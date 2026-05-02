Sẽ bán đại trà xăng sinh học E10 từ ngày 15.5

Thông tin từ Tổng công ty Dầu Việt Nam - CTCP (PVOil), từ khi tổ chức bán thí điểm ngày 1.8.2025 đến hết tháng 4.2026 đã có 558 cửa hàng trên tổng số gần 1.000 cửa hàng xăng dầu của PVOil đã kinh doanh E10, đạt trên 50%. Đến nay, PVOil cho biết đã hoàn tất công tác chuẩn bị và sẵn sàng triển khai kinh doanh xăng sinh học E10 trên phạm vi toàn quốc từ ngày 15.5 tới.

PVOil đã thực hiện chuyển đổi một phần hoặc toàn bộ hạ tầng phối trộn pha chế xăng E5 sang phối trộn pha chế xăng E10; đồng thời, thực hiện nâng cấp hệ thống, cơ cấu sắp xếp lại bồn bể, lắp đặt/đầu tư mới, đường ống công nghệ, hệ thống xuất/nhập để đáp ứng nhu cầu của hệ thống cũng như chia sẻ với các đầu mối khác nếu có nhu cầu.

Bên cạnh đó, PVOil đã chủ động đầu tư, hoàn thành nâng cấp sức chứa etanol tại các kho đầu nguồn để đảm nhận vai trò đầu mối nhập khẩu và là trung tâm phân phối etanol cho các cơ sở pha chế khác ở khu vực lân cận.

Xăng E10 sẽ được tổ chức bán đại trà từ ngày 15.5 tới

Hiện tại, toàn bộ các cơ sở pha chế xăng E10 của PVOil đều được thẩm định và cấp giấy phép bởi Ủy ban Tiêu chuẩn đo lường Chất lượng quốc gia.

Còn Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam (Petrolimex) cũng cho biết đã thực hiện kinh doanh xăng sinh học E10 trên hệ thống ngay trong tháng 4. "Với vị thế chủ đạo trên thị trường, Petrolimex đã chủ động chuẩn bị cơ sở vật chất kỹ thuật, tạo nguồn và thực hiện kinh doanh thí điểm từ tháng 8.2025 nhằm mang đến những giải pháp năng lượng bền vững", Petrolimex khẳng định.

Đến nay, Petrolimex cho biết đã hoàn thiện 7 cụm kho pha chế tiêu chuẩn và chuẩn hóa quy trình kỹ thuật tại hơn 2.800 cửa hàng bán lẻ trên cả nước, đáp ứng lộ trình thay thế xăng khoáng. Sau 8 tháng thí điểm thành công tại TP.HCM với sản lượng tăng 40%, theo Petrolimex, xăng E10 được đánh giá đảm bảo tính an toàn, tối ưu vận hành và nhận được sự tin tưởng từ người tiêu dùng.

Việc mở rộng kinh doanh xăng E10 ở các tỉnh, thành phố đang được Petrolimex tích cực triển khai. Ước tính, chỉ riêng ngày 30.4, đơn vị đã chuẩn bị 1.500 - 2.000m3 xăng E10 để phục vụ nhu cầu thị trường. Dự kiến đến 15.5, cơ bản hoàn tất việc đưa xăng E10 đến tất cả cửa hàng trong hệ thống. Ước tính việc chuyển đổi sang xăng E10 RON95 sẽ giúp giảm 10% lượng xăng khoáng tiêu thụ, giảm áp lực nhập khẩu và đóng góp trực tiếp vào mục tiêu giảm phát thải.