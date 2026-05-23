Sáng 23.5, giá xăng dầu đóng phiên cuối tuần, dầu Brent dừng ở mức 103,54 USD/thùng, tăng 96 cent, tương đương 0,94%; trong khi giá dầu WTI tăng nhẹ 25 cent, tương đương 0,26%, đóng cửa ở mức 96,60 USD/thùng.

Tuy vậy, tính chung cả tuần, giá dầu Brent giảm 5,48% còn dầu WTI giảm 8,37%.

Các nhà phân tích đánh giá, có quá nhiều thông tin trái chiều liên tục đẩy giá dầu biến động. Trong khi đó, kỳ vọng về một thỏa thuận hòa bình giữa Iran và Mỹ vẫn chưa có kết quả, khiến dòng chảy dầu và khí qua eo biển Hormuz gần như không thể. Tồn kho dầu toàn cầu đang suy giảm với tốc độ đáng báo động khi lưu lượng vận chuyển dầu qua eo biển Hormuz giảm xuống mức rất thấp.

Một chuyên gia nhận định trên Reuters rằng, thị trường bị chi phối rất mạnh bởi các tin tức ngắn, tưởng sắp có giải pháp, nhưng vẫn còn rất mơ hồ.

Giá dầu thế giới tuần giảm ẢNH: REUTERS

BMI - đơn vị thuộc Fitch Solutions - đã nâng dự báo giá dầu Brent trung bình năm 2026 từ mức 81,5 USD/thùng lên 90 USD/thùng, phản ánh tình trạng thiếu hụt nguồn cung. Thời gian cần thiết để khôi phục cơ sở hạ tầng năng lượng bị hư hại tại vùng Vịnh, cùng giai đoạn bình thường hóa kéo dài từ 6 - 8 tuần sau xung đột.



Trước chiến tranh, khoảng 20% nguồn cung dầu mỏ và khí tự nhiên hóa lỏng toàn cầu đi qua eo biển Hormuz. Xung đột đã khiến thị trường mất khoảng 14 triệu thùng dầu/ngày, tương đương 14% nguồn cung toàn cầu. Các nhận định cho thấy, lưu lượng vận chuyển dầu qua eo biển này sẽ chưa thể phục hồi hoàn toàn trước quý 1 hoặc quý 2 năm 2027, ngay cả khi xung đột kết thúc từ bây giờ.

Cập nhật giá xăng dầu thành phẩm trên thị trường châu Á cho tuần qua cũng giảm theo xu hướng giá dầu thô giảm. Dự báo, giá xăng dầu tại kỳ điều hành tuần tới có thể giảm đồng loạt. Trong đó, mức giảm của xăng cao hơn so với mức giảm giá dầu diesel.

Trong nước, ngày 23.5, giá bán xăng E10 RON 95-III tại nhiều cửa hàng bán lẻ xăng dầu phổ biến mức 25.050 đồng/lít (vùng 1) và xăng không chì RON 95-III phổ biến mức 25.540 đồng/lít (vùng 1). Tại thị trường vùng 2, giá mỗi loại cao hơn khoảng 500 đồng. Theo phản ánh của người tiêu dùng, mức giá bán lẻ xăng E10 không hấp dẫn như kỳ vọng.



