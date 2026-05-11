Trong nước, cập nhật giá xăng dầu thành phẩm đến sáng nay (11.5) cho thấy, giá xăng dầu thế giới so với trong nước có sự chênh lệch đáng kể theo hướng giá nhập khẩu bình quân đang thấp hơn giá trong nước. Đặc biệt, giá dầu diesel  bình quân của thế giới thấp hơn giá trong nước khoảng 2.000 đồng/lít. Với dữ liệu đến sáng nay, dự báo giá xăng dầu tại kỳ điều chỉnh tuần này (14.5) có thể giảm đồng loạt. Dự báo chưa bao gồm Quỹ bình ổn giá xăng dầu và biến động của thị trường, nếu có, trong 3 phiên đầu tuần này.