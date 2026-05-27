Sáng 27.5, giá xăng dầu biến động trái chiều, đóng phiên lúc rạng sáng, dầu Brent giao kỳ hạn tăng 3,44 USD/thùng, tương đương 3,6%, lên 99,58 USD/thùng; trong khi dầu thô WTI của Mỹ lùi tiếp 2,71 USD/thùng, tương đương 2,8%, về 93,89 USD/thùng.

Tuy nhiên, ghi nhận lúc 7 giờ 45 phút (theo giờ Việt Nam), cả 2 hợp đồng dầu chuẩn giao kỳ hạn này đồng loạt giảm nhẹ khoảng 1%.

Theo Reuters, sau khi Mỹ tiến hành các cuộc không kích nhằm vào Iran, căng thẳng tại Trung Đông gia tăng trở lại. Qua đó, kỳ vọng về một thỏa thuận hòa bình nhằm chấm dứt xung đột tại khu vực càng trở nên mong manh hơn. Điều này khiến giá dầu biến động.

Trước đó, hai bên đã đạt được một bản ghi nhớ về khả năng chấm dứt xung đột và nối lại hoạt động vận tải hàng hóa qua eo biển Hormuz. Đồng thời dành khoảng 60 ngày để tiếp tục thương lượng về các vấn đề khác, bao gồm chương trình hạt nhân của Iran.

Xăng E10 RON 95-III đang được bán trên thị trường vùng 1 với giá 25.050 đồng/lít

