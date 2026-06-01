Theo dõi báo trên
Giá xăng dầu hôm nay 1.6.2026: Xăng E10 có thể giảm tiếp trong tuần này?

Nguyên Nga
01/06/2026 08:44 GMT+7

Giá xăng dầu thế giới tăng sáng đầu tuần trước những thông tin trái chiều liên quan diễn biến đàm phán hòa bình Trung Đông. Trong khi đó, giá xăng dầu trong nước được dự báo có thể giảm tiếp nếu giá thế giới không có nhiều biến động.

Sáng 1.6, giá xăng dầu thế giới tăng hơn 2%, ghi nhận lúc 7 giờ 20 phút (theo giờ Việt Nam), dầu WTI tăng 2,42 USD/thùng lên 89,78 USD/thùng; dầu Brent chuẩn toàn cầu tiến 2,18 USD lên 93,3 USD/thùng.

Tuần trước, giá cả 2 mặt hàng dầu chuẩn trên đều giảm hơn 10 - 11%, mức giảm mạnh nhất trong 7 tuần qua và về mức thấp nhất kể từ giữa tháng 4.

Kỳ vọng Mỹ và Iran sẽ sớm đạt được thỏa thuận ngừng bắn, qua đó tạo điều kiện khôi phục hoạt động vận tải qua eo biển Hormuz đã hỗ trợ giá dầu giảm sâu tuần qua. Hôm nay (1.6), giá dầu tăng trở lại sau khi Israel ra lệnh cho quân đội tiến sâu hơn vào lãnh thổ Lebanon trong cuộc chiến với lực lượng Hezbollah do Iran hậu thuẫn, bất chấp lệnh ngừng bắn được công bố cách đây hơn 6 tuần.

Xăng E10 được bán phổ biến trên thị trường hôm nay với giá từ 23.660 đồng/lít

Theo các nhà phân tích, giới đầu tư đang đặt cược vào khả năng một thỏa thuận ngừng bắn giữa Mỹ và Iran sẽ sớm được hoàn tất dù "số phận" của eo biển Hormuz vẫn chưa được định đoạt khi thông tin phát đi từ 2 phía khác nhau. Phía Iran cho biết, việc mở lại eo biển Hormuz sẽ tuân theo các điều kiện và cơ chế do nước này xác định. Trong khi đó, Tổng thống Mỹ Donald Trump tiếp tục kêu gọi Iran mở lại hoàn toàn tuyến hàng hải này ngay lập tức nhằm giảm áp lực đối với thị trường năng lượng toàn cầu.

Trong nước, hôm nay (1.6) là sự kiện quan trọng của ngành xăng dầu Việt Nam khi toàn quốc chính thức chuyển đổi hoàn toàn việc dùng xăng khoáng (xăng không chì) RON95 sang xăng sinh học E10. Việc chuyển đổi này không chỉ là bước đi quan trọng trong lộ trình phát triển nhiên liệu sinh học của Việt Nam, mà còn góp phần tăng khả năng chủ động nguồn cung năng lượng và hướng tới mục tiêu phát triển xanh, bền vững của quốc gia trong những năm tới.

Do giá dầu thế giới tuần qua giảm sâu, cập nhật đến sáng nay (1.6), giá xăng dầu trong nước cũng được dự báo có thể giảm tiếp trong tuần này nếu giá thế giới không biến động nhiều trong các phiên tới.

Khuyến cáo dấu hiệu xe máy dùng xăng E10 phải bảo dưỡng ngay

Sáng 1.6, giá bán lẻ xăng E10 RON95-III phổ biến trên thị trường vùng 1 là 23.660 đồng/lít, thị trường vùng 2 (xa cảng, xa kho, xa nhà máy...) là 24.130 đồng/lít; xăng E5 RON 92-II (loại nhiên liệu được tiêu thụ đến 31.12.2030) lần lượt 23.250 đồng/lít và 23.710 đồng/lít. Trên thị trường, nhiều cửa hàng bán lẻ xăng dầu (chủ yếu của Petrolimex) cũng đã bán xăng E10 RON 95-V với giá 24.560 đồng/lít (vùng 1) và 25.050 đồng/lít (vùng 2).

Thị trường xăng dầu hôm nay cũng ghi nhận giá bán lẻ dầu diesel phổ biến mức 27.650 - 28.910 đồng/lít (vùng 1) và 28.200 - 29.480 đồng/lít (vùng 2). Giá xăng dầu của Việt Nam đang thấp hơn nhiều do với giá xăng dầu tại một số nước trong khu vực.

Từ hôm nay, dừng lưu hành xăng RON95, RON97, chỉ bán phổ biến xăng E10

Theo quy định tại Thông tư 60 của Bộ Công thương, từ hôm nay (1.6), trên cả nước, các loại xăng khoáng truyền thống sẽ chính thức được dừng lưu hành. Thay vào đó, người tiêu dùng sẽ chỉ có các lựa chọn là xăng E5 RON92-II và E10 RON 95-III, E10 RON 95-V.

