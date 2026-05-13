Giá xăng dầu hôm nay 13.5.2026: Tăng 3 phiên liên tiếp, trong nước thế nào?

Sáng 13.5, giá xăng dầu giữ đã tăng nhẹ, đóng phiên lúc rạng sáng, dầu Brent tăng 3,42% lên 107,77 USD/thùng; dầu thô WTI của Mỹ tăng 4,19% lên 102,18 USD/thùng.

Các phân tích cho thấy, triển vọng hòa bình tại Trung Đông ngày càng khó khăn khi những bất đồng sâu sắc giữa Mỹ và Iran về thỏa thuận chấm dứt xung đột đã đẩy giá dầu tăng trở lại. Thị trường tiếp tục lo ngại tình trạng gián đoạn nguồn cung dầu mỏ toàn cầu sẽ còn kéo dài.

Tổng thống Mỹ Donald Trump hôm 12.5 cho biết, các cuộc đàm phán ngừng bắn với Iran đang trong tình trạng "nguy kịch", cho thấy những bất đồng chưa được tháo gỡ. Đặc biệt, Iran tiếp tục nhấn mạnh chủ quyền đối với eo biển Hormuz - tuyến vận tải chiến lược khiến giá dầu toàn cầu biến động từ đầu tháng 3 đến nay.

Khảo sát của Reuters vừa công bố cho thấy, sản lượng dầu của Tổ chức các nước xuất khẩu dầu mỏ (OPEC) trong tháng 4 đã giảm xuống mức thấp nhất trong hơn hai thập kỷ qua.

Giá dầu diesel trong nước vẫn đang duy trì mức thấp hơn nhiều so với nhiều nước trong khu vực ẢNH: Đ.N.T

Trong khi đó, Cơ quan thông tin năng lượng Mỹ (EIA) cũng cho biết, tồn kho dầu toàn cầu sẽ giảm khoảng 2,6 triệu thùng/ngày trong năm nay, cao hơn nhiều so với mức giảm 300.000 thùng/ngày được dự báo trước đó.

Ngày 12.5, EIA tiếp tục đưa dự báo eo biển Hormuz sẽ bị đóng cửa trên thực tế ít nhất tới cuối tháng 5, khiến nguồn cung dầu và khí đốt từ Trung Đông suy giảm mạnh hơn đáng kể so với các dự báo trước đó là cuối tháng 4. Cũng theo tổ chức này, ngay cả khi hoạt động vận chuyển qua eo biển Hormuz được khôi phục, thị trường dầu mỏ và thương mại toàn cầu cũng phải tới cuối năm nay hoặc đầu năm sau mới có thể trở lại trạng thái trước xung đột.

Tại thị trường châu Á, giá xăng cập nhật đến sáng nay vẫn thấp hơn giá bình quân một tuần trước khoảng 4 USD/thùng, trong khi giá dầu tăng. Dự báo, xăng dầu tại kỳ điều hành chiều mai (14.5) vẫn giảm đồng loạt, mức giảm ước tính từ 500 - 800 đồng/lít. Dự báo này chưa bao gồm Quỹ bình ổn giá xăng dầu và các loại phí khác, nếu có thay đổi.