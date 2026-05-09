Sáng 9.5, giá xăng dầu tăng hơn 1% trong phiên giao dịch cuối cùng của tuần, kết thúc phiên, giá dầu Brent tăng 1,23 USD, tương đương 1,23% lên mức 101,29 USD/thùng. Trong phiên, có thời điểm giá dầu Brent tăng tới 3%. Trong khi đó, dầu WTI tăng 61 cent, tương đương 0,64%, lên 95,42 USD/thùng.

Giá dầu quay đầu tăng nhẹ do giao tranh giữa Mỹ và Iran vẫn tái diễn. Diễn biến này làm dấy lên lo ngại về nguy cơ gián đoạn hoạt động vận chuyển hàng hóa ở eo biển Hormuz. Tuy vậy, đà tăng đã bị thu hẹp nhờ kỳ vọng nối lại đàm phán giữa hai bên.

Tổng thống Mỹ Donald Trump hôm thứ năm tuyên bố lệnh ngừng bắn vẫn có hiệu lực và tìm cách hạ nhiệt căng thẳng. Tuy nhiên, đến ngày hôm qua (8.5), ông nhấn mạnh việc Iran phải từ bỏ tham vọng hạt nhân, qua đó, xung đột tại khu vực này mới hạ nhiệt được.

