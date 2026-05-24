Trước ‘giờ G’ chỉ bán xăng E10, nhiều chủ xe vẫn lo lắng

Trên các hội nhóm về ô tô, câu hỏi được nhiều chủ phương tiện đặt ra là vì sao không tiếp tục duy trì bán cả xăng E10 và các loại xăng khoáng như RON-95 để người dân có thêm lựa chọn?

Trước mốc thời hạn 1.6 tới gần, nhiều người đã thử đổ xăng E10 và thấy xe chạy ổn, chỉ hao xăng. Nhưng cũng có chủ xe phản ánh, khi đổ xăng E10 thì hệ thống điện tử của xe phát lỗi cảnh báo xăng.

Một chủ xe cho hay đã trực tiếp thử nghiệm đổ xăng E10 với xe máy SH150i, kết quả kiểm nghiệm cá nhân cho thấy xăng E10 hao xăng hơn RON95 khoảng 3 - 5%. Ngoài việc hao xăng hơn, chủ xe này cho hay "máy nóng hơn, ì máy hơn".

Chia sẻ của một chủ xe về trải nghiệm thực tế khi sử dụng xăng E10

Tuy nhiên, cũng có chủ xe cho biết đã đổ xăng E10 và không phát hiện có vấn đề gì ở động cơ, máy chạy êm, không bị nóng.

Trên thực tế, điều chủ phương tiện băn khoăn nhất khi cận kề thời hạn 1.6 chỉ được phân phối xăng E10 là các loại xe cũ, nhất là ô tô cũ đời có sử dụng được xăng E10 hay không. Trường hợp những dòng xe quá cũ không sử dụng được, chủ xe phải làm gì?

Trên một số mẫu xe hiện nay, thông tin về loại nhiên liệu được phép sử dụng được in trên nhãn dán mặt trong của nắp bình nhiên liệu. Ngoài ra, tất cả các hãng xe đều công bố loại nhiên liệu có thể sử dụng cho xe trong sách hướng dẫn sử dụng đi kèm theo xe khi bán. Trường hợp mất tài liệu này, người dùng có thể tải bản mềm trên website chính hãng.

Dù vậy, ngay cả khuyến cáo của một số dòng xe cũng khiến người dùng băn khoăn. Một chủ xe Kia K3 đời 2022 cho biết, sách hướng dẫn sử dụng của xe cho biết "không sử dụng nhiên liệu xăng có chứa nhiều hơn 10% ethanol" (xăng E10 chứa 10% ethanol). Song hãng xe lại đưa ra khuyến cáo "ngưng sử dụng bất kỳ nhiên liệu có pha ethanol nếu xuất hiện bất cứ vấn đề gì liên quan đến khả năng vận hành xe. Xe hư hỏng hoặc giảm khả năng vận hành sẽ không được bảo hành bởi nhà sản xuất".

Chủ xe lo lắng khi nhà sản xuất xe khuyến cáo "ngưng sử dụng bất kỳ nhiên liệu có pha ethanol nếu xuất hiện bất cứ vấn đề gì liên quan đến khả năng vận hành xe"

Một chuyên gia ô tô cho rằng, quy định này của nhà sản xuất xe có thể hiểu là xe sử dụng được xăng E10, song các khuyến cáo đi kèm giúp miễn trừ trách nhiệm bảo hành của hãng trong trường hợp xe xảy ra hỏng hóc do sử dụng nhiên liệu không phù hợp.

Đa số các loại xe ô tô, xe máy đời mới sau năm 2010 trở lại đây đều được trang bị động cơ, máy móc tương thích với xăng E10, nhất là các dòng xe nhập khẩu. Nhưng với các xe đời cũ trước 2010, chủ xe cần tìm hiểu kỹ loại xe mình dùng có thể sử dụng xăng E10 hay không để tránh nguy cơ hỏng hóc do không tương thích.

Xăng E10 có ảnh hưởng ra sao?

Theo PGS-TS Đàm Hoàng Phúc, Giám đốc chương trình đào tạo kỹ thuật ô tô, Đại học Bách khoa Hà Nội, ethanol là chất dung môi không ảnh hưởng đến các chi tiết cơ khí, chỉ ảnh hưởng đến vật liệu phi kim như gioăng, phớt, cao su.

Ngoài ra, ethanol có tính chất tẩy rửa, làm cặn bám trong bình xăng tan ra nhanh hơn, đi theo hệ thống nhiên liệu cung cấp lên. "Nhưng ô tô đời mới bình xăng tốt hơn nên không có chuyện đóng cặn nữa nhưng xe máy có thể vẫn còn, người tiêu dùng cũng nên lưu ý. Ethanol ngậm nước nên mật độ nước tăng lên, ảnh hưởng đến khả năng cháy của xăng, ảnh hưởng nhiều nhất xe chế hòa khí", ông Phúc cho hay.

