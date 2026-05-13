Saigon Petro thông báo 'deadline' bán xăng E10 và ngưng xăng không chì

Trong công văn gửi các thương nhân thuộc hệ thống phân phối Saigon Petro, doanh nghiệp này cho biết, theo Thông tư 50 của Bộ Công thương về lộ trình áp dụng tỷ lệ phối trộn nhiên liệu sinh học với nhiên liệu truyền thống tại Việt Nam, kể từ ngày 1.6 tới, xăng không chì theo quy chuẩn kỹ thuật hiện hành phải phối trộn, pha chế thành xăng E10 để sử dụng cho động cơ xăng trên toàn quốc.

Đồng thời, việc sản xuất và sử dụng xăng E5 RON 92 vẫn tiếp tục được duy trì đến hết ngày 31.12.2026.

Bằng văn bản này, Saigon Petro thông báo đến các thương nhân phân phối trong hệ thống của Công ty cụ thể:

Xăng không chì RON 95 mức 3 (RON 95-III) sẽ kinh doanh đến hết ngày 31.5.2026.

Xăng E10 RON 95-III được cung cấp bắt đầu từ ngày 15.5.2026.

Xăng sinh học E10 bán tại cửa hàng xăng dầu ở TP.HCM (ảnh chụp chiều 13.5) ẢNH: NHẬT THỊNH

Thông báo cũng đính kèm cách hướng dẫn quản lý, sử dụng xăng sinh học đến thương nhân phân phối.

Ngoài ra, về thủ tục để phân phối loại xăng mới, Saigon Petro cho biết, do hợp đồng thương nhân mới được ký kết vào đầu tháng 4 vừa qua, nên Saigon Petro sẽ tiến hành ký kết phụ lục hợp đồng bổ sung chủng loại và sản lượng xăng E10. Đồng thời yêu cầu thương nhân phân phối cung cấp sản lượng tiêu thụ dự kiến xăng E10 về doanh nghiệp để có kế hoạch chuẩn bị nguồn chu đáo.

Trước đó, Tổng công ty Dầu Việt Nam (PVOil), Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam (Petrolimex) cũng cho biết bán xăng E10 RON 95-III trong hệ thống từ ngày 15.5. Đặc biệt, PVOil Saigon cho biết ngưng bán xăng không chì RON 95-III từ ngày 15.5 luôn.

Theo Thông tư 50 của Bộ Công thương, từ ngày 1.6 tới, xăng không chì bắt buộc phải được phối trộn thành xăng E10 để sử dụng cho động cơ xăng trên toàn quốc. Đồng thời, tiếp tục phối trộn, pha chế xăng E5 RON92 để sử dụng cho động cơ xăng đến hết ngày 31.12.2030.

Như vậy, đến nay, các doanh nghiệp đầu mối xăng dầu lớn đang triển khai bán xăng sinh học E10 sớm hơn lộ trình 15 ngày.



