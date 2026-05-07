Giá xăng dầu hôm nay 7.5.2026: Xăng trong nước chiều nay tăng bao nhiêu đồng một lít?

Sáng 7.5, đà giảm của giá xăng dầu thế giới chững lại. Lúc rạng sáng, giá dầu Brent đóng phiên giảm 8,6 USD/thùng, tương đương 7,83%, về 101,27 USD/thùng; dầu WTI giảm 7,19 USD/thùng, tương đương 7,03%, xuống 95,08 USD/thùng.

Thông tin Mỹ và Iran đang tiến gần tới việc thống nhất một bản ghi nhớ nhằm chấm dứt chiến sự và tạo khuôn khổ cho các cuộc đàm phán hạt nhân chi tiết hơn trong tương lai đã hỗ trợ đẩy giá dầu lao dốc. Trước đó, phía Iran tuyên bố chỉ chấp nhận một thỏa thuận "công bằng và toàn diện" với Mỹ. Thông tin cập nhật trên AFP, Tổng thống Mỹ Donald Trump nói 2 bên đã có những cuộc đàm phán "rất tốt" và có thể cả 2 sẽ đạt được một thỏa thuận.

Trong khi đó, theo một số nhà phân tích, khả năng eo biển Hormuz được mở cửa trở lại là rất lớn, bất kể Mỹ có đạt được thỏa thuận hòa bình lâu dài với Iran hay không. Thực tế, thị trường sau phiên giảm mạnh, diễn biến sáng nay cho thấy, các giao dịch khá thận trọng trong khi chờ thông tin mới từ đàm phán.

Nếu việc khôi phục hoạt động vận tải qua eo biển Hormuz được phục hồi, giá dầu sẽ tiếp tục giảm. Tuy vậy, giới phân tích cũng lưu ý, ngay cả khi đạt được thỏa thuận, thị trường dầu mỏ toàn cầu cũng cần thời gian để ổn định trở lại, có thể mất từ 6 - 8 tuần do đặc thù của hoạt động vận tải biển và chuỗi cung ứng năng lượng.

Giá xăng trong nước chiều 7.5 có thể tăng nhẹ ẢNH: NHẬT THỊNH