Giá xăng dầu hôm nay 28.5.2026: Xăng E10 có thể giảm sâu hôm nay?

Sáng 28.5, giá xăng dầu giảm mạnh, dầu Brent giao kỳ hạn giảm 5,29 USD/thùng, tương đương 5,31%, xuống 94,29 USD/thùng; dầu WTI giảm 5,21 USD/thùng, tương đương 5,55%, về 88,68 USD/thùng.

Như vậy, cả hai loại dầu chuẩn đều giảm sâu, thậm chí trong phiên có thời điểm rơi xuống mức thấp nhất trong vòng một tháng.

Các nhà phân tích cho rằng, các cuộc đàm phán giữa Mỹ và Iran đang có những bước tiến nhất định đã hỗ trợ giá dầu giảm sâu. Ngày 27.5, Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio cho biết, hai bên đã đạt được một số tiến triển hướng tới thỏa thuận hòa bình. Điều này có nghĩa là nguy cơ xung đột lan rộng đang có dấu hiệu hạ nhiệt, qua đó làm giảm tâm lý lo ngại thiếu hụt nguồn cung dầu toàn cầu.

Petrolimex và PVOil hiện đang chiếm khoảng 70 - 75% thị phần bán lẻ xăng dầu cả nước, đã bán xăng E10 trên toàn hệ thống của mình ẢNH: NHẬT THỊNH

Trong khi đó, hoạt động vận tải qua eo biển Hormuz cũng đang từng bước được nối lại. Trên Reuters, lãnh đạo cao cấp của Công ty Liquidity Energy nhận định, việc lưu thông hàng hải qua eo biển Hormuz dần được khôi phục đang củng cố kỳ vọng về khả năng mở cửa trở lại hoàn toàn tuyến vận tải năng lượng huyết mạch của thế giới.

Dữ liệu vận tải biển cho thấy, một tàu chở sản phẩm dầu mỏ do tập đoàn vận tải biển COSCO của Trung Quốc điều hành đã đi qua khu vực này vào thứ tư, sau khi hai tàu chở dầu thô khác vượt eo biển hôm trước. Tuy vậy, tàu dầu vận chuyển qua lối này vẫn ở mức thấp.

Trong nước, dự báo giá xăng dầu tại kỳ điều hành chiều nay giảm mạnh, mức giảm trên dưới 2.000 đồng/lít. Đặc biệt, giá xăng RON 95-III (90% dùng phối trộn xăng sinh học E10) so với giá tuần trước giảm hơn 8%, tương đương khoảng 2.100 đồng/lít. Do vậy, dự báo giá xăng E10 tại kỳ điều hành này giảm mạnh, có thể về ngưỡng 23.000 đồng/lít. Dự báo này chưa bao gồm Quỹ bình ổn giá xăng dầu và các loại thuế, phí khác, nếu có thay đổi.

Tuần trước, tại kỳ điều hành chiều 21.5, xăng E10 được các thương nhân đầu mối lớn báo tăng 1.600 đồng/lít, trong khi giá xăng khoáng RON 95-III tăng 1.471 đồng/lít.