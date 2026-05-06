Giá xăng dầu hôm nay 6.5.2026: Dầu diesel trong nước có thể giảm nhẹ

Sáng 6.5, giá xăng dầu giữ đà giảm, dầu WTI của Mỹ đã về mốc 100 USD/thùng. Đóng phiên giao dịch lúc rạng sáng nay (theo giờ Việt Nam), giá dầu Brent giảm 4,57 USD/thùng, tương đương 4%, về 109,87 USD/thùng; dầu WTI giảm 4,15 USD/thùng, tương đương 3,9%, xuống 102,27 USD/thùng.

Theo các nhà phân tích, đà giảm của giá dầu một phần xuất phát từ những tín hiệu tích cực liên quan thỏa thuận ngừng bắn giữa Mỹ và Iran. Đáng chú ý, việc hai tàu thương mại đã đi qua eo biển Hormuz an toàn, với sự hỗ trợ của lực lượng Hải quân Mỹ đã giúp làm dịu tâm lý lo ngại về gián đoạn nguồn cung dầu. Hiện có hàng trăm tàu chở hàng đang chờ được lưu thông qua khu vực này.

Lạc quan hơn, một số ý kiến cho biết thị trường đang trong trạng thái điều chỉnh theo hướng giảm.

Giá xăng dầu trong nước vẫn đang thấp hơn giá bán cùng loại tại nhiều nước trong khu vực ẢNH: Đ.N.T

Trong diễn biến khác, sau khi Mỹ triển khai chiến dịch hộ tống tàu chở dầu mang tên "Project Freedom" qua khu vực eo biển Hormuz, Hàn Quốc cho biết đang xem xét khả năng tham gia kế hoạch của Mỹ nhằm hỗ trợ tàu thuyền đi qua eo biển, sau khi xảy ra vụ nổ và hỏa hoạn trên một tàu do nước này vận hành tại khu vực.

Trong khảo sát của Reuters, các nhà phân tích ước tính các công ty năng lượng đã rút khoảng 3,3 triệu thùng dầu thô khỏi kho dự trữ trong tuần trước. Nếu đúng, đây sẽ là lần đầu tiên lượng tồn kho giảm trong hai tuần liên tiếp kể từ tháng 1, so với mức giảm 2 triệu thùng cùng kỳ năm ngoái và mức giảm trung bình 2,3 triệu thùng trong 5 năm qua (2021 - 2025).

Trong nước, cập nhật dữ liệu giá xăng dầu thành phẩm đến tối 5.5 cho thấy, giá xăng dầu trong nước tại kỳ điều hành giá chiều mai (7.5) có thể biến động trái chiều theo hướng giá các mặt hàng xăng tăng, riêng giá dầu diesel có thể giảm nhẹ. Mức tăng đối với các mặt hàng xăng ước tính từ 500 - 1.100 đồng/lít, mức giảm đối với dầu diesel tối đa khoảng 600 đồng/lít. Dự báo này chưa bao gồm Quỹ bình ổn giá xăng dầu và các loại phí khác, nếu có thay đổi.

Ngày 6.5, giá xăng RON95-III (loại phổ biến trên thị trường) được bán giá không cao hơn 23.751 đồng/lít; dầu diesel 0.05S không cao hơn 28.172 đồng/lít.



