Giá xăng dầu hôm nay 29.5.2026: Xăng E10 giảm về 23.660 đồng/lít

Sáng 29.5, giá xăng dầu giảm nhẹ, đóng cửa dầu Brent giao tháng 6 giảm 0,6% xuống 93,71 USD/thùng trong khi giá dầu thô ngọt nhẹ WTI của Mỹ tăng 0,3% lên 88,90 USD/thùng. Ghi nhận lúc 7 giờ 45 phút (theo giờ Việt Nam), cả 2 loại dầu chuẩn đều giảm nhẹ, giao dịch ở ngưỡng 88 USD/thùng với dầu WTI và 93 USD/thùng với dầu Brent.

Các phân tích cho rằng, giá dầu đã biến động mạnh trong những phiên gần đây do các tín hiệu trái chiều liên quan đến khả năng chấm dứt cuộc xung đột kéo dài 3 tháng với Iran và triển vọng mở lại eo biển Hormuz.

Theo Reuters, có một số thông tin cho biết một thỏa thuận gia hạn ngừng bắn tại Trung Đông thêm 60 ngày. Tuy vậy, lưu lượng vận tải qua tuyến hàng hải chiến lược eo biển Hormuz vẫn chỉ một phần rất nhỏ so với trước khi xung đột nổ ra.

Xăng E10 đã phủ toàn bộ cửa hàng xăng dầu thuộc hệ thống Petrolimex và PVOil ẢNH: NHẬT THỊNH

Trong diễn biến khác, giá dầu cũng chịu áp lực sau khi dữ liệu chính thức của Mỹ cho thấy tồn kho dầu thô của nước này giảm đến 3,3 triệu thùng trong tuần trước - đánh dấu tuần giảm thứ 6 liên tiếp. Tuy vậy, mức giảm này vẫn thấp hơn mức giảm 4,1 triệu thùng mà các nhà phân tích do Reuters khảo sát dự báo trước đó.

Trong nước, chiều hôm qua 28.5, liên Bộ Công thương - Tài chính đã điều chỉnh giảm đồng loạt giá các mặt hàng xăng dầu. Cụ thể, xăng E5 RON 92 giảm 1.082 đồng/lít, xăng khoáng RON 95-III giảm 1.395 đồng/lít, dầu diesel giảm 1.110 đồng/lít, dầu mazut giảm 1.041 đồng/lít. Tại kỳ điều hành này, liên bộ cho trích lập Quỹ bình ổn giá xăng dầu lần lượt mỗi lít/kg là 500 đồng, 700 đồng, 300 đồng và 700 đồng.

Sau đó, một số doanh nghiệp đầu mối xăng dầu công bố giá bán mới, đặc biệt giá bán xăng E10 - mặt hàng không có trong bảng điều hành giá của Bộ Công thương.

Sáng 29.5, bảng giá bán lẻ xăng dầu do Petrolimex công bố như sau: