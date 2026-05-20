Giá xăng dầu hôm nay 20.5.2026: Trong nước sẽ được điều chỉnh thế nào?

Nguyên Nga
20/05/2026 09:04 GMT+7

Tín hiệu mới từ đàm phán hòa bình Mỹ - Iran hỗ trợ giá dầu thế giới giảm nhẹ. Trong nước, dự báo tăng đều các mặt hàng nhiên liệu từ chiều mai.

Sáng 20.5, giá xăng dầu quay đầu giảm nhẹ. Kết thúc phiên giao dịch lúc rạng sáng, dầu Brent giảm 82 cent/thùng, tương đương 0,73%, xuống 111,28 USD/thùng; dầu WTI giảm 23 cent/thùng, tương đương 0,22%, về 104,15 USD/thùng.

Giá dầu giảm song vẫn duy trì mức cao sau khi tăng mạnh từ các phiên trước đó. Ngày 19.5, Phó tổng thống Mỹ JD Vance cho biết nước này và Iran đã đạt được tiến triển trong các cuộc đàm phán, đồng thời cả hai bên đều không muốn chứng kiến hoạt động quân sự tái diễn.

Nhiều nguồn cung dầu vẫn gián đoạn, trong khi các cơ sở hạ tầng năng lượng trong khu vực liên tục có nguy cơ bị tấn công. Theo các nhà phân tích, thị trường có thể hạ nhiệt hoặc tăng nóng phụ thuộc diễn biến đàm phán. 

Giá xăng dầu dự báo tăng vào chiều mai

ẢNH: NHẬT THỊNH

Theo cơ quan năng lượng quốc tế (IEA), xung đột tại Trung Đông đã khiến eo biển Hormuz gần như bị tê liệt, tạo ra sự gián đoạn nguồn cung dầu lớn nhất thế giới.

Trong một diễn biến khác, các nhà máy lọc dầu nhà nước Trung Quốc đã cắt giảm công suất chế biến hơn 1 triệu thùng/ngày kể từ khi chiến sự Iran bùng phát. Nguyên nhân là do nguồn cung dầu thô bị gián đoạn và biên lợi nhuận thấp buộc họ phải thu hẹp hoạt động. Reuters cho hay, các nhà máy này hiện chế biến khoảng 8,4 triệu thùng dầu thô/ngày trong tháng này, giảm hơn so với mức 8,6 triệu thùng/ngày trong tháng 4 và 9,5 triệu thùng/ngày trong tháng 3. Con số này thấp hơn đáng kể so với khoảng 10 triệu thùng/ngày trước khi Mỹ và Israel tấn công Iran vào cuối tháng 2 năm nay.

Trước diễn biến tăng của giá thế giới tuần qua, dự báo giá xăng dầu trong nước có thể tăng 1.000 - 1.500 đồng/ lít trong kỳ điều chỉnh giá chiều mai, 21.5.

Dự báo này chưa bao gồm Quỹ bình ổn giá xăng dầu và các loại phí khác, nếu có thay đổi. Hiện các loại thuế liên quan mặt hàng xăng dầu trong nước đang được áp dụng mức 0%.


