thương và trên Cổng thông tin điện tử Bộ Công thương tại địa chỉ moit.gov.vn, có thể dùng trên máy tính và điện thoại cá nhân.

Sản phẩm do Tổ công tác chuyển đổi số và đổi mới sáng tạo của Báo Công thương (Tổ công tác 57) tự nghiên cứu, phát triển. Được biết, đây là bước thử nghiệm ban đầu, được xây dựng với mục đích giúp người dân, bạn đọc một kênh tra cứu thông tin nhanh chóng, thuận tiện và đáng tin cậy.

Như vậy, sau khi phát hành Cẩm nang sử dụng xăng sinh học E10, cung cấp thông tin về lợi ích, cách sử dụng và những lưu ý dành cho người tiêu dùng; 85 câu hỏi và giải đáp thắc mắc của người tiêu dùng về xăng E10, Bộ Công thương tiếp tục sử dụng công cụ chabot để những thắc mắc của người dân liên quan sản phẩm xăng sinh học E10 được giải đáp nhanh nhất, dễ hiểu nhất.

