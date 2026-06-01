Thời sự

Bộ Công thương đề xuất các yếu tố cấu thành giá cơ sở xăng E10

Tuyến Phan
01/06/2026 17:24 GMT+7

Theo dự thảo, kể từ 1.6.2026, xăng E10 RON95-III được xác định là mặt hàng tiêu dùng phổ biến, do nhà nước công bố giá cơ sở xăng dầu, thay thế xăng khoáng RON95-III.

Bộ Công thương vừa gửi hồ sơ đến Bộ Tư pháp để lấy ý kiến thẩm định đối với dự thảo Nghị quyết của Chính phủ về việc triển khai lộ trình sử dụng xăng sinh học E10.

Theo dự thảo, thương nhân đầu mối kinh doanh xăng dầu được thuê dịch vụ thử nghiệm từ các đơn vị đủ năng lực theo quy định của pháp luật để kiểm tra chất lượng xăng dầu theo quy chuẩn kỹ thuật quốc gia. Kết quả thử nghiệm phục vụ cho việc thực hiện thủ tục hành chính về đăng ký cơ sở pha chế xăng dầu.

Kể từ 1.6.2026, xăng E10 RON95-III được xác định là mặt hàng tiêu dùng phổ biến, do nhà nước công bố giá cơ sở xăng dầu, thay thế xăng khoáng RON95-III.

Đây cũng sẽ là thời điểm Bộ Công thương phối hợp Bộ Tài chính bắt đầu công bố giá cơ sở mặt hàng xăng E10 RON95-III và công bố giá cơ sở mặt hàng E5 RON92.

Các yếu tố hình thành giá cơ sở xăng E10

Dự thảo cũng nêu rõ, kể từ 1.6.2026, Bộ Công thương, Bộ Tài chính xác định các yếu tố cấu thành trong công thức giá cơ sở xăng dầu và công bố giá cơ sở xăng dầu để thực hiện điều hành giá xăng dầu đối với xăng E10 RON95-III theo quy định.

Các yếu tố hình thành giá cơ sở xăng E10 RON95-III gồm:

- Giá xăng dầu thế giới do Bộ Công thương xác định theo nguyên tắc tính bình quân theo số ngày có giá giữa hai kỳ công bố giá cơ sở của giá xăng RON95 được giao dịch trên thị trường quốc tế.

- Giá Etanol nhiên liệu áp dụng trong công thức tính giá cơ sở xăng E10 RON95-III do Bộ Tài chính xác định và thông báo với Bộ Công thương áp dụng trong công thức tính giá cơ sở.

- Chi phí đưa xăng từ nước ngoài về cảng Việt Nam, premium để tính giá xăng từ nguồn sản xuất trong nước, chi phí đưa xăng từ nhà máy lọc dầu trong nước về đến cảng, được áp dụng theo mức chi phí hình thành giá cơ sở của mặt hàng xăng RON95-III; lợi nhuận định mức, chi phí kinh doanh định mức áp dụng theo mức chi phí hình thành giá cơ sở của xăng E5 RON92.

Khi có đầy đủ các yếu tố chi phí cho hoạt động kinh doanh xăng E10 RON95-III theo quy định, Bộ Tài chính chủ trì, phối hợp với Bộ Công thương tổng hợp, rà soát, yêu cầu báo cáo bổ sung hoặc khảo sát thực tế (nếu cần thiết) để xem xét, quyết định chi phí đưa xăng từ nước ngoài về cảng Việt Nam, premium để tính giá xăng từ nguồn sản xuất trong nước, chi phí đưa xăng từ nhà máy lọc dầu trong nước về đến cảng, chi phí kinh doanh định mức và thông báo để Bộ Công thương áp dụng trong công thức giá cơ sở.

Trách nhiệm của Bộ Công thương, Bộ Khoa học và Công nghệ

Dự thảo cũng nêu rõ, trong quá trình triển khai thực hiện lộ trình sử dụng xăng sinh học E10, Bộ Công thương căn cứ tình hình thực tế, chủ trì báo cáo Chính phủ xem xét điều chỉnh tỷ lệ phối trộn, chủng loại mặt hàng xăng, xăng sinh học kinh doanh trên thị trường, các yếu tố cấu thành trong công thức giá cơ sở xăng dầu và công bố giá cơ sở để thực hiện điều hành giá xăng dầu phù hợp.

Bộ Công thương cũng chủ trì điều phối nguồn cung etanol và xăng nền để pha chế, phối trộn xăng sinh học E10; giám sát lộ trình pha chế, phối trộn, kinh doanh xăng sinh học E10. Cùng đó là tổ chức việc phân phối xăng E5, E10 trên phạm vi toàn quốc từ ngày 1.6.2026.

Bộ Khoa học và Công nghệ có trách nhiệm xây dựng văn bản hướng dẫn việc thử nghiệm, đánh giá chất lượng xăng dầu, xăng sinh học E10; việc sử dụng kết quả thử nghiệm trong hồ sơ đăng ký cơ sở pha chế xăng dầu và kiểm soát chất lượng theo quy chuẩn kỹ thuật quốc gia hiện hành.

Đồng thời, rà soát, hướng dẫn việc cấp, sửa đổi, bổ sung giấy chứng nhận đăng ký cơ sở pha chế xăng dầu trong phạm vi thẩm quyền; trường hợp vượt thẩm quyền, báo cáo cấp có thẩm quyền xem xét, quyết định.

