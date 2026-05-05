Sáng 5.5, đà tăng của giá xăng dầu chững lại, nhưng vẫn neo mức cao. Đóng phiên giao dịch đầu tuần lúc rạng sáng nay (theo giờ Việt Nam), giá dầu Brent tăng 6,27 USD/thùng, tương đương 5,8%, lên 114,44 USD/thùng; dầu thô WTI của Mỹ tăng 4,48 USD/thùng, tương đương 4,4%, lên 106,42 USD/thùng.

Giá dầu tăng trong bối cảnh căng thẳng giữa Iran và Mỹ tiếp tục leo thang, bất chấp lệnh ngừng bắn giữa Mỹ - Iran được thiết lập từ đầu tháng 4. Iran đã tăng cường các cuộc tấn công vào Các Tiểu vương quốc Arab thống nhất (UAE) và các tàu thuyền ở vùng Vịnh. Đáng chú ý, một cảng dầu lớn của UAE đã bốc cháy sau cuộc tấn công bằng máy bay không người lái, trong khi nhiều tàu thuyền bị tập kích khi di chuyển qua eo biển Hormuz.

Giá dầu thế giới tăng trong bối cảnh căng thẳng tại vùng Vịnh leo thang ẢNH: REUTERS

Đây là leo thang nghiêm trọng nhất kể từ khi thỏa thuận ngừng bắn giữa Mỹ và Iran có hiệu lực vào đầu tháng 4. Phía UAE đã được kích hoạt hệ thống phòng không để đối phó, đồng thời khẩn trương dập tắt đám cháy tại một khu công nghiệp dầu khí trọng điểm. Trong khi đó, quân đội Mỹ cho biết đã phá hủy 6 tàu nhỏ của Iran, đánh chặn nhiều tên lửa nhằm bảo vệ an toàn cho tuyến vận tải biển...

Tuy vậy, theo đánh giá của các nhà quan sát, tình hình thực địa cho thấy mức độ rủi ro vẫn ở mức rất cao. Đáng lo ngại nhất là dòng chảy năng lượng toàn cầu tiếp tục bị đe dọa gián đoạn.