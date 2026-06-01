Từ hôm nay, dừng lưu hành xăng RON95, RON97, chỉ bán phổ biến xăng E10

Nguyên Nga
01/06/2026 07:28 GMT+7

Theo quy định tại Thông tư 60 của Bộ Công thương, từ hôm nay (1.6), trên cả nước, các loại xăng khoáng truyền thống sẽ chính thức được dừng lưu hành. Thay vào đó, người tiêu dùng sẽ chỉ có các lựa chọn là xăng E5 RON92-II và E10 RON 95-III, E10 RON 95-V.

Lộ trình áp dụng tỷ lệ phối trộn nhiên liệu sinh học với nhiên liệu truyền thống tại Việt Nam ban hành ngày 7.11.2025 (Thông tư 50/2025 của Bộ Công thương) quy định, từ ngày 1.6.2026, xăng không chì (theo quy chuẩn kỹ thuật quốc gia hiện hành) phải phối trộn, pha chế thành xăng E10 để sử dụng cho động cơ xăng trên toàn quốc.

Điều này đồng nghĩa với việc xăng RON95 bán trên thị trường từ nay sẽ được phối trộn 10% ethanol nhiên liệu theo quy định mới.

Thông tư cũng nêu rõ, sẽ tiếp tục triển khai phối trộn, pha chế xăng E5 RON92 để sử dụng cho động cơ xăng đến hết ngày 31.12.2030. Trong quá trình thực hiện lộ trình chuyển sang nhiên liệu sinh học, Bộ Công thương sẽ căn cứ tình hình kinh tế - xã hội, kỹ thuật, công nghệ, cung - cầu và giá cả thị trường để điều chỉnh phù hợp. Đồng thời, có thể đồng thời bổ sung các chủng loại xăng kinh doanh trên thị trường khi cần thiết. 

Người dân đổ xăng E10 sáng đầu tuần tại một cây xăng ở thành phố Huế lúc 7 giờ sáng nay (ngày 1.6)

ẢNH: HOÀNG HY

Như vậy, từ hôm nay, trên thị trường chỉ còn xăng E10 và E5, các loại xăng truyền thống (xăng không chì) dừng lưu hành từ ngày 1.6.2026.

Theo Bộ Công thương, việc điều chỉnh nhằm bảo đảm mục tiêu an ninh năng lượng, bảo vệ môi trường và quyền lợi người tiêu dùng. Xăng sinh học nói chung và E10 nói riêng là một giải pháp trong xu hướng chuyển đổi năng lượng xanh đang diễn ra trên toàn cầu. Việc sử dụng E10 góp phần bảo vệ môi trường, phát triển bền vững, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội đồng thời góp phần bảo đảm an ninh năng lượng quốc gia. Người dân cần hiểu đúng, sử dụng đúng và bảo dưỡng động cơ xe theo khuyến nghị của nhà sản xuất.

Khuyến cáo dấu hiệu xe máy dùng xăng E10 phải bảo dưỡng ngay

Trong thời gian tới, Bộ Công thương sẽ tiếp tục phối hợp chặt chẽ với các bộ, ngành, địa phương và doanh nghiệp để triển khai đồng bộ nhiều nhóm giải pháp. Trước hết, bảo đảm nguồn cung xăng E5, E10 ổn định cho thị trường; theo dõi sát diễn biến cung cầu, giá cả và năng lực phối trộn của doanh nghiệp để không xảy ra gián đoạn nguồn cung trong quá trình chuyển đổi.

Đồng thời, tăng cường công tác kiểm tra, giám sát chất lượng nhiên liệu sinh học từ khâu phối trộn, tồn chứa, vận chuyển đến phân phối bán lẻ nhằm bảo đảm toàn bộ xăng E5, E10 lưu thông trên thị trường đáp ứng đúng quy chuẩn kỹ thuật; tiếp tục rà soát, hoàn thiện cơ chế, chính sách để tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp trong đầu tư hạ tầng phối trộn, bồn chứa và phân phối nhiên liệu sinh học.

Trên thị trường, giá xăng sinh học đang rẻ hơn xăng khoáng. Sáng 1.6, theo biểu giá bán lẻ mới nhất của Petrolimex, tại thị trường vùng 1, xăng E10 RON 95-III được bán với giá 23.660 đồng/lít, thấp hơn 490 đồng/lít, tương ứng tỷ lệ 2,07%, so với giá xăng khoáng cùng loại.

Giá xăng dầu hôm nay 29.5.2026: Xăng E10 giảm về 23.660 đồng/lít

Giá dầu thô biến động nhẹ trái chiều "ngóng" các thông tin liên quan tiến triển đàm phán nhằm gia hạn ngừng bắn giữa Mỹ và Iran. Các mặt hàng xăng dầu trong nước vừa được giảm đồng loạt từ khoảng 1.040 - 1.400 đồng/lít, xăng E10 giảm cao nhất.

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập thường trực: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2026 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
