Giá xăng dầu hôm nay 30.5.2026: Tuần lao dốc hơn 10%

Nguyên Nga
30/05/2026 09:15 GMT+7

Giá dầu thế giới có tuần giảm sâu trước kỳ vọng hòa bình cho Trung Đông, eo biển Hormuz sẽ sớm được mở trở lại. Diễn biến thị trường cho thấy, giá xăng dầu trong nước có thể giảm tiếp trong tuần tới.

Sáng 30.5, giá xăng dầu đóng phiên cuối tuần giảm gần 2%, hợp đồng dầu Brent giao tháng 7 giảm 1,66 USD/thùng, tương đương 1,8%, xuống 92,05 USD/thùng; dầu WTI giảm 1,54 USD/thùng, tương đương 1,7%, xuống 87,36 USD/thùng.

Tính cả tuần, theo MarketWatch, giá dầu WTI của Mỹ giảm hơn 9,5%, dầu Brent giảm gần 12%. Cả 2 loại dầu chuẩn đang về mức thấp nhất kể từ giữa tháng 4.

Theo các nhà phân tích, thị trường đang đặt cược vào khả năng một thỏa thuận ngừng bắn giữa Mỹ và Iran sẽ sớm được hoàn tất. Nhờ vậy, giá dầu cả tuần giảm sâu. 

Xăng khoáng RON95 sẽ chính thức được thay thế bởi xăng E10 để bán trên thị trường từ ngày 1.6 tới

Những tín hiệu tích cực gần đây đã mở ra kỳ vọng mới cho thị trường cho dù biến động mạnh. Trong tuần, nhiều phiên giao dịch dầu thô ghi nhận mức dao động lên tới 6 USD/thùng. Trong báo cáo mới nhất, Commerzbank đã nâng dự báo giá dầu Brent lên mức 90 USD/thùng vào cuối tháng 9 và 85 USD/thùng vào cuối năm nay, dựa trên kịch bản hoạt động vận tải thông thường qua eo biển Hormuz tiếp tục bị gián đoạn trong 2 tháng nữa.

Trong diễn biến khác, tại châu Á, Nhật Bản - thị trường phụ thuộc phần lớn vào nguồn dầu từ Trung Đông - đã ghi nhận lượng dầu thô nhập khẩu trong tháng trước giảm 66% so với cùng kỳ năm trước. 

Trước diễn biến giá thế giới, giá xăng dầu trong nước dự báo, sẽ có đợt giảm giá tiếp trong tuần tới nếu thị trường không nhiều biến động. 

Ngày 1.6, theo Thông tư 50 của Bộ Công thương, thị trường trong nước chỉ lưu hành xăng sinh học E5 và E10, ngưng bán xăng khoáng. Do vậy, cơ quan điều hành có thể có đợt thông báo giá bán mới cho 2 mặt hàng xăng này trước giờ "G" xăng sinh học.

Giá dầu thô biến động nhẹ trái chiều "ngóng" các thông tin liên quan tiến triển đàm phán nhằm gia hạn ngừng bắn giữa Mỹ và Iran. Các mặt hàng xăng dầu trong nước vừa được giảm đồng loạt từ khoảng 1.040 - 1.400 đồng/lít, xăng E10 giảm cao nhất.

