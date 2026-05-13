Petrolimex thông báo giá bán lẻ xăng E10 RON 95-V từ 24.630 đồng/lít

Tức mức giá mới với mặt hàng xăng sinh học E10 RON 95-V chính thức áp dụng từ rạng sáng nay (13.5).

Cụ thể, giá bán xăng sinh học E10 RON 95-V tại cửa hàng xăng dầu tại thị trường vùng 1 là 24.630 đồng/lít, tại các thị trường vùng 2 là 25.120 đồng/lít. Trong khi giá xăng E10 RON 95-III theo công bố trước đó của Petrolimex tại 2 vùng lần lượt 23.730 đồng/lít và 24.200 đồng/lít.

Theo Petrolimex, giá xăng sinh học E10 RON 95-V do Petrolimex công bố được áp dụng tại hệ thống phân phối của Petrolimex trên lãnh thổ Việt Nam. Bao gồm các cửa hàng xăng dầu Petrolimex và điểm bán bằng thiết bị bán xăng dầu quy mô nhỏ thuộc Petrolimex; cửa hàng xăng dầu của các thương nhân làm đại lý, tổng đại lý bán xăng dầu của Petrolimex và cửa hàng xăng dầu của các thương nhân nhận quyền bán lẻ dưới hình thức nhượng quyền thương mại từ Petrolimex.

Đối với các địa bàn xa cảng, xa kho đầu mối, xa cơ sở sản xuất xăng dầu theo quy định tại khoản 27, điều 1 Nghị định 95/2021 của Chính phủ được gọi là "vùng 2". Theo quy định các địa bàn thuộc vùng 2 này nếu có chi phí thực tế phát sinh hợp lý, hợp lệ (đã được kiểm toán) tăng cao dẫn đến giá bán cao hơn giá điều hành, thương nhân đầu mối kinh doanh xăng dầu được quyết định giá bán thực tế tại địa bàn đó (đã được thông báo với Bộ Công thương) để bù đắp chi phí phát sinh nhưng không vượt quá 2% giá điều hành công bố cùng thời điểm.

Sau xăng E10 RON 95-III, Petrolimex nay có xăng sinh học E10 RON 95-V

Thông báo của Petrolimex nêu rõ, Tổng giám đốc Petrolimex trao quyền Giám đốc các Công ty xăng dầu thành viên Petrolimex trực tiếp quyết định giá bán thực tế tại địa bàn tổ chức kinh doanh nhưng không được vượt mức giá vùng 2 nêu trên.

Quyết định về giá bán xăng dầu mới này đã được tập đoàn gửi đến tất cả các đơn vị thành viên Petrolimex và báo cáo Văn phòng Chính phủ, Bộ Công thương, Bộ Tài chính.

Các đơn vị thành viên Petrolimex khi ban hành quyết định giá bán lẻ xăng dầu trên hệ thống phân phối của mình phải gửi quyết định giá đã ban hành về Sở Công thương tỉnh/thành phố và tập đoàn để báo cáo.