Sáng 9.5, giá xăng dầu tăng hơn 1% trong phiên giao dịch cuối cùng của tuần, kết thúc phiên, giá dầu Brent tăng 1,23 USD, tương đương 1,23% lên mức 101,29 USD/thùng. Trong phiên, có thời điểm giá dầu Brent tăng tới 3%. Trong khi đó, dầu WTI tăng 61 cent, tương đương 0,64%, lên 95,42 USD/thùng.
Giá dầu quay đầu tăng nhẹ do giao tranh giữa Mỹ và Iran vẫn tái diễn. Diễn biến này làm dấy lên lo ngại về nguy cơ gián đoạn hoạt động vận chuyển hàng hóa ở eo biển Hormuz. Tuy vậy, đà tăng đã bị thu hẹp nhờ kỳ vọng nối lại đàm phán giữa hai bên.
Tổng thống Mỹ Donald Trump hôm thứ năm tuyên bố lệnh ngừng bắn vẫn có hiệu lực và tìm cách hạ nhiệt căng thẳng. Tuy nhiên, đến ngày hôm qua (8.5), ông nhấn mạnh việc Iran phải từ bỏ tham vọng hạt nhân, qua đó, xung đột tại khu vực này mới hạ nhiệt được.
Theo các nhà phân tích, thị trường dầu thô tiếp tục biến động trong giai đoạn giằng co giữa đàm phán chấm dứt chiến tranh hay nguy cơ bùng phát một cuộc chiến mới. Trong khi đó, thông tin đánh giá hoạt động vận tải hàng hải tại Vịnh Persian vẫn diễn ra tương đối ổn định so với những lo ngại trước đó, góp phần làm dịu tâm lý căng thẳng trên thị trường năng lượng.
Tuy tăng trong phiên cuối tuần nhưng tính cả tuần qua, giá dầu thô đã giảm hơn 6%. Nhờ vậy giá xăng dầu thành phẩm cũng giảm theo. Cập nhật giá xăng dầu thành phẩm tham chiếu trên thị trường châu Á đến cuối tuần, dự báo, giá xăng dầu trong nước tại kỳ điều hành giá tuần tới sẽ giảm đồng loạt. Mức giảm ước tính đến hôm nay dao động từ 800 - 2.100 đồng/lít/kg. Trong đó, giá dầu diesel được ước tính giảm sâu nhất, hơn 2.000 đồng/lít.
Sáng 9.5, giá bán lẻ các mặt hàng xăng dầu phổ biến trên thị trường như sau: xăng E5 RON92 là 23.790 đồng/lít; xăng RON 95-III 24.354 đồng/lít; dầu diesel 27.494 đồng/lít; dầu mazut 21.172 đồng/kg.
Bình luận (0)