Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Tiêu dùng thông minh Mới- Mới- Mới

Giá xăng dầu hôm nay 13.5.2026: Tăng 3 phiên liên tiếp, trong nước thế nào?

Nguyên Nga
Nguyên Nga
13/05/2026 08:56 GMT+7

Giá dầu thế giới đã tăng 3 phiên liên tiếp, trên mốc 100 USD/thùng cho cả 2 loại dầu chuẩn. Trong nước, dự báo các mặt hàng xăng dầu tại kỳ điều hành giá chiều mai (14.5) ra sao?

Sáng 13.5, giá xăng dầu giữ đã tăng nhẹ, đóng phiên lúc rạng sáng, dầu Brent tăng 3,42% lên 107,77 USD/thùng; dầu thô WTI của Mỹ tăng 4,19% lên 102,18 USD/thùng.

Các phân tích cho thấy, triển vọng hòa bình tại Trung Đông ngày càng khó khăn khi những bất đồng sâu sắc giữa Mỹ và Iran về thỏa thuận chấm dứt xung đột đã đẩy giá dầu tăng trở lại. Thị trường tiếp tục lo ngại tình trạng gián đoạn nguồn cung dầu mỏ toàn cầu sẽ còn kéo dài.

Tổng thống Mỹ Donald Trump hôm 12.5 cho biết, các cuộc đàm phán ngừng bắn với Iran đang trong tình trạng "nguy kịch", cho thấy những bất đồng chưa được tháo gỡ. Đặc biệt, Iran tiếp tục nhấn mạnh chủ quyền đối với eo biển Hormuz - tuyến vận tải chiến lược khiến giá dầu toàn cầu biến động từ đầu tháng 3 đến nay. 

Khảo sát của Reuters vừa công bố cho thấy, sản lượng dầu của Tổ chức các nước xuất khẩu dầu mỏ (OPEC) trong tháng 4 đã giảm xuống mức thấp nhất trong hơn hai thập kỷ qua.

Giá xăng dầu hôm nay 13.5.2026: Tăng 3 phiên liên tiếp, xăng trong nước thế nào? - Ảnh 1.

Giá dầu diesel trong nước vẫn đang duy trì mức thấp hơn nhiều so với nhiều nước trong khu vực

ẢNH: Đ.N.T

Trong khi đó, Cơ quan thông tin năng lượng Mỹ (EIA) cũng cho biết, tồn kho dầu toàn cầu sẽ giảm khoảng 2,6 triệu thùng/ngày trong năm nay, cao hơn nhiều so với mức giảm 300.000 thùng/ngày được dự báo trước đó. 

Ngày 12.5, EIA tiếp tục đưa dự báo eo biển Hormuz sẽ bị đóng cửa trên thực tế ít nhất tới cuối tháng 5, khiến nguồn cung dầu và khí đốt từ Trung Đông suy giảm mạnh hơn đáng kể so với các dự báo trước đó là cuối tháng 4. Cũng theo tổ chức này, ngay cả khi hoạt động vận chuyển qua eo biển Hormuz được khôi phục, thị trường dầu mỏ và thương mại toàn cầu cũng phải tới cuối năm nay hoặc đầu năm sau mới có thể trở lại trạng thái trước xung đột. 

Tại thị trường châu Á, giá xăng cập nhật đến sáng nay vẫn thấp hơn giá bình quân một tuần trước khoảng 4 USD/thùng, trong khi giá dầu tăng. Dự báo, xăng dầu tại kỳ điều hành chiều mai (14.5) vẫn giảm đồng loạt, mức giảm ước tính từ 500 - 800 đồng/lít. Dự báo này chưa bao gồm Quỹ bình ổn giá xăng dầu và các loại phí khác, nếu có thay đổi.

Tin liên quan

Giá xăng dầu hôm nay 12.5.2026: Trong nước sắp có đợt giảm?

Giá xăng dầu hôm nay 12.5.2026: Trong nước sắp có đợt giảm?

Giá dầu thế giới neo mức cao sau khi vọt tăng hơn 3% ngay sáng đầu tuần. Giá xăng dầu trong nước được dự báo giảm đồng loạt, trong đó dầu diesel giảm nhiều hơn các mặt hàng xăng.

Khám phá thêm chủ đề

giá xăng dầu giá dầu thô thế giới Xăng dầu điều hành giá Xung đột Trung Đông Eo biển Hormuz
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2026 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận