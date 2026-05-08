Giá xăng dầu hôm nay 8.5.2026: Dầu thế giới đảo chiều

Nguyên Nga
08/05/2026 08:43 GMT+7

Giá dầu thế giới vừa đóng phiên giảm hơn 1%, nhưng tăng lại ngay sau đó, cho dù có tín hiệu tích cực từ eo biển Hormuz. Trong nước, giá xăng dầu vừa được điều chỉnh theo hướng dầu diesel giảm, xăng và dầu mazut tăng.

Sáng 8.5, giá dầu thế giới tăng trở lại sau khi đóng phiên lùi hơn 1%. Ghi nhận lúc 7 giờ 45 phút (theo giờ Việt Nam), dầu Brent chuẩn toàn cầu tăng khoảng 2,4% lên 102,44 USD/thùng; dầu WTI của Mỹ cũng tăng 2,1% lên 96,8 USD/thùng. 

Thị trường biến động tăng giảm liên tục sau các thông tin được 2 bên phát ra về cuộc đàm phán tiến đến hòa bình giữa Mỹ và Iran. Đặc biệt, các thông tin xuất hiện nhiều tiếng nổ gần khu vực cảng Iran khiến thị trường nhanh chóng đảo chiều tăng trở lại.

Theo nguồn tin từ phía Mỹ và Iran cho thấy, hai bên đang tiến gần đến một thỏa thuận tạm thời, tập trung vào việc ngừng giao tranh và giảm căng thẳng trước mắt, thay vì hướng tới một thỏa thuận toàn diện. Chuyên gia phân tích Ole Hvalbye của SEB Research, nhận định nếu thỏa thuận được xác nhận, giá dầu Brent có thể nhanh chóng giảm về ngưỡng 80 - 90 USD/thùng. Ngược lại, nếu đàm phán đổ vỡ hoặc Mỹ nối lại các biện pháp quân sự cứng rắn, giá dầu hoàn toàn có thể vượt mốc 120 USD/thùng. 

Trong khi đó, thông tin cho thấy, Iran đã cắt giảm khoảng 400.000 thùng dầu/ngày do các kho chứa đang đầy lên và khả năng nước này còn tiếp tục cắt giảm sản lượng nữa trong thời gian tới. Liên quan đến nỗ lực ngoại giao, Bộ trưởng Bộ Tài chính Mỹ Scott Bessent mới đây đã kêu gọi Trung Quốc thúc đẩy Iran mở cửa hoàn toàn eo biển Hormuz cho hoạt động vận tải quốc tế. 

Căng thẳng tại Trung Đông và nguy cơ gián đoạn nguồn cung năng lượng cũng là chủ đề chính tại các cuộc họp của khối ASEAN diễn ra trong 2 ngày 7 và 8.5. Theo Reuters, lãnh đạo các nước ASEAN kêu gọi Mỹ và Iran tiến hành đàm phán thiện chí, chấm dứt các hành động thù địch nhằm bảo đảm ổn định kinh tế và an ninh năng lượng khu vực.

Trong nước, chiều hôm qua (7.5), liên Bộ Công thương - Tài chính đã cho điều chỉnh giá xăng dầu theo hướng có tăng, có giảm. Cụ thể, giá xăng E5 RON92 tăng 1.164 đồng/lít; xăng RON95 tăng 603 đồng/lít; dầu diesel 0.05S giảm 678 đồng/lít; dầu mazut tăng 1.145 đồng/kg.

Tại kỳ điều hành hôm nay, liên Bộ đã không trích lập và không chi Quỹ bình ổn giá xăng dầu.

Sáng 8.5, sau điều chỉnh, giá bán lẻ các mặt hàng xăng dầu phổ biến trên thị trường như sau: xăng E5 RON92 là 23.790 đồng/lít; xăng RON 95-III 24.354 đồng/lít; dầu diesel 27.494 đồng/lít; dầu mazut 21.172 đồng/kg. 


