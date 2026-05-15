Saigon Petro, PVOil, Petrolimex... chính thức 'khai tử' xăng RON 95 khi nào?

Nguyên Nga
15/05/2026 22:39 GMT+7

Ngày 15.5, đồng loạt các cửa hàng xăng dầu trên toàn quốc thuộc hệ thống cửa hàng bán lẻ, đại lý, cửa hàng nhượng quyền... của các thương hiệu xăng dầu lớn như Petrolimex, PVOil, Saigon Petro cho biết đã "phủ sóng" xăng E10 trên toàn hệ thống. Tuy nhiên, thời điểm để chính thức "khai tử" xăng khoáng RON 95-III mỗi nơi khác nhau.

Tổng công ty Dầu Việt Nam (PVOIL) cho biết đã hoàn tất công tác chuẩn bị và bán xăng sinh học E10 RON 95-III trên phạm vi toàn quốc từ 15.5 tại gần 1.000 cửa hàng xăng dầu thuộc hệ thống PVOil trên cả nước. Cùng ngày, hệ thống cây xăng của Công ty cổ phần Xăng - Dầu khí Sài Gòn (Tổng công ty Dầu Việt Nam) PVOil cũng  bắt đầu dừng bán xăng khoáng RON95-III tại hệ thống cửa hàng bán lẻ trực thuộc. Việc ngưng bán hoàn toàn mặt hàng xăng khoán trên toàn hệ thống được thực hiện từ nay đến cuối tháng.

Tương tự, Công ty TNHH MTV Dầu khí TP.HCM (Saigon Petro) cũng cho biết cung cấp xăng E10 RON 95-III từ ngày 15.5. Tuy nhiên, việc dừng kinh doanh xăng RON 95-III sẽ được thực hiện sau ngày 31.5. 

Trong khi đó, theo ghi nhận của phóng viên Báo Thanh Niên, nhiều cửa hàng bán lẻ xăng dầu của Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam (Petrolimex) đã đưa mặt hàng xăng sinh học E10 vào hệ thống. Thậm chí, một số cửa hàng bán lẻ xăng dầu lớn thuộc hệ thống này khẳng định sẽ chuyển đổi từ xăng E10 RON 95-III lên E10 RON 95-V trong tương lai gần.

Xăng E10 đang từng bước được bán đại trà tại các cửa hàng xăng dầu trên toàn quốc

Petrolimex thông tin, hệ thống đã kinh doanh xăng E10 từ cuối tháng 4.2025, đạt độ phủ 80% số cửa hàng vào ngày 15.5 và dự kiến hoàn thành việc chuyển đổi vào ngày 20.5. Do vậy, từ đầu tuần sau, nhiều cửa hàng cho biết sẽ ngưng kinh doanh xăng khoáng RON 95-III để chuyển hoàn toàn bán xăng E10.

Một cửa hàng xăng dầu trên đường Trần Não (TP.HCM) cho hay sẽ ngưng bán xăng khoáng RON 95 từ ngày 25.5, sau khi bán hết nguồn còn và chuyển đổi bán xăng sinh học.

Tại thị trường miền Nam, Petrolimex Sài Gòn khẳng định nguồn cung xăng E10 đủ cung cấp trong hệ thống lẫn hệ thống nhượng quyền bên ngoài. Hiện doanh nghiệp này đã triển khai kinh doanh xăng E10 theo hình thức cuốn chiếu và dự kiến sẽ hoàn tất chuyển đổi, ngưng hoàn toàn bán xăng khoáng trước ngày 1.6.

Xăng E10 RON95-III là xăng pha 10% ethanol nhiên liệu, đã qua quá trình thử nghiệm thực tế. Theo giá niêm yết tại các cửa hàng xăng dầu của Petrolimex, PVOil, giá bán xăng E10 RON 95-III là 23.450 đồng/lít, thấp hơn xăng khoáng RON 95-III khoảng 620 đồng/lít.

Theo Thông tư 50 của Bộ Công thương, đến ngày 1.6 tới, toàn thị trường sẽ không còn xăng khoáng nữa.


Petrolimex sẽ chuyển sang bán xăng E10 từ ngày 20.5

Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam (Petrolimex) thông báo, ngày 15.5, 80% cửa hàng xăng dầu của Petrolimex kinh doanh xăng E10, dự kiến hoàn thành việc chuyển đổi sang kinh doanh xăng E10 vào ngày 20.5.

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2026 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên.
