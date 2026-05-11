Kinh tế Chính sách - Phát triển

PVOil Sài Gòn thông báo ngưng bán xăng khoáng RON 95-III từ ngày 15.5

Nguyên Nga
11/05/2026 19:15 GMT+7

Từ ngày 15.5, Tổng công ty Dầu Việt Nam - PVOil cho biết sẽ triển khai bán xăng sinh học E10 trên toàn hệ thống gần 1.000 cửa hàng xăng dầu, sớm hơn lộ trình chung.

Trong văn bản gửi khách hàng và đối tác về việc triển khai kinh doanh xăng E10 RON95-III, Công ty CP xăng dầu - dầu khí Sài Gòn (thuộc Tổng công ty Dầu Việt Nam - PVOil) thông tin việc chuyển đổi này căn cứ Thông tư số 50/2025 của Bộ Công thương về việc quy định lộ trình áp dụng tỷ lệ phối trộn nhiên liệu sinh học với nhiên liệu truyền thống tại Việt Nam; chỉ đạo của PVOil ngày 24.4 về việc triển khai kinh doanh xăng E10 RON 95 mức 3.

PVOil Sài Gòn cho biết, doanh nghiệp đã triển khai kinh doanh xăng sinh học E10 RON 95-III từ tháng 4.2026 và sẽ dần chuyển đổi hoàn toàn sang xăng sinh học. Việc triển khai kinh doanh xăng sinh học E10 RON 95-III thay thế xăng RON 95-III cụ thể như sau:

Từ ngày 15.5 tới, PVOil Sài Gòn sẽ dừng bán xăng RON 95-III để thực hiện chuyển đổi. Trong thời gian thực hiện chuyển đổi, mọi vướng mắc từ khách hàng, đối tác cần liên hệ phòng kinh doanh của công ty để được hỗ trợ kịp thời.

Gần 1.000 cửa hàng xăng dầu của PVOil sẽ ngưng bán xăng khoáng RON 95-III từ 15.5, chuyển sang sang bán E10 RON95-III

PVOil đã triển khai bán thử nghiệm xăng E10 RON95-III tại Hà Nội và Hải Phòng từ ngày 1.8.2025. Kế đó, mở rộng vào một số tỉnh miền Trung và miền Nam. Đến tháng 4 vừa qua, đã có 558 cửa hàng trên tổng số gần 1.000 cửa hàng xăng dầu của PVOil kinh doanh xăng E10. 

Để một hệ thống gần 1.000 cửa hàng có thể kinh doanh E10, PVOil cho biết phải chuẩn bị đồng thời nhiều lớp hạ tầng. Trước hết là hạ tầng pha chế, tồn trữ và vận chuyển. Tính đến tháng 4, doanh nghiệp đã xây dựng được 13 điểm pha chế xăng E10 trên toàn quốc. Trong đó 6 điểm có khả năng pha chế linh hoạt đồng thời E10 RON95 và E5 RON92 theo các hình thức phối trộn và vận hành song song. Sau giai đoạn thí điểm, PVOIL đã đầu tư đồng bộ từ hệ thống pha chế, tồn trữ đến vận hành và kiểm soát chất lượng.

Doanh nghiệp này cho hay, việc triển khai thí điểm nhằm đánh giá chất lượng sản phẩm, khả năng vận hành hệ thống và phản hồi từ người tiêu dùng. Kết quả cho thấy, xăng E10 do PVOil pha chế và cung ứng ra thị trường đáp ứng đầy đủ các tiêu chuẩn kỹ thuật, vận hành ổn định trên các phương tiện và nhận được nhiều đánh giá tích cực từ khách hàng; qua đó, từng bước giúp thị trường và người tiêu dùng làm quen với loại nhiên liệu mới.


 

Xăng sinh học E10 đã sẵn sàng

Chỉ còn 10 ngày nữa, từ 30.4, theo đề xuất của Bộ Công thương, lộ trình triển khai xăng sinh học E10 trên toàn quốc sẽ chính thức áp dụng. Khảo sát của Thanh Niên hôm qua với các doanh nghiệp đầu mối xăng dầu lớn, tất cả đều khẳng định "đã sẵn sàng".

