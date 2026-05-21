Giá xăng dầu hôm nay 21.5.2026: Xăng chiều nay tăng bao nhiêu một lít?

Sáng 21.5, giá xăng dầu thế giới giảm mạnh, dầu Brent chốt phiên giảm 6,26 USD/thùng, tương đương 5,63%, xuống 105,02 USD/thùng; dầu WTI cũng giảm 5,89 USD/thùng, tương đương 5,66%, về 98,26 USD/thùng.
Trên Reuters, các nhà phân tích của Ngân hàng Citi cho biết, giá dầu Brent có thể sẽ tăng lên 120 USD/thùng trong ngắn hạn và cho rằng thị trường dầu mỏ đang đánh giá thấp rủi ro gián đoạn nguồn cung kéo dài. Không tích cực mấy, Công ty Nghiên cứu và Tư vấn thị trường năng lượng Wood Mackenzie lại ước tính giá dầu có thể tiến gần 200 USD/thùng nếu phần lớn eo biển Hormuz vẫn tiếp tục bị phong tỏa cho đến cuối năm nay.
Trong diễn biến khác, có 3 siêu tàu chở dầu đã đi qua eo biển Hormuz trong ngày 20.5, vận chuyển dầu tới các thị trường châu Á, sau khi phải chờ hơn 2 tháng tại vùng Vịnh với tổng cộng 6 triệu thùng dầu thô trên tàu. Số lượng tàu đi qua eo biển này đến nay vẫn thấp hơn nhiều so với khoảng 130 tàu mỗi ngày trước khi chiến sự nổ ra.
Trong nước, dữ liệu cập nhật đến sáng nay cho thấy, chiều 21.5, xăng dầu có thể được điều chỉnh tăng đồng loạt theo diễn biến giá bình quân trong tuần qua. Dự báo, xăng có thể tăng mức cao hơn dầu, mức tăng dao động từ 900 - 1.500 đồng/lít. Dự báo này chưa bao gồm Quỹ bình ổn giá xăng dầu. Nếu đúng như dự báo, sau tuần được điều chỉnh giảm, tuần này, giá xăng dầu tăng trở lại.
