'Lắc bình' khi dùng xăng E10: Lời khuyên có cơ sở hay thổi phồng?

Những ngày gần đây, cùng với thông tin xăng sinh học E10 sắp được phân phối rộng rãi hơn trên thị trường, nhiều video và bài đăng trên các diễn đàn, hội nhóm mạng xã hội bắt đầu lan truyền lời khuyên người dùng nên "lắc xe" hoặc "lắc bình xăng xe" trước khi khởi động động cơ sau thời gian dài không sử dụng. Điều này khiến không ít người dùng ô tô, xe máy hoang mang, lo ngại loại nhiên liệu mới có thể gây thêm rắc rối trong quá trình sử dụng.

Nhiều người dùng ô tô chia sẻ thông tin về lời khuyên "lắc bình xăng" xe trước khi nổ máy để tránh sự cố khi dùng xăng E10

Thực tế, theo cập nhật của PV Thanh Niên, nguồn gốc chính của những nội dung lan truyền trên mạng xã hội xuất phát từ đoạn trả lời phỏng vấn của một chuyên gia trong ngành ô tô, xe máy. Theo vị này, nếu xe sử dụng xăng E10 nhưng để lâu ngày không sử dụng, ethanol trong nhiên liệu có thể tách khỏi xăng, lắng xuống dưới đáy bình. Từ đó, chuyên gia này đề xuất người dùng nên lắc nhẹ xe trước khi đề máy nhằm giúp nhiên liệu "hòa đều" trở lại.

Lời khuyên này nhanh chóng thu hút sự chú ý của nhiều người dùng, đặc biệt trong bối cảnh không ít tài xế Việt vẫn còn tâm lý dè chừng với nhiên liệu sinh học sau giai đoạn phổ cập xăng E5 trước đây.

Vì sao xuất hiện lời khuyên "lắc xe" khi dùng xăng E10?

Về bản chất, xăng E10 là nhiên liệu pha 10% ethanol với xăng khoáng. Ethanol có đặc tính dễ hấp thụ hơi ẩm từ môi trường hơn so với xăng thông thường. Trong một số điều kiện nhất định như nhiên liệu tồn chứa quá lâu, môi trường ẩm hoặc bình chứa không kín, hỗn hợp có thể xảy ra hiện tượng phân lớp, còn gọi là "tách pha". Khi đó, ethanol hòa cùng nước có xu hướng lắng xuống phía dưới bình nhiên liệu. Đây cũng là lý do một số chuyên gia khuyên người dùng cần "lắc đều" bình xăng trước khi khởi động động cơ.

Tuy nhiên, trên thực tế, hiện tượng này không dễ xảy ra trong điều kiện sử dụng bình thường. Xăng E10 hiện đã được sử dụng phổ biến nhiều năm tại Mỹ, châu Âu, Thái Lan hay Philippines. Các nhà sản xuất ô tô, xe máy hiện nay cũng đều đã tính toán khả năng tương thích với nhiên liệu pha ethanol ở tỷ lệ nhất định.

Thực tế, hiện tượng "tách pha" nhiên liệu là có cơ sở, tuy nhiên điều kiện để xảy ra hiện tượng này và mức độ tác động gây hỏng hóc xe là cực kỳ khó

Ngay tại Việt Nam, nhiều mẫu ô tô và xe máy đời mới cũng được nhà sản xuất xác nhận có thể sử dụng xăng E10 mà không cần thay đổi kết cấu động cơ hay hệ thống nhiên liệu. Điều đó cho thấy, nguy cơ "tách pha" thường chỉ xuất hiện trong các trường hợp đặc thù hơn, chẳng hạn phương tiện để quá lâu không vận hành, nhiên liệu tồn chứa nhiều tháng hoặc điều kiện bảo quản không phù hợp.

Tuy vậy, các hãng xe cũng nhấn mạnh, thực tế bình xăng xe ô tô không phải một "can nhựa" đơn thuần và không khí có thể tự do đi vào. Trái lại, chi tiết này ngày nay được thiết kế kín kẽ nhờ hệ thống EVAP (Evaporative Emission Control System). Đây được xem là một lá chắn chính xác và chủ động ngăn chặn, hạn chế tối đa không khí ẩm vào bình xăng. Ngoài ra, các kỹ thuật viên cũng cho biết, để hiện tượng tách pha hay tách nước xảy ra, lượng nước hấp thụ trong bình xăng phải vượt ngưỡng 0.5%. Lấy ví dụ dễ hiểu, một bình xăng 50 lít, lượng nước tích tụ phải đạt 250 ml (tương đương một cốc nước lớn). Đây là điều kiện cực kỳ khó xảy ra.

Không nên biến xăng E10 thành nỗi sợ mới

Trên thực tế, việc có các tranh luận quanh xăng E10 là điều không quá bất ngờ. Trước đây, khi xăng E5 bắt đầu phổ biến, thị trường cũng từng xuất hiện nhiều lo ngại liên quan đến khả năng vận hành, mức tiêu hao nhiên liệu hay độ bền động cơ. Một phần nguyên nhân đến từ tâm lý e ngại với nhiên liệu mới, đặc biệt khi phần lớn người dùng khó tự kiểm chứng các thông tin kỹ thuật lan truyền trên mạng xã hội.

Một số hãng xe đã lên tiếng khẳng định các dòng xe hiện nay hầu hết đều đáp ứng kỹ thuật để sử dụng xăng E10

Tuy nhiên, nhiều ý kiến cho rằng việc thổi phồng các hiện tượng như "tách lớp ethanol" hay biến chuyện "lắc xe" thành thao tác bắt buộc có thể khiến người dùng hiểu sai bản chất vấn đề. Bởi trong đa số trường hợp sử dụng thông thường, xăng E10 không tạo ra khác biệt quá lớn so với xăng khoáng truyền thống.

Quan trọng hơn, các loại nhiên liệu pha ethanol hiện nay đều đã có tiêu chuẩn kỹ thuật, quy trình phối trộn và bảo quản riêng. Nếu được sử dụng đúng cách, E10 vẫn là loại nhiên liệu được nhiều quốc gia áp dụng nhằm giảm phát thải và từng bước thay thế nhiên liệu hóa thạch truyền thống.

Với người dùng ô tô, xe máy, điều cần thiết lúc này có lẽ không phải là học thêm những "mẹo" sử dụng mang tính truyền miệng, mà là hiểu đúng đặc tính của loại nhiên liệu mới để tránh tâm lý hoang mang không cần thiết.