Giá xăng dầu hôm nay 21.5.2026: Xăng chiều nay tăng bao nhiêu một lít?

Sáng 21.5, giá xăng dầu thế giới giảm mạnh, dầu Brent chốt phiên giảm 6,26 USD/thùng, tương đương 5,63%, xuống 105,02 USD/thùng; dầu WTI cũng giảm 5,89 USD/thùng, tương đương 5,66%, về 98,26 USD/thùng.

Đến nay, các tuyên bố liên quan đàm phán hòa bình Mỹ và Iran "đang bước vào giai đoạn cuối" được đưa ra khá dè dặt, không có nhiều thông tin chi tiết, song diễn biến thị trường năng lượng toàn cầu cho thấy có sự phản ứng tích cực.

Tuy vậy, các nhà phân tích tiếp tục cũng cảnh báo lượng dầu dự trữ toàn cầu có nguy cơ giảm xuống mức rất thấp và nguy cơ gián đoạn nguồn cung vẫn rất cao. Một lãnh đạo cao cấp ngành dầu khí của UAE cho rằng, cần ít nhất 4 tháng để khôi phục lưu lượng vận chuyển qua eo biển Hormuz lên 80% mức trước xung đột.

Giá xăng trong nước có thể được điều chỉnh tăng Đ.N.T

Trên Reuters, các nhà phân tích của Ngân hàng Citi cho biết, giá dầu Brent có thể sẽ tăng lên 120 USD/thùng trong ngắn hạn và cho rằng thị trường dầu mỏ đang đánh giá thấp rủi ro gián đoạn nguồn cung kéo dài. Không tích cực mấy, Công ty Nghiên cứu và Tư vấn thị trường năng lượng Wood Mackenzie lại ước tính giá dầu có thể tiến gần 200 USD/thùng nếu phần lớn eo biển Hormuz vẫn tiếp tục bị phong tỏa cho đến cuối năm nay.