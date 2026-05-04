Sáng 4.5, giá xăng dầu giảm nhẹ, ghi nhận lúc 7 giờ 45 phút (theo giờ Việt Nam), giá dầu WTI của Mỹ lùi 0,66 USD về 101,28 USD/thùng; dầu Brent chuẩn toàn cầu mất 0,4 USD về 107,77 USD/thùng.

Các phân tích cho thấy, giá dầu thế giới tuần này được dự báo có xu hướng giảm, trong bối cảnh Iran, thông qua trung gian Pakistan, đã đưa ra đề xuất mới 14 điểm về đàm phán hòa bình với Mỹ để chấm dứt xung đột. Thông tin này mang lại hy vọng cho thị trường, có thể góp phần làm dịu những lo ngại về gián đoạn nguồn cung năng lượng toàn cầu. Lo ngại gián đoạn nguồn cung đã đẩy giá dầu tăng mạnh trong thời gian qua.

Trong diễn biến khác, hôm qua (3.5), Tổ chức các nước xuất khẩu dầu mỏ và đồng minh (OPEC+) đã đạt được thỏa thuận về tăng sản lượng dầu cho tháng 6, với mức tăng thêm 188.000 thùng/ngày.

Tuy nhiên, giới phân tích cho rằng, sản lượng tăng này chỉ tồn tại trên giấy tờ, tác động thực sự đối với nguồn cung vật chất vẫn rất hạn chế do những rào cản tại eo biển Hormuz. "Đây không hẳn là việc bổ sung thêm các thùng dầu, mà là tín hiệu cho thấy OPEC+ vẫn là bên nắm quyền quyết định, sẵn sàng gia tăng nguồn cung khi căng thẳng tại Trung Đông kết thúc", một ý kiến nêu trên Reuters.