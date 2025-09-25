22 năm sát cánh tài xế Việt, mẫu xe này là 'cần câu cơm bền bỉ'

Đồng hành cùng thời đại

22 năm trước, khi thị trường vận tải hành khách ở Việt Nam bắt đầu bùng nổ, Toyota Vios nhanh chóng trở thành cái tên quen thuộc với giới tài xế taxi. Không ồn ào quảng bá, mẫu sedan nhỏ gọn nhưng bền bỉ này đã len lỏi khắp các con phố đông đúc, phục vụ hàng triệu chuyến đi an toàn.

Từ những ngày đầu đồng hành cùng taxi truyền thống, Toyota Vios đã kịp thích nghi với xu hướng mới khi các ứng dụng gọi xe xuất hiện. Trong kỷ nguyên xe công nghệ, hình ảnh Toyota Vios một lần nữa khẳng định vị trí hàng đầu, là sự lựa chọn đáng tin cậy cho lớp tài xế trẻ, khởi nghiệp với nghề lái xe dịch vụ.

Được tài xế tin tưởng là ‘cần câu cơm bền bỉ’

Khác với những dòng xe phô trương về kiểu dáng hay tính năng giải trí, Toyota Vios chinh phục giới tài xế bằng giá trị thực tiễn: Vận hành ổn định, tiết kiệm nhiên liệu, chi phí bảo dưỡng thấp, và hoạt động bền bỉ. Đó chính là lý do nhiều người gọi Vios là ‘cần câu cơm bền bỉ’.

Phan Văn Châu, một bác tài chạy xe công nghệ ở Hà Nội, chia sẻ: ‘Mỗi ngày xe chạy hơn 300 km nhưng hiếm khi gặp sự cố lớn. Chi phí xăng dầu và bảo dưỡng cũng dễ kiểm soát, nên tôi yên tâm gắn bó’.

Trong khi đó, anh Nguyễn Ngọc Khanh (Đà Nẵng) chia sẻ về chiếc Toyota Vios phiên bản G đời 2017 vừa sang tên với giá hơn 300 triệu đồng. Anh Khanh cho hay đã sử dụng chiếc xe để chạy dịch vụ suốt từ lúc mua về, nhưng khi bán lại vẫn cảm thấy hài lòng với mức giá chung của toàn thị trường, cho thấy khả năng giữ giá khá tốt.

Toyota Vios chinh phục giới tài xế bằng giá trị thực tiễn. Nguồn: Toyota Việt Nam

Anh Trần Trung Kiên (Thái Nguyên) từng kể rằng sau 10 năm lăn bánh cùng Vios, anh đổi sang chiếc xe mới mà vẫn dư dả để tiếp tục ‘lên đời’ với chiếc Toyota Vios đời mới nhất. Chị Nguyễn Thị Hậu (Nam Định) xúc động kể lại: ‘Từ ngày anh nhà mất, tôi phải chạy xe nuôi các con. Nhưng nhờ Vios mà tôi có thể yên tâm chạy xe mỗi ngày, đủ trang trải cuộc sống, nuôi hai con ăn học tử tế’.

Ngày nay, lớp tài xế trẻ tiếp nối con đường ấy. Họ chọn Toyota Vios để bắt đầu sự nghiệp, coi đó là bước khởi đầu vững chắc. Toyota Vios không chỉ mang lại thu nhập mà còn mang ý nghĩa tinh thần - chiếc xe gắn với niềm tin, sự an tâm và ước mơ đổi đời của biết bao gia đình.

Tri ân 30 năm Toyota tại Việt Nam - 20 năm gắn bó cùng cộng đồng tài xế

Sự thành công của Vios gắn liền với hành trình 30 năm mà Toyota đã đồng hành cùng người tiêu dùng Việt. Với khoảng 20 năm sát cánh cùng cộng đồng tài xế, Vios không chỉ là mẫu xe bán chạy nhất của Toyota, mà còn là biểu tượng cho triết lý luôn đồng hành cùng người Việt.

Hàng vạn tài xế đã và đang đặt niềm tin vào Toyota Vios, biến mẫu xe này thành bạn đồng hành trên mọi nẻo đường. Đó là minh chứng rõ nét nhất cho một sản phẩm không chỉ đáp ứng nhu cầu di chuyển, mà còn gắn bó mật thiết với cuộc sống thường nhật của người dân.

Hàng vạn tài xế đã và đang đặt niềm tin vào Toyota Vios. Nguồn: Toyota Việt Nam

Nhân kỷ niệm 30 năm Toyota có mặt tại Việt Nam và 22 năm Vios đồng hành cùng người Việt, khách hàng mua xe Vios tháng 9 này sẽ nhận các ưu đãi trong chương trình khuyến mãi tháng 9.2025 từ Toyota Việt Nam phối hợp với hệ thống Đại lý toàn quốc triển khai. Người tiêu dùng có thể vay tiền mua từ Công ty tài chính Toyota Việt Nam (TFSVN) với mức lãi suất chỉ 3,49%/năm. Cùng với đó là chương trình hỗ trợ phí trước bạ lên tới 100%, cùng những quà tặng khác với tổng giá trị lên tới 54 triệu đồng.

Đồng thời, Toyota cũng đã giới thiệu một phiên bản kỷ niệm đặc biệt với mẫu Vios dành riêng cho thị trường Việt Nam. Đây cũng được coi là lời tri ân dành cho rất nhiều bác tài Việt đã tin tưởng lựa chọn Vios nói riêng và Toyota nói chung để kề bên, trở thành sinh kế cho cả gia đình.