Giá xăng dầu hôm nay 15.5.2026: E10 có giá từ 23.450 đồng/lít

Nguyên Nga
15/05/2026 09:09 GMT+7

Giá dầu thế giới sáng nay tăng nhẹ chờ tín hiệu tích cực tại eo biển Hormuz. Trong khi đó, giá xăng dầu trong nước vừa được điều chỉnh giảm nhẹ đồng loạt, đặc biệt, A95 về mốc 24.000 đồng/lít trong khi xăng E10 cùng loại thấp hơn 620 đồng/lít.

Sáng 15.5, giá xăng dầu tăng nhẹ gần 1%, ghi nhận lúc 7 giờ 50 phút (theo giờ Việt Nam), dầu thô WTI của Mỹ giao dịch ngưỡng 102,13 USD/thùng; dầu Brent chuẩn toàn cầu ở ngưỡng 106,75 USD/thùng.

Đóng phiên giao dịch ngày 14.5, giá dầu thế giới gần như không biến động sau khi có thông tin khoảng 30 tàu đã đi qua eo biển Hormuz. Mặc dù vậy, con số này vẫn thấp hơn rất nhiều so với mức trung bình 140 tàu mỗi ngày trước xung đột xảy ra. Eo biển Hormuz gần như đã bị đóng cửa kể từ khi cuộc chiến giữa Mỹ - Israel và Iran nổ ra vào cuối tháng 2. Các nhà phân tích cho rằng, các vụ tấn công và bắt giữ tàu vẫn tiếp tục làm dấy lên lo ngại về nguồn cung năng lượng trong bối cảnh xung đột kéo dài.

Trong diễn biến khác, sau cuộc gặp giữa Tổng thống Mỹ Donald Trump và Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình tại Bắc Kinh, thông tin từ Nhà Trắng cho biết, hai nhà lãnh đạo đều nhất trí rằng eo biển Hormuz cần được mở cửa để đảm bảo dòng chảy năng lượng ra toàn cầu. Đặc biệt, phía Trung Quốc bày tỏ mong muốn mua thêm dầu từ Mỹ nhằm giảm bớt sự phụ thuộc mua dầu vận chuyển qua eo biển Hormuz. 

Giá xăng dầu hôm nay 15.5.2026: Xăng E10 có giá từ 23.450 đồng/lít- Ảnh 1.

Xăng E10 RON 95-III của Petrolimex tại thị trường vùng 1 có giá 24.450 đồng/lít

ẢNH: NHẬT THỊNH

Trước những diễn biến mới, chuyên gia phân tích thị trường trên Reuters cho rằng, giá dầu có thể được điều chỉnh giảm khi ngày càng có nhiều tàu được phép qua eo biển Hormuz. Một mức giá dầu mới có thể được thiết lập trong ngắn hạn, song để giảm sâu một cách đáng kể thì còn khó khăn.

Trong nước, chiều hôm qua 14.5, liên Bộ Công thương - Tài chính quyết định điều chỉnh giảm giá bán lẻ các mặt hàng xăng dầu. Cụ thể, xăng E5 RON92 giảm 656 đồng/lít; xăng RON95 giảm 276 đồng/lít; dầu diesel 0.05S giảm 268 đồng/lít; dầu mazut giảm 587 đồng/kg. Tại kỳ điều hành này, liên bộ không trích lập, không chi Quỹ bình ổn giá xăng dầu. 

Mặt hàng xăng mới là E10 hôm nay (15.5) chính thức được các hệ thống cửa hàng xăng dầu lớn phủ sóng trên toàn quốc. Tại kỳ điều chỉnh này, xăng E10 chưa có trong bản điều hành giá của Bộ Công thương, chủ yếu theo công bố giá bán của các doanh nghiệp đầu mối.

Sau điều chỉnh, Petrolimex công bố bảng giá bán lẻ các mặt hàng xăng dầu phổ biến trên thị trường vùng 1 và vùng 2 như sau:

Giá xăng dầu hôm nay 15.5.2026: Xăng E10 có giá từ 23.450 đồng/lít- Ảnh 2.

ẢNH: CHỤP MÀN HÌNH


Giá xăng dầu hôm nay 14.5.2026: Xăng chiều nay được điều chỉnh thế nào?

Giá xăng dầu thế giới hạ nhiệt chờ đợi diễn biến chuyến sang Trung Quốc của Tổng thống Mỹ Donald Trump. Trong nước, chiều nay (14.5) đến kỳ điều hành giá, dự báo giảm nhẹ.

