Các phân tích cho thấy, giá dầu giảm do giới đầu tư lo ngại Cục Dự trữ liên bang Mỹ (Fed) có thể tiếp tục tăng lãi suất để kiềm chế lạm phát. Bên cạnh đó, thị trường cũng tập trung theo dõi diễn biến cuộc gặp quan trọng tại Bắc Kinh giữa Tổng thống Mỹ Donald Trump và Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình. Trung Quốc hiện là khách hàng mua dầu lớn nhất của Iran bất chấp các lệnh trừng phạt từ Mỹ.

Giá dầu leo thang trong thời gian qua đã kéo chi phí nhiên liệu tăng mạnh, làm gia tăng áp lực lạm phát và được dự báo sẽ tiếp tục ảnh hưởng đến hoạt động các nền kinh tế trong những tháng tới. Tại Mỹ, dữ liệu mới công bố cho thấy, chỉ số giá sản xuất (PPI) của Mỹ trong tháng 4 tăng mạnh nhất trong vòng 4 năm trở lại đây; chỉ số giá tiêu dùng (CPI) Mỹ cũng tăng mạnh tháng thứ hai liên tiếp, đẩy lạm phát hằng năm của Mỹ lên mức cao nhất trong gần 3 năm.

Giá xăng dầu trong nước có thể giảm nhẹ ẢNH: NHẬT THỊNH

Do vậy, việc tăng lãi suất có thể làm chậm tăng trưởng kinh tế và kéo giảm nhu cầu tiêu thụ dầu, khiến giá dầu hạ nhiệt. Tuy nhiên, các chuyên gia phân tích cho rằng, thị trường có thể đối diện tình trạng thắt chặt nguồn cung ít nhất từ nay đến cuối năm. Trong khi đó, ngày 13.5, Tổ chức các nước xuất khẩu dầu mỏ (OPEC) đã hạ dự báo tăng trưởng nhu cầu dầu toàn cầu năm nay.

Trong nước, chiều nay đến kỳ điều hành giá xăng dầu của liên Bộ Công thương - Tài chính. Dự báo, giá các mặt hàng xăng dầu chỉ giảm nhẹ. Mức giảm đối với dầu diesel và xăng khoáng chưa tới 300 đồng/lít, trong khi giá xăng sinh học được dự báo giảm cao hơn, trên 500 đồng/lít. Dự báo này chưa bao gồm Quỹ bình ổn giá xăng dầu và các loại phí nếu có thay đổi.

Trên thị trường, từ ngày mai (15.5), xăng sinh học E10 được đưa vào bán đại trà trên toàn quốc. Hiện giá xăng sinh học E10 thấp hơn giá xăng khoáng truyền thống từ 620 - 630 đồng/lít.



