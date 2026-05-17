Giá xăng dầu hôm nay 17.5.2026: Tăng hơn 10% sau 1 tuần

Sáng 17.5, giá xăng dầu tăng mạnh sau những tuyên bố cứng rắn từ phía Mỹ và Iran. Cụ thể, giá dầu WTI của Mỹ vọt tăng 4,49 USD, tương đương 4,44%, lên 105,66 USD/thùng; dầu Brent chuẩn toàn cầu tăng 3,75 USD, tương đương 3,54%, lên mức 109,47 USD/thùng.

Tính chung cả tuần, giá dầu Brent đã tăng gần 8%, trong khi dầu WTI tăng khoảng 10,5%, trong bối cảnh thị trường suy giảm kỳ vọng về một thỏa thuận nhằm khai thông eo biển Hormuz.

Các nhà phân tích bày tỏ lo ngại rằng, mối quan hệ giữa Mỹ và Iran một lần nữa trở nên đối đầu gay gắt, cho dù lệnh ngừng bắn vẫn đang được duy trì, việc có thể sớm mở cửa trở lại eo biển Hormuz đang khó khăn hơn.

Giá xăng E10 RON 95-III đang bán tại thị trường vùng 1 giá 23.730 đồng/lít ẢNH: NHẬT THỊNH

Trong diễn biến khác, một trong những kết quả mà thị trường kỳ vọng từ Hội nghị thượng đỉnh Mỹ - Trung vừa qua là khả năng tăng cường hợp tác năng lượng. Ông Donald Trump cho biết, Trung Quốc muốn mua dầu từ Mỹ và nước này cũng có thể dỡ bỏ lệnh trừng phạt đối với các công ty Trung Quốc nhập khẩu dầu Iran.

Việc eo biển Hormuz bị phong tỏa diễn ra trong bối cảnh lượng dự trữ dầu toàn cầu đang sụt giảm mạnh. Trên Reuters, chuyên gia phân tích cao cấp tại Price Futures Group, ông Phil Flynn cảnh báo, thế giới đang tiêu thụ nguồn dầu dự phòng với tốc độ nhanh chưa từng thấy. Và việc xả kho dự trữ chiến lược và cắt giảm nhu cầu chỉ giúp tránh được cú sốc tức thời, nhưng dư địa an toàn đang nhanh chóng thu hẹp. Các chuyên gia khác cũng đồng ý quan điểm rằng, nếu eo biển Hormuz tiếp tục bị đóng cửa, thị trường dầu sẽ ngày càng thắt chặt, nguy cơ thiếu hụt nhiên liệu tinh chế rất lớn và giá dầu có thể bị áp lực tăng trong thời gian tới.

Trong nước, giá bán lẻ các mặt hàng xăng dầu hôm nay (17.5) của Petrolimex như sau: