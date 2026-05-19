Cảnh báo trên sẽ làm gia tăng lo ngại rằng dự trữ của một số loại nhiên liệu có thể chạm mức thấp tới hạn trong những tháng tới, buộc người tiêu dùng phải cạnh tranh cho nguồn cung đang dần ít đi.

Trong nước, do giá xăng dầu thành phẩm trong tuần qua tăng, phiên đầu tuần cũng tăng, dự báo, giá xăng dầu trong nước tại kỳ điều hành chiều thứ năm (21.5) sẽ tăng đồng loạt. Theo ước tính của một số thương nhân đầu mối, giá các mặt hàng xăng dầu tăng trên dưới 1.000 đồng/lít. Trong đó, mức tăng đối với giá xăng cao hơn giá dầu. Dự báo này chưa bao gồm Quỹ bình ổn giá xăng dầu.

  