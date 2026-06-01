Sử dụng xăng E10, người dùng ô tô cần thay đổi thói quen nào?

Chí Tâm
01/06/2026 13:31 GMT+7

Từ ngày 1.6, các trạm xăng trên cả nước bắt đầu chuyển sang bán xăng E10. Để bảo vệ động cơ ô tô và tránh các vấn đề không đáng có, người dùng cần chủ động thay đổi một số thói quen sử dụng xe trước đây.

Thay đổi thói quen sử dụng ô tô thế nào khi dùng xăng E10?

Các cây xăng, dầu trên cả nước sẽ bắt đầu triển khai bán xăng E10 kể từ ngày 1.6 và ngừng bán xăng khoáng. Để đảm bảo tối ưu hiệu suất vận hành động cơ, hiệu quả tiết kiệm nhiên liệu… người dùng cần phải thay đổi một số thói quen khi sử dụng loại nhiên liệu này.

Một trong những thói quen cần lưu ý là không nên để ô tô "đắp chiếu" quá lâu không sử dụng khi đã đổ đầy bình xăng E10. Do đặc tính ethanol là dễ hút ẩm từ không khí, việc để xe không vận hành trong thời gian dài dễ làm hơi nước bị tích tụ, phân tách lớp và làm giảm chất lượng nhiên liệu.

Sau khi đổ xăng E10, người dùng không nên để xe "đắp chiếu", không sử dụng quá lâu

Kế đến, cần thay đổi thói quen đổ tràn bình xăng. Về tính chất, ethanol có khả năng giãn nở nên khi đổ quá đầy bình, nhiên liệu có thể tràn sang hệ thống thu hồi hơi xăng, tạo áp suất lớn trong bình chứa. Về lâu dài, điều này có thể làm ảnh hưởng tới hệ thống kiểm soát khí thải trên một số dòng xe mới.

Việc lựa chọn các cây xăng uy tín, có lượng khách hàng ổn định sẽ đảm bảo chất lượng xăng hơn so với các cây xăng nhỏ lẻ. Về lý thuyết, quy trình bảo quản xăng E10 rất khắt khe nên nhiên liệu luân chuyển liên tục sẽ tránh tình trạng tồn hàng dài ngày, làm giảm chất lượng xăng.

Thông tin xăng E10 có khả năng hút ẩm khiến nhiều người dùng lo ngại hơi nước dễ lọt vào bình nhiên liệu, gây ảnh hưởng đến động cơ. Tuy nhiên trên thực tế, hệ thống bình xăng trên ô tô hiện đại kín và phức tạp hơn khá nhiều so với suy nghĩ phổ biến.

