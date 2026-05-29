SUV cỡ nhỏ Suzuki Fronx sắp có phiên bản chạy xăng E100

Trong khi người dùng ô tô, xe máy tại Việt Nam đang từng bước làm quen với xăng E10, thì ở Ấn Độ, Suzuki chuẩn bị trình làng một phiên bản Suzuki Fronx mới có thể chạy bằng xăng E100 - loại nhiên liệu sinh học chứa 100% ethanol. Truyền thông Ấn Độ mới đây đồng loạt đưa tin liên doanh Maruti Suzuki của Ấn Độ đang chuẩn bị tung ra thị trường mẫu ô tô đầu tiên chạy bằng nhiên liệu sinh học chứa 100% ethanol.

Thông tin này cũng được ông Nitin Gadkari, Bộ trưởng Giao thông Vận tải và Đường cao tốc Ấn Độ xác nhận tại một sự kiện gần đây. Theo đó, Maruti Suzuki sẽ ra mắt mẫu Suzuki Fronx sử dụng nhiên liệu linh hoạt (Flex Fuel) nhân Ngày Môi trường Thế giới 5.6 tới tại Delhi.

Suzuki Fronx sắp có phiên bản mới, có thể chạy xăng E100 Ảnh: Suzuki

Thuật ngữ xe sử dụng nhiên liệu linh hoạt (Flex Fuel Vehicle - FFV) được dùng để chỉ các loại xe được thiết kế để hoạt động với nhiều loại nhiên liệu khác nhau, từ xăng thông thường cho tới xăng E100 với lượng ethanol gần như tinh khiết.

Việc Suzuki sản xuất ô tô chạy nhiên liệu linh hoạt không phải là điều bất ngờ. Bởi trước đó, hãng xe Nhật Bản âm thầm nghiên cứu và phát triển công nghệ nhiên liệu linh hoạt trong một thời gian dài. Tại Triển lãm di động Nhật Bản - Japan Mobility Show 2025 diễn ra vào cuối năm ngoái Suzuki đã công bố kế hoạch này đồng thời trưng bày mẫu Suzuki Fronx Flex Fuel. Tại thời điểm đó, đại diện Suzuki cho biết: "Chúng tôi tin rằng công nghệ Flex Fuel là một giải pháp chuyển tiếp khả thi trước khi điện khí hóa hoàn toàn được phổ biến rộng rãi".

Suzuki Fronx Flex Fuel từng được trưng bày tại Triển lãm di động Nhật Bản - Japan Mobility Show 2025 Ảnh: Kompass

Mẫu Fronx Flex Fuel sắp trình làng tại Ấn Độ được đồn đoán sẽ sử dụng động cơ xăng 1.2 lít được tinh chỉnh đặc biệt. Điều chỉnh này nhằm thích ứng với đặc tính của hàm lượng ethanol cao trong nhiên liệu. Động cơ này được phát triển từ nền tảng động cơ K-Series của Suzuki, vốn từ lâu đã nổi tiếng về hiệu suất và trọng lượng nhẹ. Mặc dù Suzuki vẫn giữ kín thông tin về thông số vận hành, nhưng phiên bản chạy xăng thuần túy phân phối tại Ấn Độ sản sinh công suất khoảng 88 mã lực và mô-men xoắn 113 Nm. Trong khi đó, phiên bản 1.5 lít K15B có công suất 104 mã lực và mô-men xoắn 138 Nm.

Thông qua việc hiệu chỉnh lại hệ thống quản lý nhiên liệu và bộ điều khiển động cơ (ECU), hiệu suất của Fronx Flex Fuel dự kiến sẽ vẫn tối ưu. Mặc dù ethanol có mật độ năng lượng thấp hơn so với xăng nguyên chất, nhưng nhiên liệu này vẫn được kỳ vọng sẽ đạt hiệu suất tối ưu.

Đối với dự án này, Suzuki đã chọn Ấn Độ làm phòng thí nghiệm chính để phát triển công nghệ nhiên liệu thay thế. Maruti Suzuki, công ty con lớn nhất của hãng tại Ấn Độ, từ lâu đã là một nhân tố chủ chốt trong việc phát triển các loại xe chạy bằng ethanol và khí nén tự nhiên (CNG).

Sự góp mặt của Fronx Flex Fuel chạy bằng xăng E100 cho thấy hãng xe Nhật Bản đã sẵn sàng thích ứng với nhiên liệu ethanol Ảnh: Kompass

Tính đến thời điểm này, thị trường Ấn Độ chưa có bất kỳ mẫu ô tô nào sử dụng xăng sinh học E100 phân phối đại trà. Sự góp mặt của Fronx Flex Fuel có thể chạy bằng xăng E100 được xem như một tín hiệu cho thấy hãng xe Nhật Bản đã sẵn sàng thích ứng với nhiên liệu ethanol, đồng thời đồng hành cùng chính phủ Ấn Độ hướng đến mục tiêu giảm lượng khí thải.

Trong khi các nhà sản xuất ô tô như Suzuki đang bắt đầu chuẩn bị sản phẩm, chính phủ Ấn Độ cũng đang gấp rút xây dựng một hệ sinh thái hỗ trợ. Ấn Độ hiện đang xây dựng một kế hoạch lớn nhằm thiết lập khoảng 5.000 trạm xăng E100 trên khắp cả nước trong hai năm tới. Bước đi quyết liệt này nhằm mục đích giảm sự phụ thuộc của Ấn Độ vào nhiên liệu nhập khẩu.

Trong khi nhiều nhà sản xuất ô tô trên thế giới đang gấp rút điện hóa sản phẩm, Suzuki lại lựa chọn cách tiếp cận linh hoạt hơn. Công nghệ nhiên liệu linh hoạt (Flex Fuel) được coi là giải pháp chuyển đổi thực tế hơn nhiều, đặc biệt đối với các thị trường mới nổi, nơi cơ sở hạ tầng sạc điện chưa đồng đều.