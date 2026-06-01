Sử dụng xăng E10, người dùng ô tô cần thay đổi thói quen nào?

Thay đổi thói quen sử dụng ô tô thế nào khi dùng xăng E10?

Các cây xăng, dầu trên cả nước sẽ bắt đầu triển khai bán xăng E10 kể từ ngày 1.6 và ngừng bán xăng khoáng. Để đảm bảo tối ưu hiệu suất vận hành động cơ, hiệu quả tiết kiệm nhiên liệu… người dùng cần phải thay đổi một số thói quen khi sử dụng loại nhiên liệu này.

Một trong những thói quen cần lưu ý là không nên để ô tô "đắp chiếu" quá lâu không sử dụng khi đã đổ đầy bình xăng E10. Do đặc tính ethanol là dễ hút ẩm từ không khí, việc để xe không vận hành trong thời gian dài dễ làm hơi nước bị tích tụ, phân tách lớp và làm giảm chất lượng nhiên liệu.

Kế đến, cần thay đổi thói quen đổ tràn bình xăng. Về tính chất, ethanol có khả năng giãn nở nên khi đổ quá đầy bình, nhiên liệu có thể tràn sang hệ thống thu hồi hơi xăng, tạo áp suất lớn trong bình chứa. Về lâu dài, điều này có thể làm ảnh hưởng tới hệ thống kiểm soát khí thải trên một số dòng xe mới.

Việc lựa chọn các cây xăng uy tín, có lượng khách hàng ổn định sẽ đảm bảo chất lượng xăng hơn so với các cây xăng nhỏ lẻ. Về lý thuyết, quy trình bảo quản xăng E10 rất khắt khe nên nhiên liệu luân chuyển liên tục sẽ tránh tình trạng tồn hàng dài ngày, làm giảm chất lượng xăng.