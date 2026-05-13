Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Kinh tế Chính sách - Phát triển

Saigon Petro thông báo 'deadline' bán xăng E10 và ngưng xăng không chì

Nguyên Nga
Nguyên Nga
13/05/2026 19:17 GMT+7

Công ty TNHH Một thành viên Dầu khí TP.HCM (Saigon Petro Co. Ltd) cho biết sẽ kinh doanh xăng không chì (xăng khoáng) đến hết tháng 5 này.

Trong công văn gửi các thương nhân thuộc hệ thống phân phối Saigon Petro, doanh nghiệp này cho biết, theo Thông tư 50 của Bộ Công thương về lộ trình áp dụng tỷ lệ phối trộn nhiên liệu sinh học với nhiên liệu truyền thống tại Việt Nam, kể từ ngày 1.6 tới, xăng không chì theo quy chuẩn kỹ thuật hiện hành phải phối trộn, pha chế thành xăng E10 để sử dụng cho động cơ xăng trên toàn quốc. 

Đồng thời, việc sản xuất và sử dụng xăng E5 RON 92 vẫn tiếp tục được duy trì đến hết ngày 31.12.2026.

Bằng văn bản này, Saigon Petro thông báo đến các thương nhân phân phối trong hệ thống của Công ty cụ thể: 

Xăng không chì RON 95 mức 3 (RON 95-III) sẽ kinh doanh đến hết ngày 31.5.2026.

Xăng E10 RON 95-III được cung cấp bắt đầu từ ngày 15.5.2026.

Saigon Petro thông báo 'deadline' bán xăng E10 và ngưng xăng không chì- Ảnh 1.

Xăng sinh học E10 bán tại cửa hàng xăng dầu ở TP.HCM (ảnh chụp chiều 13.5)

ẢNH: NHẬT THỊNH

Thông báo cũng đính kèm cách hướng dẫn quản lý, sử dụng xăng sinh học đến thương nhân phân phối. 

Ngoài ra, về thủ tục để phân phối loại xăng mới, Saigon Petro cho biết, do hợp đồng thương nhân mới được ký kết vào đầu tháng 4 vừa qua, nên Saigon Petro sẽ tiến hành ký kết phụ lục hợp đồng bổ sung chủng loại và sản lượng xăng E10. Đồng thời yêu cầu thương nhân phân phối cung cấp sản lượng tiêu thụ dự kiến xăng E10 về doanh nghiệp để có kế hoạch chuẩn bị nguồn chu đáo.

Trước đó, Tổng công ty Dầu Việt Nam (PVOil), Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam (Petrolimex) cũng cho biết bán xăng E10 RON 95-III trong hệ thống từ ngày 15.5. Đặc biệt, PVOil Saigon cho biết ngưng bán xăng không chì RON 95-III từ ngày 15.5 luôn.

Theo Thông tư 50 của Bộ Công thương, từ ngày 1.6 tới, xăng không chì bắt buộc phải được phối trộn thành xăng E10 để sử dụng cho động cơ xăng trên toàn quốc. Đồng thời, tiếp tục phối trộn, pha chế xăng E5 RON92 để sử dụng cho động cơ xăng đến hết ngày 31.12.2030.

Như vậy, đến nay, các doanh nghiệp đầu mối xăng dầu lớn đang triển khai bán xăng sinh học E10 sớm hơn lộ trình 15 ngày.


Tin liên quan

Petrolimex thông báo giá bán lẻ xăng E10 RON 95-V từ 24.630 đồng/lít

Petrolimex thông báo giá bán lẻ xăng E10 RON 95-V từ 24.630 đồng/lít

Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam đã có thông báo giá bán xăng sinh học E10 RON 95 mức 5 (RON 95-V) trên toàn hệ thống, áp dụng từ 24 giờ ngày 12.5

PVOil Sài Gòn thông báo ngưng bán xăng khoáng RON 95-III từ ngày 15.5

Khám phá thêm chủ đề

Xăng E10 Sagion Petro Xăng sinh học lộ trình Bộ Công thương thương nhân phân phối
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2026 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận