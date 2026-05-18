Giá xăng dầu hôm nay 18.5.2026: Giữ đà tăng

Nguyên Nga
18/05/2026 08:45 GMT+7

Giá dầu thế giới sáng nay giữ đà tăng khoảng 1 - 2 USD/thùng. Trong nước, dự báo giá xăng dầu tuần này có thể tăng trở lại.

Sáng 18.5, giá xăng dầu giữ đà tăng, ghi nhận lúc 7 giờ 45 phút (theo giờ Việt Nam), cả 2 loại dầu chuẩn đều tăng khoảng 2%, dầu WTI của Mỹ giao dịch ngưỡng 107,4 USD/thùng; dầu Brent chuẩn toàn cầu giao dịch ngưỡng 111 USD/thùng.

Trong phiên giao dịch cuối tuần trước, 2 loại dầu này tăng từ 3,35 - 4,2%, đẩy giá cả tuần tăng 8 - 10%.

Giá dầu thô lại giữ đà tăng tiếp khi các nỗ lực nhằm chấm dứt cuộc chiến giữa Mỹ, Israel và Iran dường như rơi vào bế tắc. Cuối tuần qua, một nhà máy điện hạt nhân tại Các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất (UAE) bị tấn công. UAE là một trong những nhà sản xuất lớn nhất của OPEC, việc rời khối này của UAE phần nào làm suy yếu khả năng kiểm soát nguồn cung dầu toàn cầu của tổ chức.

Giá dầu thế giới tiếp tục biến động tăng khi đàm phán giữa Mỹ - Iran rơi vào bế tắt

ẢNH: REUTERS

Trong khi đó, phía Iraq cho biết nước này chỉ xuất khẩu được khoảng 10 triệu thùng dầu qua eo biển Hormuz trong tháng 4, giảm mạnh so với mức khoảng 93 triệu thùng/tháng trước khi chiến sự với Iran bùng phát.

Đến nay, phần lớn eo biển Hormuz vẫn đóng cửa khiến nguồn cung năng lượng toàn cầu tiếp tục bị thắt chặt. Cụ thể, theo Reuters, việc eo biển Hormuz bị phong tỏa đã khiến hoạt động xuất khẩu dầu của Saudi Arabia, UAE, Kuwait và Iraq bị gián đoạn nghiêm trọng, đẩy giá dầu tăng mạnh.

Giới phân tích cho rằng, thị trường vẫn đang theo dõi sát diễn biến xung đột tại Trung Đông và dự báo giá dầu có thể neo mức cao trong bối cảnh rủi ro nguồn cung chưa có dấu hiệu hạ nhiệt.

Trong nước, giá xăng dầu đang được giữ ở mức thấp so với nhiều quốc gia trong khu vực. Trước diễn biến tăng mạnh của giá thế giới tuần qua, dự báo xăng dầu trong nước tại kỳ điều hành giá tuần này có thể tăng đồng loạt. Mức tăng ước tính khoảng trên dưới 1.000 đồng/lít, tùy mặt hàng. Dự báo này chưa bao gồm Quỹ bình ổn giá xăng dầu và các loại phí, nếu có thay đổi.

