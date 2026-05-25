Giá xăng dầu hôm nay 25.5.2026: Lao dốc, giảm gần 5 USD/thùng

Nguyên Nga
25/05/2026 09:07 GMT+7

Giá dầu thô thế giới giảm mạnh sáng đầu tuần, đồng loạt về dưới mốc 100 USD/thùng trong bối cảnh các thỏa thuận về chấm dứt xung đột giữa Mỹ và Iran đang đi đến những bước cuối cùng với thời hạn từ 1 - 2 tháng.

Sáng 25.5, giá xăng dầu lao dốc, ghi nhận lúc 7 giờ 50 phút (theo giờ Việt Nam), cả 2 loại dầu chuẩn đều giảm gần 5%. Giá dầu WTI lùi 4,74 USD về 91,86 USD/thùng; dầu Brent chuẩn toàn cầu lùi 4,38 USD về 95,83 USD/thùng. 

Thông tin Mỹ và Iran đã có những bản ghi nhớ thòa thuận về ngưng xung đột đã tạo hiệu ứng tích cực trên thị trường. Theo Reuters, cả 2 bên đã có những cam kết không tấn công nhau trong bất kỳ hoàn cảnh nào. Do vậy, mở phiên giao dịch đầu tuần, giá dầu giảm mạnh với kỳ vọng eo biển Hormuz sẽ sớm được mở trở lại, giúp nguồn nhiên liệu chảy qua khu vực này thuận tiện hơn.

Giới quan sát cho rằng, Trung Đông đang đứng trước một bước ngoặt đặc biệt quan trọng. Nếu thỏa thuận được ký kết, đây có thể là thỏa thuận lớn nhất giữa Mỹ và Iran trong nhiều năm qua. Điều này góp phần giảm mạnh nguy cơ chiến tranh khu vực và ổn định thị trường năng lượng toàn cầu. 

Giá xăng dầu hôm nay 25.5.2026: Lao dốc, giảm gần 5 USD/thùng - Ảnh 1.

Giá dầu thế giới giảm mạnh trong phiên đầu tuần

ẢNH: REUTERS

Một số ý kiến khác bày tỏ sự thận trọng hơn khi cho rằng sau 6 tuần kể từ khi lệnh ngừng bắn của Mỹ - Israel với Iran được thiết lập, giá dầu vẫn duy trì ở mức cao. Tình hình giá năng lượng tăng từ tháng 3 đến nay đang khiến nhiều quốc gia lo ngại về lạm phát cũng như triển vọng tăng trưởng kinh tế.

Trong một diễn biến khác, theo Reuters, 7 quốc gia sản xuất dầu chủ chốt trong khối OPEC+ có thể sẽ đồng ý tăng nhẹ sản lượng trong tháng 7 tại cuộc họp vào ngày 7.6 tới.

Trong nước, giá xăng dầu tại kỳ điều hành tuần này được dự báo sẽ giảm đồng loạt theo xu hướng giảm của giá thế giới. Dự báo, mức giảm đối với các mặt hàng xăng cao hơn nhiều so với các mặt hàng dầu. 

Thị trường xăng dầu trong nước đang vào tuần cuối ngưng bán xăng khoáng, chuyển đổi sang xăng sinh học, chủ yếu là xăng E10 RON 95-III. 

Giá dầu tăng trong phiên cuối tuần do lo ngại đàm phán Mỹ và Iran chưa đạt như kỳ vọng. Tuy nhiên tính chung cả tuần, giá giảm. Trong nước, giá xăng dầu dự báo có thể giảm tại kỳ điều hành tuần tới.