Nhóm nghiên cứu của ĐH Bách Khoa do PGS-TS Đàm Hoàng Phúc chủ trì từng tiến hành thử nghiệm, đo kiểm việc vận hành của xe ô tô với các loại nhiên liệu khác nhau gồm RON 95-V, xăng sinh học E5 RON 95 V và xăng E10 RON 95 V.

Kết quả nghiên cứu trên dòng xe Toyota Corolla Cross cho thấy, xăng E10 cho công suất thấp nhất trong 3 loại nhiên liệu ở mọi dải tốc độ từ 60 - 120 km/h, với cả bản thuần xăng và bản hybrid, với mức chênh lệch so với xăng A95 và E5 khoảng 1 - 5%.

Việc ảnh hưởng đến hiệu suất động cơ cũng khiến ô tô sử dụng xăng E10 có phần ì hơn các loại xăng khác. Cụ thể, thời gian tăng tốc từ 10 - 100 km/h của xăng E10 trên hai dòng xe thuần xăng và hybrid lần lượt là 10,49 và 9,19 giây. Trong khi đó, thông số của xăng A95 và E5 lần lượt là 9,62 - 9,21 giây và 8,56 - 8,13 giây.

Song chuyên gia này cũng cho rằng, "tất cả các lo ngại về xăng E5, E10 không phải bản chất công nghệ mà bản chất nỗi lo về chất lượng triển khai". Nói cách khác, phải làm sao nhiên liệu đạt chuẩn, hạ tầng kiểm soát tốt và sự đồng hành rõ ràng từ cơ quan nhà nước, doanh nghiệp.

Chủ xe cũ cần lưu ý gì?

Tại một tọa đàm về xăng sinh học E10 mới đây, đại diện Hiệp hội các nhà sản xuất xe máy VN (VAMM) cho biết, các phương tiện xe máy của các hãng thuộc VAMM đều có thể chuyển đổi sang xăng E10, ngay cả các xe đời cũ sản xuất cách đây từ 20 - 25 năm.

Tuy nhiên, khi sử dụng xăng E10, chủ phương tiện cần lưu ý, nếu để xe quá lâu không sử dụng, sẽ khó khởi động xe hơn so với việc sử dụng xăng khoáng thông thường do đặc tính của nhiên liệu sinh học là hút nước.

Ngoài ra, nhiên liệu sinh học còn có đặc tính tẩy rửa, nên với các hệ thống nhiên liệu sử dụng bình xăng kim loại, sau một thời gian sử dụng sẽ có các mảng cặn bám; khi dùng xăng sinh học sẽ xảy ra quá trình tẩy rửa các chất đó và tạo ra các hạt nhỏ, có thể gây ra tắc hoặc hơi khó trong quá trình bơm hút.

Do đó, các nhà sản xuất cũng luôn khuyến cáo người sử dụng thường xuyên kiểm tra bảo hành, bảo dưỡng hệ thống nhiên liệu của xe, nên nếu người sử dụng tuân thủ khuyến cáo này, hoàn toàn có thể tránh khỏi tình trạng trên.

Với ô tô, đại diện Hiệp hội các nhà sản xuất ô tô VN (VAMA) cũng khẳng định, hầu hết tất cả các sản phẩm đều được thiết kế để phù hợp với nhiên liệu xăng E10. Nhà sản xuất sẵn sàng cam kết bảo hành phương tiện đối với các xe "sử dụng đúng nhiên liệu theo đúng tiêu chuẩn kỹ thuật đã được khuyến cáo".

Xăng E10 là loại xăng sinh học pha 10% ethanol nhiên liệu (cồn sinh học) và 90% xăng khoáng truyền thống. Ethanol chủ yếu được sản xuất từ nguyên liệu sinh học như sắn, mía, ngô... và được xem là nhiên liệu tái tạo. Hiện Việt Nam có 6 nhà máy sản xuất ethanol, trong đó 4 nhà máy đang hoạt động công suất thấp và 2 nhà máy sẽ tái hoạt động vào cuối 2026 - 2027. Nếu vận hành 100% công suất, cả 6 nhà máy chỉ đáp ứng được khoảng 40% nhu cầu pha chế xăng sinh học. Do đó, Việt Nam vẫn phải nhập khẩu phần lớn ethanol để phục vụ sản xuất trong nước.







