Giá xăng dầu hôm nay 26.5.2026: Xăng trong nước sắp có đợt giảm mạnh

Sáng 26.5, giá xăng dầu giữ đà giảm, đóng phiên lúc rạng sáng nay (theo giờ Việt Nam), giá dầu Brent giảm 7,24 USD/thùng, tương đương gần 7%, xuống 96,3 USD/thùng; dầu WTI giảm 6,3 USD/thùng, tương đương 6,5%, về 90,88 USD/thùng.

Như vậy, giá dầu thế giới giảm mạnh gần 7% trong phiên giao dịch đầu tuần, trong bối cảnh thị trường gia tăng kỳ vọng về khả năng Mỹ và Iran đạt được thỏa thuận hòa bình trong thời gian tới. Các thông tin cho thấy, cả 2 bên đang ký các bản ghi nhớ nhằm chấm dứt xung đột, dành 60 ngày để hoàn tất thỏa thuận cuối cùng.

Trong bài đăng trên mạng xã hội Truth Social, Tổng thống Mỹ Donald Trump cũng cho biết, các cuộc đàm phán với Iran đang diễn ra tốt đẹp, song cũng cảnh báo nguy cơ xuất hiện các đợt tấn công mới nếu đàm phán thất bại.

Dù chưa hoàn tất đàm phán, nhưng thị trường đang có thêm hy vọng rằng hoạt động vận chuyển dầu qua eo biển Hormuz sẽ sớm được nối lại. Tuy nhiên, các nhà phân tích cũng nói rõ, ngay cả khi đạt được thỏa thuận hòa bình, quá trình khôi phục hoàn toàn dòng chảy dầu qua eo biển Hormuz cũng sẽ cần nhiều tháng do có quá nhiều cơ sở hạ tầng dầu khí bị hư hỏng nghiêm trọng. Theo đó, tình trạng thiếu hụt khoảng 10 - 11 triệu thùng dầu mỗi ngày cũng chưa thể được giải quyết ngay lập tức.

Trong một diễn biến khác, theo Reuters, dữ liệu theo dõi hàng hải cho thấy những tín hiệu tích cực ban đầu đã xuất hiện khi có 3 tàu chở khí tự nhiên hóa lỏng gần đây đã đi qua eo biển Hormuz để tới Pakistan, Trung Quốc và Ấn Độ. Ngoài ra, một siêu tàu chở dầu thô của Iraq cũng đã rời khu vực sau gần ba tháng mắc kẹt để tiếp tục hành trình tới Trung Quốc.

Trước diễn biến giá thế giới, dự báo giá xăng dầu trong nước tại kỳ điều hành tuần này (28.5) có thể giảm mạnh. Các nhà nhập khẩu ước tính, giá xăng trong nước có thể giảm trên 2.000 đồng/lít, trong khi giá dầu diesel giảm khoảng 1.500 đồng/lít; giá dầu mazut cũng được dự báo giảm mạnh. Ngày 26.5, tại các thị trường vùng 1 (gần cảng, kho, nhà máy lọc dầu...) giá xăng RON 95-III (loại phổ biến) 25.540 đồng/lít, xăng RON 95-V 26.440 đồng/lít, xăng E10 RON 95-V 25.950 đồng/lít, xăng E10 RON 95-III 25.050 đồng/lít, E5 RON 92-II 24.340 đồng/lít. Dầu diesel 28.760 - 30.020 đồng/lít.



