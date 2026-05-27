Kinh tế Chính sách - Phát triển

Xăng E10 lưu mẫu 3 tháng cho ra kết quả thế nào?

Nguyên Nga
27/05/2026 16:33 GMT+7

"Kiểm tra chất lượng mẫu xăng E10 với thời gian lưu 3 tháng trong bình lưu mẫu cho kết quả đáp ứng tiêu chuẩn kỹ thuật hiện hành", Petrolimex cho biết.

Theo Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam (Petrolimex), xăng sinh học E10 đã phủ toàn hệ thống cửa hàng xăng thuộc sở hữu của Petrolimex từ ngày 25.5.

Việc Petrolimex đưa sản phẩm xăng sinh học E10 vào kinh doanh trên quy mô toàn quốc sớm hơn so với lộ trình ngày 1.6.2026 quy định tại Thông tư số 50/2025, nhằm mục tiêu thúc đẩy sử dụng nhiên liệu sinh học, giảm phụ thuộc vào nhiên liệu hóa thạch, giảm phát thải khí nhà kính và thúc đẩy chuyển dịch xanh trong lĩnh vực năng lượng.

Trước khi triển khai trên toàn hệ thống, Petrolimex đã tổ chức thí điểm kinh doanh xăng sinh học E10 tại một số cửa hàng xăng dầu từ tháng 8.2025 nhằm đánh giá khả năng vận hành thực tế, mức độ tương thích kỹ thuật và phản hồi của thị trường. 

Kết quả thí điểm cho thấy hoạt động cung ứng ổn định, chất lượng nhiên liệu đáp ứng các yêu cầu kỹ thuật theo quy định. Đặc biệt, kiểm tra chất lượng mẫu xăng E10 với thời gian lưu 3 tháng trong bình lưu mẫu cho kết quả đáp ứng tiêu chuẩn kỹ thuật hiện hành.

Petrolimex cho biết chất lượng xăng E10 được kiểm soát chặt chẽ trước khi đưa ra thị trường

Để triển khai kinh doanh xăng E10 trên quy mô toàn quốc, Petrolimex đã rà soát, nâng cấp hệ thống bể chứa, cột bơm, phương tiện vận tải, quy trình quản lý chất lượng và cập nhật cẩm nang hướng dẫn sử dụng nhiên liệu sinh học nhằm bảo đảm đáp ứng đầy đủ các quy chuẩn, tiêu chuẩn kỹ thuật. 

"Chất lượng xăng E10 được kiểm soát chặt chẽ trước khi đưa ra thị trường", Petrolimex khẳng định.

Với tiến độ phủ kín hệ thống phân phối từ 25.5 vừa qua, Petrolimex tiếp tục khẳng định vai trò tiên phong thực thi các chỉ đạo của Chính phủ, Bộ Công thương trong xây dựng hệ sinh thái năng lượng sạch; đồng hành cùng định hướng chuyển dịch năng lượng quốc gia, hướng tới tăng trưởng xanh và phát triển bền vững.

Tương tự, Tổng công ty Dầu Việt Nam (PVOil) cũng chính thức phân phối xăng E10 trên toàn hệ thống gần 1000 cửa hàng xăng dầu trên cả nước trong tháng 5. 

Theo Bộ Công thương, hai doanh nghiệp đầu mối lớn nhất là Petrolimex và PVOil hiện đang chiếm khoảng 70 - 75% thị phần bán lẻ xăng dầu cả nước. Đến nay, các doanh nghiệp lớn đã vào cuộc, theo Bộ Công thương, các đơn vị còn lại cũng đang chuẩn bị các phương án để tham gia lộ trình chuyển đổi sang xăng sinh học E10.


Xe còn xăng cũ, có cần xả sạch bình trước khi chuyển sang đổ xăng E10? Câu trả lời từ các hãng xe và chuyên gia kỹ thuật là hoàn toàn không cần thiết đối với phần lớn ô tô, xe máy đời mới hiện nay.

