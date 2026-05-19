Sáng 19.5, đà tăng của giá xăng dầu đã chững lại. Đóng phiên lúc rạng sáng, cả 2 hợp đồng dầu này tăng với giá dầu Brent chốt ở mức 112,1 USD/thùng; dầu WTI chốt ở mức 108,66 USD/thùng. Đây là mức đóng cửa cao nhất của dầu Brent kể từ ngày 4.5 và của dầu WTI kể từ ngày 7.4.

Mối lo ngại về tình trạng thiếu hụt năng lượng ngày càng trở nên cấp bách khi mùa du lịch hè đang đến gần. Một số hãng hàng không đã lên tiếng cảnh báo thế giới có thể đối mặt với tình trạng khan hiếm nhiên liệu bay chỉ trong vài tuần tới nếu chuỗi cung ứng tiếp tục đứt gãy.

Trong khi đó, hy vọng đạt được một thỏa thuận hòa bình nhằm chấm dứt tình trạng phong tỏa phần lớn eo biển Hormuz trở nên mờ nhạt. Khoảng 20% nguồn cung dầu của thế giới đi qua tuyến đường biển chiến lược này.

Giá xăng dầu trong nước có thể được điều chỉnh tăng trong tuần này ẢNH: PHẠM HỮU

Ông Fatih Birol, Giám đốc điều hành Cơ quan năng lượng quốc tế (IEA), cho biết lượng dầu dự trữ thương mại đang suy giảm rất nhanh, chỉ còn đủ dùng trong vài tuần do chiến sự tại Trung Đông kéo dài, gây đứt gãy nguồn cung từ vùng Vịnh. Vị này cũng lưu ý, sự tăng vọt của giá phân bón và dầu diesel diễn ra ngay vào thời điểm bắt đầu mùa du lịch và mùa vụ canh tác.