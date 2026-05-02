Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Kinh tế Chính sách - Phát triển

Sẽ bán đại trà xăng sinh học E10 từ ngày 15.5

Nguyên Nga
02/05/2026 09:33 GMT+7

Các doanh nghiệp lớn đã chuẩn bị nguồn xăng E10 để bán ra thị trường từ ngày 30.4, song sẽ tổ chức bán đại trà dự kiến từ ngày 15.5 tới.

Thông tin từ Tổng công ty Dầu Việt Nam - CTCP (PVOil), từ khi tổ chức bán thí điểm ngày 1.8.2025 đến hết tháng 4.2026 đã có 558 cửa hàng trên tổng số gần 1.000 cửa hàng xăng dầu của PVOil đã kinh doanh E10, đạt trên 50%. Đến nay, PVOil cho biết đã hoàn tất công tác chuẩn bị và sẵn sàng triển khai kinh doanh xăng sinh học E10 trên phạm vi toàn quốc từ ngày 15.5 tới.

PVOil đã thực hiện chuyển đổi một phần hoặc toàn bộ hạ tầng phối trộn pha chế xăng E5 sang phối trộn pha chế xăng E10; đồng thời, thực hiện nâng cấp hệ thống, cơ cấu sắp xếp lại bồn bể, lắp đặt/đầu tư mới, đường ống công nghệ, hệ thống xuất/nhập để đáp ứng nhu cầu của hệ thống cũng như chia sẻ với các đầu mối khác nếu có nhu cầu. 

Bên cạnh đó, PVOil đã chủ động đầu tư, hoàn thành nâng cấp sức chứa etanol tại các kho đầu nguồn để đảm nhận vai trò đầu mối nhập khẩu và là trung tâm phân phối etanol cho các cơ sở pha chế khác ở khu vực lân cận.

Xăng E10 sẽ được tổ chức bán đại trà từ ngày 15.5 tới

ẢNH: NHẬT THỊNH

Hiện tại, toàn bộ các cơ sở pha chế xăng E10 của PVOil đều được thẩm định và cấp giấy phép bởi Ủy ban Tiêu chuẩn đo lường Chất lượng quốc gia.

Còn Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam (Petrolimex) cũng cho biết đã thực hiện kinh doanh xăng sinh học E10 trên hệ thống ngay trong tháng 4. "Với vị thế chủ đạo trên thị trường, Petrolimex đã chủ động chuẩn bị cơ sở vật chất kỹ thuật, tạo nguồn và thực hiện kinh doanh thí điểm từ tháng 8.2025 nhằm mang đến những giải pháp năng lượng bền vững", Petrolimex khẳng định.

Đến nay, Petrolimex cho biết đã hoàn thiện 7 cụm kho pha chế tiêu chuẩn và chuẩn hóa quy trình kỹ thuật tại hơn 2.800 cửa hàng bán lẻ trên cả nước, đáp ứng lộ trình thay thế xăng khoáng. Sau 8 tháng thí điểm thành công tại TP.HCM với sản lượng tăng 40%, theo Petrolimex, xăng E10 được đánh giá đảm bảo tính an toàn, tối ưu vận hành và nhận được sự tin tưởng từ người tiêu dùng.

Xăng E10 sẵn sàng 'lên kệ' Tài xế chọn tin hay còn lăn tăn

Việc mở rộng kinh doanh xăng E10 ở các tỉnh, thành phố đang được Petrolimex tích cực triển khai. Ước tính, chỉ riêng ngày 30.4, đơn vị đã chuẩn bị 1.500 - 2.000m3 xăng E10 để phục vụ nhu cầu thị trường. Dự kiến đến 15.5, cơ bản hoàn tất việc đưa xăng E10 đến tất cả cửa hàng trong hệ thống. Ước tính việc chuyển đổi sang xăng E10 RON95 sẽ giúp giảm 10% lượng xăng khoáng tiêu thụ, giảm áp lực nhập khẩu và đóng góp trực tiếp vào mục tiêu giảm phát thải.

Theo Thông tư 50 của Bộ Công thương, từ ngày 1.6 năm nay, xăng không chì bắt buộc phải phối trộn thành xăng E10 để sử dụng cho động cơ xăng trên toàn quốc. 

Tin liên quan

Tiêu thụ điện tại miền Nam vọt hơn 220 triệu kWh/ngày

Sáng 8.4, tại Hội nghị giao ban báo chí khu vực phía nam do Vụ địa phương 3 - Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương tổ chức, ông Bùi Quốc Hoan, Phó tổng giám đốc Tổng công ty Điện lực miền Nam (EVNSPC) nhấn mạnh, tiết kiệm điện là một trong những giải pháp đảm bảo cung ứng điện an toàn, tin cậy, đặc biệt trong mùa khô năm nay.

EVN đẩy nhanh lộ trình phát triển pin lưu trữ năng lượng trên lưới điện

Đề xuất thay đổi khung giờ tính giá điện

Khám phá thêm chủ đề

xăng sinh học E10 bán đại trà Petrolimex PVOIL Bộ Công thương
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2026 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận