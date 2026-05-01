Sáng 1.5, giá xăng dầu giữ đà tăng, đóng phiên lúc rạng sáng, dầu Brent về mốc 114 USD/thùng. Trong phiên giao dịch ngày 30.4, có lúc hợp đồng dầu này vọt tăng lên 126,41 USD/thùng - mức cao nhất kể từ ngày 9.3.2022. Giá dầu WTI đóng phiên ở mức 105 USD/thùng. Trước đó, hợp đồng dầu WTI cũng đã chạm mốc 110,93 USD/thùng - mức cao nhất kể từ ngày 7-4.

Lo ngại cuộc chiến Mỹ - Iran có thể dẫn đến gián đoạn nguồn cung kéo dài tại Trung Đông, gây tổn hại sâu hơn cho nền kinh tế toàn cầu, đẩy giá dầu biến động mạnh trong phiên giao dịch cuối cùng của tháng 4.

Giá dầu thế giới có lúc tăng vọt lên mức cao cao nhất trong vòng 4 năm qua ẢNH: REUTERS

Các nhà phân tích đánh giá biến động của thị trường hầu như không gắn với một diễn biến cụ thể nào, bởi xung đột leo thang đã diễn ra lâu nay, từ khi cuộc chiến giữa Mỹ - Israel và Iran bắt đầu. Do vậy, một số phân tích trên Reuters cho rằng, giá thường biến động mạnh trước thời điểm đáo hạn hợp đồng. Bên cạnh đó, đồng USD suy yếu cũng đang hỗ trợ giảm giá dầu.

Theo ước tính của Goldman Sachs, lưu lượng xuất khẩu dầu qua eo biển Hormuz hiện chỉ còn khoảng 4% so với mức bình thường, phản ánh mức độ gián đoạn nghiêm trọng của chuỗi cung ứng. Về bổ sung nguồn cung, Goldman Sachs đánh giá việc UAE tăng sản lượng sau khi rời OPEC có thể hỗ trợ thị trường, tuy nhiên quá trình này sẽ diễn ra trong trung hạn, khó có thể bù đắp ngay lập tức cho sự thiếu hụt trong ngắn hạn.

Thế nên, trong kịch bản tiêu cực, nếu tình trạng gián đoạn kéo dài, các chuyên gia dự báo, trong ngắn hạn, giá dầu có thể tăng lên vùng 140 - 150 USD/thùng, nhưng được điều chỉnh giảm dần trong trung hạn.

Kể từ khi xảy ra cuộc tấn công của Mỹ và Israel vào Iran, bắt đầu từ ngày 28.2, giá dầu Brent đã tăng gấp đôi trong khi giá dầu WTI tăng khoảng 90%.

Trong nước, giá bán lẻ xăng dầu theo công bố của Petrolimex tại thị trường vùng 1 và vùng 2 như sau: