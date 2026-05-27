Sáng 27.5, giá xăng dầu biến động trái chiều, đóng phiên lúc rạng sáng, dầu Brent giao kỳ hạn tăng 3,44 USD/thùng, tương đương 3,6%, lên 99,58 USD/thùng; trong khi dầu thô WTI của Mỹ lùi tiếp 2,71 USD/thùng, tương đương 2,8%, về 93,89 USD/thùng.
Tuy nhiên, ghi nhận lúc 7 giờ 45 phút (theo giờ Việt Nam), cả 2 hợp đồng dầu chuẩn giao kỳ hạn này đồng loạt giảm nhẹ khoảng 1%.
Theo Reuters, sau khi Mỹ tiến hành các cuộc không kích nhằm vào Iran, căng thẳng tại Trung Đông gia tăng trở lại. Qua đó, kỳ vọng về một thỏa thuận hòa bình nhằm chấm dứt xung đột tại khu vực càng trở nên mong manh hơn. Điều này khiến giá dầu biến động.
Trước đó, hai bên đã đạt được một bản ghi nhớ về khả năng chấm dứt xung đột và nối lại hoạt động vận tải hàng hóa qua eo biển Hormuz. Đồng thời dành khoảng 60 ngày để tiếp tục thương lượng về các vấn đề khác, bao gồm chương trình hạt nhân của Iran.
Các chuyên gia phân tích bày tỏ sự thận trọng khi cho rằng, thị trường hiện vẫn chờ đợi thêm những thông tin cụ thể về một thỏa thuận tiềm năng giữa Mỹ và Iran trong bối cảnh căng thẳng tại Trung Đông tiếp tục gia tăng. Đáng nói, lưu lượng tàu qua eo biển Hormuz vẫn bị hạn chế đáng kể, tác động mạnh tới tâm lý thị trường năng lượng.
Trong diễn biến khác, căng thẳng leo thang khiến nhiều quốc gia tăng cường các giải pháp nhằm bảo đảm an ninh năng lượng. Pakistan mới đây được cho là đã lên kế hoạch mở rộng kho dự trữ dầu thô và các sản phẩm lọc dầu nhằm giảm thiểu rủi ro gián đoạn nguồn cung.
Trong nước, giá xăng dầu thành phẩm trong tuần qua ghi nhận giảm so với kỳ điều hành giá tuần trước. Dự báo, xăng dầu tại kỳ điều hành giá chiều mai (28.5) giảm đồng loạt. Mức giảm đối với giá xăng hơn 2.000 đồng/lít, mức giảm với các mặt hàng dầu khoảng 1.500 - 1.900 đồng/lít/kg. Dự báo này chưa bao gồm Quỹ bình ổn giá xăng dầu. Ngày 27.5, tại các thị trường vùng 1 (gần cảng, kho, nhà máy lọc dầu...) giá xăng RON 95-III (loại phổ biến) 25.540 đồng/lít, xăng RON 95-V 26.440 đồng/lít, xăng E10 RON 95-V 25.950 đồng/lít, xăng E10 RON 95-III 25.050 đồng/lít, E5 RON 92-II 24.340 đồng/lít. Dầu diesel 28.760 - 30.020 đồng/lít.
Bình luận (0)