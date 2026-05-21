Giá xăng dầu hôm nay 21.5.2026: Xăng chiều nay tăng bao nhiêu một lít?

Nguyên Nga
21/05/2026 08:56 GMT+7

Giá dầu thế giới lao dốc mất 6 USD/thùng sau thông tin các cuộc đàm phán giữa Mỹ và Iran đang bước vào giai đoạn cuối. Tuy vậy, xăng dầu trong nước tại kỳ điều hành giá chiều nay được dự báo tăng.

Sáng 21.5, giá xăng dầu thế giới giảm mạnh, dầu Brent chốt phiên giảm 6,26 USD/thùng, tương đương 5,63%, xuống 105,02 USD/thùng; dầu WTI cũng giảm 5,89 USD/thùng, tương đương 5,66%, về 98,26 USD/thùng.

Đến nay, các tuyên bố liên quan đàm phán hòa bình Mỹ và Iran "đang bước vào giai đoạn cuối" được đưa ra khá dè dặt, không có nhiều thông tin chi tiết, song diễn biến thị trường năng lượng toàn cầu cho thấy có sự phản ứng tích cực.
Tuy vậy, các nhà phân tích tiếp tục cũng cảnh báo lượng dầu dự trữ toàn cầu có nguy cơ giảm xuống mức rất thấp và nguy cơ gián đoạn nguồn cung vẫn rất cao. Một lãnh đạo cao cấp ngành dầu khí của UAE cho rằng, cần ít nhất 4 tháng để khôi phục lưu lượng vận chuyển qua eo biển Hormuz lên 80% mức trước xung đột.
Giá xăng dầu hôm nay 21.5.2026: Xăng chiều nay tăng bao nhiêu đồng một lít? - Ảnh 1.

Giá xăng trong nước có thể được điều chỉnh tăng

Đ.N.T

Trên Reuters, các nhà phân tích của Ngân hàng Citi cho biết, giá dầu Brent có thể sẽ tăng lên 120 USD/thùng trong ngắn hạn và cho rằng thị trường dầu mỏ đang đánh giá thấp rủi ro gián đoạn nguồn cung kéo dài. Không tích cực mấy, Công ty Nghiên cứu và Tư vấn thị trường năng lượng Wood Mackenzie lại ước tính giá dầu có thể tiến gần 200 USD/thùng nếu phần lớn eo biển Hormuz vẫn tiếp tục bị phong tỏa cho đến cuối năm nay.

Trong diễn biến khác, có 3 siêu tàu chở dầu đã đi qua eo biển Hormuz trong ngày 20.5, vận chuyển dầu tới các thị trường châu Á, sau khi phải chờ hơn 2 tháng tại vùng Vịnh với tổng cộng 6 triệu thùng dầu thô trên tàu. Số lượng tàu đi qua eo biển này đến nay vẫn thấp hơn nhiều so với khoảng 130 tàu mỗi ngày trước khi chiến sự nổ ra.

Trong nước, dữ liệu cập nhật đến sáng nay cho thấy, chiều 21.5, xăng dầu có thể được điều chỉnh tăng đồng loạt theo diễn biến giá bình quân trong tuần qua. Dự báo, xăng có thể tăng mức cao hơn dầu, mức tăng dao động từ 900 - 1.500 đồng/lít. Dự báo này chưa bao gồm Quỹ bình ổn giá xăng dầu. Nếu đúng như dự báo, sau tuần được điều chỉnh giảm, tuần này, giá xăng dầu tăng trở lại.

Giá xăng dầu hôm nay 20.5.2026: Trong nước sẽ được điều chỉnh thế nào?

Tín hiệu mới từ đàm phán hòa bình Mỹ - Iran hỗ trợ giá dầu thế giới giảm nhẹ. Trong nước, dự báo tăng đều các mặt hàng nhiên liệu từ chiều mai.

