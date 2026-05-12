Giá xăng dầu hôm nay 12.5.2026: Trong nước sắp có đợt giảm?

Nguyên Nga
12/05/2026 08:51 GMT+7

Giá dầu thế giới neo mức cao sau khi vọt tăng hơn 3% ngay sáng đầu tuần. Giá xăng dầu trong nước được dự báo giảm đồng loạt, trong đó dầu diesel giảm nhiều hơn các mặt hàng xăng.

Sáng 12.5, giá xăng dầu giữ đà tăng, ghi nhận lúc 7 giờ 45 phút, giá dầu WTI giao dịch ngưỡng 98,25 USD/thùng, tăng gần 3% so với lúc đóng phiên rạng sáng nay (theo giờ Việt Nam); dầu Brent chuẩn toàn cầu tăng nhẹ, giao dịch ngưỡng 104,8 USD/thùng.

Giá dầu tăng và neo mức cao sau khi Tổng thống Mỹ Donald Trump bác bỏ phản hồi của Iran đối với đề xuất hòa bình từ phía Mỹ. Trước đó, Iran đưa ra một số đề xuất để chấm dứt chiến sự trên mọi mặt trận, đặc biệt khẳng định chủ quyền đối với eo biển Hormuz và yêu cầu Mỹ dỡ bỏ lệnh phong tỏa hải quân cũng như các lệnh trừng phạt kinh tế.

Căng thẳng leo thang sau khi Tổng thống Mỹ bác bỏ yêu cầu, giá dầu giữ đà tăng. Đến nay, phần lớn eo biển Hormuz vẫn bị phong tỏa, chưa có dấu hiệu rõ ràng cho thấy cuộc chiến sẽ sớm kết thúc.

Giá xăng dầu trong nước có thể giảm tiếp trong tuần này

Trong diễn biến khác, khảo sát của Reuters cho thấy, sản lượng của Tổ chức các nước xuất khẩu dầu mỏ (OPEC) trong tháng 4 đã giảm xuống mức thấp nhất trong hơn hai thập kỷ, chỉ còn khoảng 20,04 triệu thùng mỗi ngày. Xuất khẩu dầu thô của Ả Rập Xê Út sang Trung Quốc dự kiến tiếp tục giảm trong tháng 6 do giá cao và nguồn cung hạn chế.

Theo các nhà phân tích tại JPMorgan, giá dầu sẽ duy trì ở ngưỡng trên 100 USD/thùng trong phần lớn thời gian còn lại của năm nay. Mức giá trung bình cho cả năm 2026 dự kiến đạt khoảng 97 USD/thùng, do thị trường khó có thể nhanh chóng trở lại trạng thái bình thường ngay cả khi eo biển Hormuz được mở cửa trở lại.

Tuy vậy, do giá cả hai loại dầu này đều giảm khoảng 6% trong tuần trước, hỗ trợ cho xăng dầu trong nước tại kỳ điều hành tuần này có thể giảm đồng loạt. Sáng 12.5, cập nhật giá thành phẩm trên thị trường châu Á, một số thương nhân đầu mối dự báo, tại kỳ điều hành chiều thứ năm (14.5), xăng dầu trong nước có thể giảm khoảng 700 - 1.850 đồng/lít. Trong đó, giá các mặt hàng xăng giảm khoảng 1.000 - 1.300 đồng/lít, dầu diesel có mức giảm cao nhất 1.850 đồng/lít. Dự báo này được cập nhật đến hôm nay và chưa bao gồm Quỹ bình ổn giá xăng dầu, các loại phí khác, nếu có thay đổi.

 

