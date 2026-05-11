Sáng 11.5, giá xăng dầu duy trì đà tăng. Ghi nhận lúc 7 giờ 45 phút (theo giờ Việt Nam), giá dầu WTI tiến 3,5 USD, tương đương 3,7% lên sát mốc 99 USD/thùng; dầu Brent chuẩn toàn cầu cũng tăng 3,47 USD, tương đương 3,43%, lên 104,76 USD/thùng.

Các phân tích cho thấy, giải quyết xung đột tại Trung Đông cũng như việc mở lại eo biển Hormuz chưa có tín hiệu tích cực đã đẩy giá dầu tăng mạnh. Cuối tuần qua, Mỹ và Iran đã chưa thể đạt được thỏa thuận hòa bình do phía Mỹ đưa ra, trong khi eo biển Hormuz phần lớn vẫn bị phong tỏa, tiếp tục siết chặt nguồn cung năng lượng toàn cầu.

Cơ quan năng lượng quốc tế tiếp tục đưa cảnh báo rằng, cuộc xung đột đang khiến nguồn cung dầu toàn cầu bị giảm khoảng 14 triệu thùng dầu mỗi ngày.

Giá dầu diesel trong nước đang bán trên thị trường giá khoảng 27.500 đồng/lít

Trên Reuters, các nhà phân tích nhận xét thị trường đang ở trạng thái “giằng co”, một mặt kỳ vọng đàm phán giữa Mỹ và Iran được tiến triển tốt hơn, mặt khác lo ngại nguy cơ bùng phát một cuộc chiến mới. Trong diễn biến khác, các nhà phân tích nói thị trường đang tập trung vào chuyến đi đến Trung Quốc của Tổng thống Mỹ vào ngày 13.5 tới, với kỳ vọng giải quyết được tình trạng gián đoạn kéo dài tại eo biển Hormuz. "Việc mở lại các tuyến vận tải đường biển, nếu có, không đồng nghĩa với việc thị trường sẽ dồi dào nguồn cung trở lại, sau khi bị thiếu hụt khoảng 1 tỉ thùng dầu", một nhà phân tích thị trường lưu ý trên Reuters.