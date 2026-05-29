Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Tiêu dùng thông minh Mới- Mới- Mới

Giá xăng dầu hôm nay 29.5.2026: Xăng E10 giảm về 23.660 đồng/lít

Nguyên Nga
Nguyên Nga
29/05/2026 09:16 GMT+7

Giá dầu thô biến động nhẹ trái chiều "ngóng" các thông tin liên quan tiến triển đàm phán nhằm gia hạn ngừng bắn giữa Mỹ và Iran. Các mặt hàng xăng dầu trong nước vừa được giảm đồng loạt từ khoảng 1.040 - 1.400 đồng/lít, xăng E10 giảm cao nhất.

Sáng 29.5, giá xăng dầu giảm nhẹ, đóng cửa dầu Brent giao tháng 6 giảm 0,6% xuống 93,71 USD/thùng trong khi giá dầu thô ngọt nhẹ WTI của Mỹ tăng 0,3% lên 88,90 USD/thùng. Ghi nhận lúc 7 giờ 45 phút (theo giờ Việt Nam), cả 2 loại dầu chuẩn đều giảm nhẹ, giao dịch ở ngưỡng 88 USD/thùng với dầu WTI và 93 USD/thùng với dầu Brent.

Các phân tích cho rằng, giá dầu đã biến động mạnh trong những phiên gần đây do các tín hiệu trái chiều liên quan đến khả năng chấm dứt cuộc xung đột kéo dài 3 tháng với Iran và triển vọng mở lại eo biển Hormuz. 

Theo Reuters, có một số thông tin cho biết một thỏa thuận gia hạn ngừng bắn tại Trung Đông thêm 60 ngày. Tuy vậy, lưu lượng vận tải qua tuyến hàng hải chiến lược eo biển Hormuz vẫn chỉ một phần rất nhỏ so với trước khi xung đột nổ ra.

Giá xăng dầu hôm nay 29.5.2026: Xăng E10 giảm về 23.660 đồng/lít- Ảnh 1.

Xăng E10 đã phủ toàn bộ cửa hàng xăng dầu thuộc hệ thống Petrolimex và PVOil

ẢNH: NHẬT THỊNH

Trong diễn biến khác, giá dầu cũng chịu áp lực sau khi dữ liệu chính thức của Mỹ cho thấy tồn kho dầu thô của nước này giảm đến 3,3 triệu thùng trong tuần trước - đánh dấu tuần giảm thứ 6 liên tiếp. Tuy vậy, mức giảm này vẫn thấp hơn mức giảm 4,1 triệu thùng mà các nhà phân tích do Reuters khảo sát dự báo trước đó.

Trong nước, chiều hôm qua 28.5, liên Bộ Công thương - Tài chính đã điều chỉnh giảm đồng loạt giá các mặt hàng xăng dầu. Cụ thể, xăng E5 RON 92 giảm 1.082 đồng/lít, xăng khoáng RON 95-III giảm 1.395 đồng/lít, dầu diesel giảm 1.110 đồng/lít, dầu mazut giảm 1.041 đồng/lít. Tại kỳ điều hành này, liên bộ cho trích lập Quỹ bình ổn giá xăng dầu lần lượt mỗi lít/kg là 500 đồng, 700 đồng, 300 đồng và 700 đồng.

Sau đó, một số doanh nghiệp đầu mối xăng dầu công bố giá bán mới, đặc biệt giá bán xăng E10 - mặt hàng không có trong bảng điều hành giá của Bộ Công thương.

Sáng 29.5, bảng giá bán lẻ xăng dầu do Petrolimex công bố như sau:

Giá xăng dầu hôm nay 29.5.2026: Xăng E10 giảm về 23.660 đồng/lít- Ảnh 2.

Giá xăng E10 RON 95-III đang được bán phổ biến trên thị trường giá 23.660 đồng/lít

ẢNH: CHỤP MÀN HÌNH

Tin liên quan

Giá xăng dầu hôm nay 28.5.2026: Xăng E10 có thể giảm sâu hôm nay?

Giá xăng dầu hôm nay 28.5.2026: Xăng E10 có thể giảm sâu hôm nay?

Giá dầu thế giới tiếp tục giảm sâu hơn 5% khi kỳ vọng eo biển Hormuz có thể sớm được mở trở lại. Trong nước, chiều nay (28.5) đến kỳ điều hành giá hàng tuần, dự báo giá các mặt hàng xăng dầu giảm, đặc biệt, xăng E10 có thể giảm mạnh sau khi tăng 1.600 đồng/lít từ tuần trước.

Giá xăng dầu hôm nay 27.5.2026: Xăng trong nước điều chỉnh thế nào?

Khám phá thêm chủ đề

giá xăng dầu Xăng E10 Eo biển Hormuz thỏa thuận hòa bình Trung Đông
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2026 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận