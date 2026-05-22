Giá xăng dầu hôm nay 22.5.2025: Thế giới quay đầu giảm

Nguyên Nga
22/05/2026 08:55 GMT+7

Giá dầu thế giới giảm khoảng 2% nhờ triển vọng giải quyết xung đột giữa Mỹ và Iran có tiến triển.

Sáng 22.5, giá xăng dầu thế giới quay đầu giảm hơn 2%, dầu Brent chốt phiên ở mức 102,58 USD/thùng, giảm 2,44 USD, tương đương 2,3%; trong khi giá dầu WTI lùi 1,9 USD, tương đương 1,9%, chốt phiên ở mức 96,35 USD/thùng.

Trong phiên giao dịch, có thời điểm, giá dầu tăng tới 4% sau thông tin phía Iran có một chỉ thị làm giảm hy vọng về khả năng sớm chấm dứt cuộc chiến. Tuy vậy, cuối phiên, giá dầu đảo chiều giảm trở lại.

Giá xăng dầu trong nước vừa được điều chỉnh

Reuters thông tin, Iran đang "cứng rắn hơn" với một yêu cầu quan trọng từ phía Mỹ. Điều này có thể khiến các cuộc đàm phán thêm phức tạp và cản trở nỗ lực chấm dứt chiến sự của Tổng thống Mỹ Donald Trump. Ngày 21.5, Tổng thống Donald Trump cho biết Mỹ sẽ thu hồi kho uranium làm giàu ở mức cao của Iran.

Trước đó, Cơ quan quản lý eo biển vịnh Ba Tư của Iran (PGSA) thông báo thiết lập một vùng quản lý có kiểm soát bao trùm eo biển Hormuz, khẳng định quyền giám sát quản lý đối với tuyến đường biển chiến lược này. Điều này càng khiến nguy cơ khan hiếm nguồn cung càng lớn.

Giá dầu biến động liên tục và tần suất tăng, giảm trong phiên cũng nhiều hơn trước "nhất cử nhất động" từ thông tin đàm phán hòa bình Mỹ và Iran trong tuần qua. Các nhà phân tích trên Reuters dự báo giá dầu Brent trung bình ở mức 104 USD/thùng trong quý 2; UBS đã nâng dự báo giá dầu thêm 1 USD/thùng với giá dầu Brent đạt 105 USD/thùng và giá dầu WTI đạt 97 USD/thùng vào tháng 9.

Trong diễn biến khác, Reuters cũng đưa tin 7 quốc gia sản xuất dầu chủ chốt trong liên minh OPEC+ nhiều khả năng sẽ đồng ý tăng nhẹ sản lượng trong tháng 7 tại cuộc họp ngày 7.6 tới.

Trong nước, giá xăng dầu chiều hôm qua (21.5) được điều chỉnh. Ngày 22.5, bảng giá bán lẻ xăng dầu tại thị trường vùng 1 và vùng 2 như sau:

