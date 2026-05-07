Giá xăng dầu hôm nay 7.5.2026: Xăng trong nước chiều nay tăng bao nhiêu đồng một lít?

Nguyên Nga
07/05/2026 08:32 GMT+7

Giá dầu thế giới giảm mạnh, xuống mức thấp nhất 2 tuần qua trong kỳ vọng Mỹ và Iran đang tiến gần tới một thỏa thuận hòa bình về mở cửa eo biển Hormuz và chấm dứt xung đột. Trong nước, dự báo giá xăng chiều nay vẫn tăng trong khi dầu diesel giảm nhẹ.

Sáng 7.5, đà giảm của giá xăng dầu thế giới chững lại. Lúc rạng sáng, giá dầu Brent đóng phiên giảm 8,6 USD/thùng, tương đương 7,83%, về 101,27 USD/thùng; dầu WTI giảm 7,19 USD/thùng, tương đương 7,03%, xuống 95,08 USD/thùng.

Thông tin Mỹ và Iran đang tiến gần tới việc thống nhất một bản ghi nhớ nhằm chấm dứt chiến sự và tạo khuôn khổ cho các cuộc đàm phán hạt nhân chi tiết hơn trong tương lai đã hỗ trợ đẩy giá dầu lao dốc. Trước đó, phía Iran tuyên bố chỉ chấp nhận một thỏa thuận "công bằng và toàn diện" với Mỹ. Thông tin cập nhật trên AFP, Tổng thống Mỹ Donald Trump nói 2 bên đã có những cuộc đàm phán "rất tốt" và có thể cả 2 sẽ đạt được một thỏa thuận.

Trong khi đó, theo một số nhà phân tích, khả năng eo biển Hormuz được mở cửa trở lại là rất lớn, bất kể Mỹ có đạt được thỏa thuận hòa bình lâu dài với Iran hay không. Thực tế, thị trường sau phiên giảm mạnh, diễn biến sáng nay cho thấy, các giao dịch khá thận trọng trong khi chờ thông tin mới từ đàm phán. 

Nếu việc khôi phục hoạt động vận tải qua eo biển Hormuz được phục hồi, giá dầu sẽ tiếp tục giảm. Tuy vậy, giới phân tích cũng lưu ý, ngay cả khi đạt được thỏa thuận, thị trường dầu mỏ toàn cầu cũng cần thời gian để ổn định trở lại, có thể mất từ 6 - 8 tuần do đặc thù của hoạt động vận tải biển và chuỗi cung ứng năng lượng.

Giá xăng trong nước chiều 7.5 có thể tăng nhẹ

ẢNH: NHẬT THỊNH

Dự trữ dầu thô ở Mỹ giảm ít hơn so với dự báo trước đó của các nhà phân tích trong cuộc khảo sát của Reuters, Cơ quan thông tin năng lượng Mỹ (EIA) vừa cho biết, lượng dự trữ dầu thô của nước này tiếp tục giảm 2,3 triệu thùng trong tuần qua, trong khi dự báo giảm 3,3 triệu thùng của các nhà phân tích.

Trong nước, cập nhật giá xăng dầu thành phẩm đến hôm nay cho thấy, tại kỳ điều hành giá chiều nay (7.5), giá xăng có thể tăng từ 600 - 1.000 đồng/lít; giá dầu diesel giảm khoảng 700 đồng/lít, trong khi giá dầu mazut tăng hơn 1.100 đồng/kg.

Dự báo trên chưa bao gồm Quỹ bình ổn giá xăng dầu và các loại phí khác, nếu có thay đổi. Sáng 7.5, cập nhật chiết khấu bán lẻ xăng dầu từ một số kho khu vực phía bắc cho thấy tăng trở lại sau nhiều ngày giảm mạnh. 

giá xăng dầu Giá dầu xăng trong nước Thỏa thuận ngừng bắn Trung Đông
