Giá xăng dầu hôm nay 7.5.2026: Xăng trong nước chiều nay tăng bao nhiêu đồng một lít?

Sáng 7.5, đà giảm của giá xăng dầu thế giới chững lại. Lúc rạng sáng, giá dầu Brent đóng phiên giảm 8,6 USD/thùng, tương đương 7,83%, về 101,27 USD/thùng; dầu WTI giảm 7,19 USD/thùng, tương đương 7,03%, xuống 95,08 USD/thùng.
Trong khi đó, theo một số nhà phân tích, khả năng eo biển Hormuz được mở cửa trở lại là rất lớn, bất kể Mỹ có đạt được thỏa thuận hòa bình lâu dài với Iran hay không. Thực tế, thị trường sau phiên giảm mạnh, diễn biến sáng nay cho thấy, các giao dịch khá thận trọng trong khi chờ thông tin mới từ đàm phán.
Nếu việc khôi phục hoạt động vận tải qua eo biển Hormuz được phục hồi, giá dầu sẽ tiếp tục giảm. Tuy vậy, giới phân tích cũng lưu ý, ngay cả khi đạt được thỏa thuận, thị trường dầu mỏ toàn cầu cũng cần thời gian để ổn định trở lại, có thể mất từ 6 - 8 tuần do đặc thù của hoạt động vận tải biển và chuỗi cung ứng năng lượng.
Dự trữ dầu thô ở Mỹ giảm ít hơn so với dự báo trước đó của các nhà phân tích trong cuộc khảo sát của Reuters, Cơ quan thông tin năng lượng Mỹ (EIA) vừa cho biết, lượng dự trữ dầu thô của nước này tiếp tục giảm 2,3 triệu thùng trong tuần qua, trong khi dự báo giảm 3,3 triệu thùng của các nhà phân tích.
Trong nước, cập nhật giá xăng dầu thành phẩm đến hôm nay cho thấy, tại kỳ điều hành giá chiều nay (7.5), giá xăng có thể tăng từ 600 - 1.000 đồng/lít; giá dầu diesel giảm khoảng 700 đồng/lít, trong khi giá dầu mazut tăng hơn 1.100 đồng/kg.
Dự báo trên chưa bao gồm Quỹ bình ổn giá xăng dầu và các loại phí khác, nếu có thay đổi. Sáng 7.5, cập nhật chiết khấu bán lẻ xăng dầu từ một số kho khu vực phía bắc cho thấy tăng trở lại sau nhiều ngày giảm mạnh.
